Останні два роки яскраво продемонстрували людству, що вірусні інфекції не лише становлять реальну небезпеку для життя та здоров’я, а й можуть докорінно змінити буденний ритм життя.

Розпочинається сезон грипу та застуд, який збігається з черговою хвилею коронавірусної інфекції.

Розбираємося, чи можна запобігти захворюванню та як сумістити вакцинацію від грипу та коронавірусної інфекції.

Чи впливає пандемія COVID-19 на необхідність вакцинації від грипу?

Вакцинація – це найкращий спосіб запобігти зараженню грипом та його серйозним ускладненням. Тому від грипу необхідно вакцинуватися кожного року незалежно від пандемії.

Віруси постійно змінюються, тому щороку навесні ВООЗ робить прогноз, які саме різновиди вірусів будуть розповсюджені в період підвищення захворюваності, і саме їх виробники включають до вакцин на наступний сезон.

Чому потрібно вакцинуватися від грипу, незважаючи на протиепідемічні заходи?

Попри всі протиепідемічні заходи, такі як носіння масок, використання санітайзерів, дотримання соцільної дистанції та обмеження масових заходів, ризик захворіти на грип залишається досить високим.

Носіння масок у багатьох людей створює хибне відчуття безпеки, проте це не завжди дає бажаний ефект, адже звичайні маски, які носить більшість населення, не затримують віруси.

Ще до появи симптомів хвора людина стає джерелом інфекції і вірус грипу легко розповсюджується в колективах та місцях спільного перебування, наприклад, у громадському транспорті.

Минулого року через жорсткі карантинні обмеження захворюваність на грип не була такою високою як у попередні роки, однак подібний сценарій вкрай маловірогідний цього сезону. Крім того, цього року діти відновили відвідування шкіл та дитячих садочків, що також сприяє розповсюдженню вірусу грипу.

Які вакцини від грипу доступні в Україні?

Цьогоріч на фармацевтичному ринку України представлені три різновиди вакцини: Ваксигрип тетра (Франція), ДжіСі Флю Квадрівалент (Корея) та Інфлювак тетра (Бельгія) захищають від чотирьох різновидів вірусу.

Вакцинувати від грипу можна не лише дорослих, а й дітей віком від 6 місяців. При цьому, якщо раніше не проводилась вакцинація від грипу, то дітям до 9 років потрібно 2 дози з інтервалом 1 місяць, в усіх інших випадках – 1 доза. Під час вагітності вакцинуватися від грипу також можна.

Як поєднати вакцинацію від декількох інфекцій?

Вакцинуватися від грипу та коронавірусної інфекції не лише корисно, а й життєво необхідно. Адже одночасне захворювання кількома вірусними інфекціями значно підвищує ризик ускладнень та тяжкого перебігу захворювання.

За рекомендаціями МОЗ, вакцину від грипу можна вводити в один день із будь-якими іншими вакцинами, зокрема й від коронавірусної інфекції, або з інтервалом 2 тижні перед щепленням чи після вакцинації від COVID-19, адже саме такий режим введення вакцин забезпечує оптимальну імунну відповідь.

Кому обов’язково потрібно вакцинуватися проти грипу?

Вакцинація від грипу потрібна кожному, проте для певної групи людей існують ризики більш тяжкого перебігу захворювання та важких ускладнень – саме їм необхідно вакцинуватися насамперед.

До групи ризику належать пацієнти із хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром та інші, а також вагітним жінкам, людям старшого віку та дітям.

Які протипоказання для вакцинації від грипу?

Протипоказання бувають відносними, тобто такими, що за певний час зникають, та абсолютними.

Відносними протипоказаннями для вакцинації є гострі респіраторні захворювання із підвищенням температури тіла понад 38С, проведення хіміотерапії та терапії великими дозами гормонів.

Єдиним абсолютним протипоказанням для вакцинації від грипу є важка алергічна реакція – анафілактичний шок або набряк Квінке на таку саму вакцину від грипу при попередньому введенні.

Через який час вакцина починає працювати?

Імунітет від грипу з'являється через 2 тижні після проведення щеплення.

Саме з цієї причини вакцинацію від грипу рекомендовано розпочинати у жовтні-листопаді – особи, які отримали щеплення у цей період, матимуть стійкий імунітет вже у грудні, коли значно зростає захворюваність на грип.

Вакцинація – єдиний спосіб ефективно запобігти важкому перебігу захворювання та його ускладненням.

Піклуйтеся про своє здоров'я та здоров’я близьких, особливо тих, які належать до груп ризику, адже набагато простіше зробити вакцинацію, ніж долати захворювання.

Станіслава Рикова, лікар-інфекціоніст ММ "Добробут", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.