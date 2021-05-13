Як дитині зберегти самоорганізацію під час навчання. 7 порад від вчителя математики

Дистанційне навчання було і завжди лишиться справжнім викликом для школярів.

Але перед літніми канікулами варто зробити останній ривок.

У цьому учню допоможуть чіткі навички самоорганізації.

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👍 Режим дня – основа дисципліни

Продовжуй вставати приблизно в той самий час та навчатися за звичним шкільним розкладом: дзвоник, урок, перерва, ..., велика перерва, ..., останній урок. А відсипатися будеш, як і завжди – на вихідних!

Звичайно, вдома ти сам собі режисер, але пам'ятай: щоб досягнути успіху, умови навчання повинні бути приблизно, як і в школі.

І головне, не перетворюй день на суцільне виконання завдань.

👍 Порядок у всьому

Підтримка порядку на робочому місці, охайний одяг і зовнішній вигляд теж допоможуть тобі серйозно ставитися до процесу домашнього навчання.

Не варто їсти за робочим столом, складати папірці або інше сміття.

Те саме стосується і зовнішнього вигляду. Ви ж не ходите на уроки в школу в піжамі. Звичайно, шкільну форму надягати необов'язково, але домашній одяг повинен бути охайним і зручним.

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Дистанційне навчання було і завжди лишиться справжнім викликом для школярів.

Титульна світлина і ця AndrewLozovyi/Depositphotos

👍 Моя територія

Облаштуй зручне місце для навчання. Це повинен бути світлий, затишний куточок у квартирі (в ідеалі – окрема кімната), стіл або парта: поруч має бути все необхідне для роботи, аби нічого не відволікало.

👍 Вмій перемикатись

Відпочивай і перемикайся на різні види діяльності, адже потрібно скидати напругу.

Ідеально, якщо є правило: наприклад, після уроку перед комп’ютером роби 20 присідань, гімнастику для очей або іншу фізичну вправу. Треба, щоб ти вмикав тіло, тому що йому зараз не вистачає уваги.

👍 За свіже повітря!

Відчиняй вікна, провітрюй, дбай про свіже повітря під час занять. У мозку є структури, що відповідають за відчуття безпеки – у разі нестачі свіжого повітря ці показники зменшуються.

Якщо ти перебуваєш в задусі, у тебе знижується активність, ти втомлюєшся. Чим менше повітря, тим гірші результати навчання, а ти прагнеш до гарних результатів…

👍 Вмій бути почутим

Будь активним, ініціативним, але дисциплінованим, здавай УСІ завдання ВЧАСНО – це складові успішної людини.

А ще спілкуйся з педагогами і не бійся ставити питання, адже хто питає, той… знатиме.

👍 Я – відмінник!

Яке ж завдання виконувати першим: просте чи складне? Не один раз це питання задавав ти собі.

Спробуй так.

Читай завжди уважно завдання до кінця. Розуміти завдання з перших слів і добудовувати закінчення за допомогою власної уяви – це надійний шлях до помилок.

Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся.

Пропускай! Потрібно навчитися швидко пропускати важкі і незрозумілі завдання, щоб згодом до них повернутися.

Думай лише про поточне завдання. Коли ти бачиш нове завдання, забудь про попереднє.

Якщо попереднє завдання тобі не під силу, забудь про цю проблему.

Наступне завдання – це шанс отримати вищий бал.

Дій швидко, але не поспішай. Перед тим як дати остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, переконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе вимагається.

І, головне, пам’ятай, якщо тобі дали лимон, то зроби з нього лимонад!

Ольга Українець, вчитель онлайн-школи математики mathema.me, спеціально для УП.Життя

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