Чи потрібен Україні зоозахист? Спойлер: так. Але для чого?

4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин (англ. World Animal Day) – міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту. Мова тут не лише про ваших домашніх котиків та песиків і суть святкування те в тому, щоб побалувати улюбленців чимось смачненьким.

Навіщо ж тваринам права? І для чого їх захищати?

Березень 2021 року, Херсонщина. Зґвалтування і вбивство семирічної дівчинки сусідом-алкоголіком сколихнуло всю країну. Односельці в шоці.

Так, 62-річний Микола вже мав судимості й вже відсидів за наругу над дитиною, але чомусь на нього ніяк не могли подумати.

Сусідка, яка ще раніше подавала на нього в суд за те, що він душив її дітей і показував їм свої геніталії, каже: "Щоб так по-звірячому зґвалтувати й вбити… Кішок вбивав – раз плюнути: бах об підлогу… Ми на нього і не думали в принципі".

Липень 2021 року, Харківщина. Тіло шестирічної Мирослави через кілька годин після зникнення знаходять з ознаками насильницької смерті.

Головний підозрюваний – 13-річний сусідський хлопчик. Прокурор області Олександр Фільчаков доповів, що місцеві ще три роки тому повідомляли про жорстокість хлопця з тваринами.

Він знущався з них і вихвалявся своїми діями у соцмережах. На жаль, ніхто не звертав на це уваги.

Вересень 2021 року, Полтава. 19-річна Таїсія проходить у свою колишню школу зі спортивним арбалетом і стріляє по вчительці. З наміром вбити.

В результаті дві вчительки поранені, нападницю затримано. На телефоні у дівчини – відео жорстокості щодо тварин, фотографії розчленованих звірів. У її кімнаті – череп тварини зі слідами крові.

Руки дівчини – у шрамах від порізів. Батьки ж не помічали проблем у поведінці доньки. Арбалет – їхній подарунок на день народження.

Історії злочинців, які знущаються на людьми, часто починаються зі знущань з тварин. І це не збіг обставин.

Марк Рендел, поліцейський, зоозахисник, тренер з розслідування злочинів, пов’язаних з жорстокістю до тварин, стверджує, що існує тісний зв'язок між жорстоким поводженням з тваринами та правопорушеннями проти людей.

В Україні такої статистики немає (бо її ніхто не веде), проте ми знаємо, що у США половина злочинців, які вчинили насильство над людьми, починали з насильства над тваринами. Це особливо часто стосується серійних вбивць.

Саме тому з 2016 року ФБР вносить у справи факти про жорстоке поводження з тваринами – якщо людина схильна до жорстокості, то вона має перебувати на обліку.

За словами пана Рендела, надзвичайно важливо розслідувати злочини проти жорстокого поводження з тваринами від самого початку, бо так можна запобігти іншим злочинам.

Поліцейський розповідає, що в більшості європейських країн поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами так само, як і злочини проти людей.

У Великій Британії навіть є система запобігання злочинам проти тварин за допомогою громадських організацій, які співпрацюють з поліцією, бо і громада, і політики розуміють, наскільки це важливо.

Україна повільно, але все-таки рухається в сторону європейських норм, які стосуються прав тварин.

У 2017 році ми приєднались до Європейської конвенції про захист хребетних тварин. Цього літа ми таки спромоглись прийняти законопроєкт 2351, що імплементує положення деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Новий законопроєкт, зокрема, вносить зміни у ряд законів та посилює кримінальну та адміністративну відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, вводить окрему кримінальну відповідальність за його пропаганду, а також містить додаткові вимоги щодо поводження з сільськогосподарськими тваринами.

Ця група зараз найменш захищена і найбільш численна, тож зміни у сфері фермерських тварин впливають на мільйони життів.

В Україні нарешті заборонили насильно годувати тварин (крім як з лікувальною чи профілактичною метою), тож і виробництво фуа-гра тепер нелегальне.

Фуа-гра, до речі, вже давно поза законом у багатьох країнах світу, включаючи більшість австрійських провінцій, Чехію, Данію, Фінляндію, Німеччину, Італію, Люксембург, Норвегію, Польщу, Туреччину та Сполучене Королівство.

Проте Україну ще чекає багато роботи у сфері зоозахисту.

У 2021 році Європарламент закликав Європейську Комісію заборонити клітки для фермерських тварин території Європейського Союзу до 2027 року.

Була прийнята резолюція щодо ініціативи європейських громадян "Кінець ери кліток". Парламентарі погодились з необхідністю припинення практики утримання курей та кроликів в клітках розміром з аркуш паперу формату А4.

Ця заборона стосується й інших тварин. Дорослі самки свиней, до прикладу, зараз повинні проводити майже пів року всередині ящиків, в яких вони навіть не можуть розвернутися.

Телята, гуси та перепілки також утримуються в клітках, де вони не можуть природно поводитись.

Україна стежить за трендами, тому у лютому цього року був прийнятий наказ про відмову від батарейних кліток, і все активніше говорять про відмову від кліткового утримання у тваринництві взагалі.

Ми просто зобов’язані реагувати на Європейські зміни та узгоджувати свої норми добробуту тварин зі стандартами ЄС. Не лише заради євроінтеграції, хоча, очевидно, це вкрай важливий вектор руху для України.

Не лише заради попередження тисяч майбутніх злочинів теперішніми садистами, що зараз тренуються на чотирилапих.

Не лише заради мільйонів істот, чиє життя повністю залежить від людей: починаючи від бездомних собак, яких донедавна ще просто труїла місцева влада деяких міст, і закінчуючи курочками, що животіють у тісних клітках заради примарної економії коштів виробників.

Не лише заради екології, бо промислові ферми труять ґрунти, воду і повітря навколо себе.

Ми самі потребуємо законів про добробут тварин, адже це основа гуманного суспільства. Не можливо у XXI столітті будувати етичне та відповідальне майбутнє, нехтуючи правами найслабших.

Магатма Ґанді, один із керівників та ідеологів національно-визвольних рухів Індії, сказав: "Про велич нації і її моральний прогрес можна судити по тому, як вона поводиться з тваринами".

Якщо ви теж так вважаєте і хочете долучатись до змін, приєднуйтесь до ГО "Відкриті Клітки Україна". Також нас можна підтримати фінансово, щоб зміни у сторону гуманності в нашій країні відбувались трішки швидше.

Олена Баран, координаторка волонтерів ГО "Відкриті клітки Україна", спеціально для УП.Життя

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