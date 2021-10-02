Для цікавого навчання. 5 вау-книжок для школярів 

Я – мама школяра і добре розумію, що таке повертатись до навчання після канікул. Це те, що й повертатись до спорту після тривалої перерви, у перший місяць школи буває боляче.

Без розминки занурюватись у навчальний процес не варто. Нам з сином допомагають пізнавальні та інтерактивні книжки не зі шкільної програми, але які містять чимало корисної інформації, зокрема й ту, яка входить до шкільної програми.

Вони привертають увагу і формою, часто у них є різноманітні завдання, які виклкають велике бажання їх виконати, деякі книжки цікаво читати і дорослим, і це спільне часопроведення буде додатковою підтримкою для юних школярів.

Підібрала 5 книжок для розігріву на початку шкільного року.

"У міста є Я", Ірина Озимок

Це перше видання в Україні, яке пояснює, як функціонує місто – хто ним керує і чому потрібно ходити на вибори, як працює транспорт, звідки вода у наших кранах, чому потрібно економити тепло і як сортувати сміття, хто планує як буде виглядати місто, і найважливіше – як діти можуть його змінювати.

Тут є ще й завдання – відшукати всі шкідливі дії мешканців міст, написати листа своєму меру, намалювати своє місто через 10 років.

"100 фактів про планету Земля"

Чи часто вам доводилось чути від дитини, що їй нудно читати книжки, які пропонують у школі? Напевно не всі підручники є цікавими або зрозумілими.

На щастя, на українському книжковому ринку з’являється все більше пізнавальних книжок, які можуть зацікавити дітей поруч з гаджетами чи іграми.

Вони відкривають той чи інший предмет через яскраві ілюстрації, інфографіку та цікавезні факти.

Наприклад, книжка "100 фактів про планету Земля" саме у такий спосіб відкриває дитині найважливішу інформацію про нашу планету. І про те, чому вона така ідеальна, і про те, що їй загрожує і як завдавати менше шкоди довкіллю.

Нам з сином запам’яталась історія про те, як гумові жовті качечки допомогли простежити, як рухаються океани. Контейнер, який перевозив 29 тисяч цих іграшок перевернувся під час шторму у Тихий океан.

З того часу вони з’являлись у різних місцях планети, за ними океанографи відстежують океанічні течії.

"Відчуй свою силу", Джамія Вілсон

Ця книжка може стати кожній дівчинці найкращою подругою і психологічною підтримкою. У ній багато корисних порад як не боятись, бути впевненою, подбати про себе, захищатись, коли тебе цькують.

У цьому яскравому ілюстрованому виданні багато історій відомих та успішних жінок, інструкції, вправи, які можна виконувати у будь-якому темпі і які допоможуть пізнати дитині її відчуття, таланти, навчитись складати плани, бути сміливою відстоювати свої права, вирішувати конфлікти, дізнатись, куди звернутись за підтримкою чи як знайти друзів.

"80 нових хитромудрих запитань"

Ще 5 років тому подібних книжок у наших книгарнях майже не було – з ілюстраціями, які відкриваються, з рухоми та висувними елементами і з надзвичайно цікавими історіями.

"80 нових хитромудрих запитань" відкриють читачам неймовірні факти з географії, історії, а ще про технології та суспільство.

З цієї книжкою можна організовувати спільні сімейні вікторини і з нею буде цікаво і дітям, і дорослим. От напркилад, чи знаєте ви де у світі найчастіше дощить? Чи у якого міста найдовша назва? А коли вигадали взуття? Як з’явились вікна?

"Мої гроші"

Шкільний період – найкращий час, щоб навчитись фінансовій грамотності. Діти отримують кишенької і можуть розвивати в собі навичку складати бюджет на витрати.

На жаль, у школі немає ще такого предмету, але є книжки, які можуть допомогти, одна з них – "Мої гроші". Вона цікава тим, що подає інформацію у тестах, історіях та ілюстраціях, містить покрокові інструкції як заробляти кошти, як витрачати і заощаджувати.

Світлана Павелецька, співзасновниця видавництва #книголав, СЕО Інституту когнітивного моделювання, спеціально для УП.Життя

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