Хочу щоб моя дитина потрапила в кіно. Що робити?

Наталія Дорошенко кастинг-директорка, авторка книги "Як дитині потрапити в кіно. Практичний посібник для батьків" 
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8 листопада 2021

Як же чудово придумала природа: для кожної мами її дитина най-най: найгарніша, найкраща, найталановитіша. І я не виняток.

12 років тому я перебувала в стані розлучення, повного безгрошів’я й безробіття. Тоді старшій доньці Альоні було 8 років, а молодшенькій Насті – півтора. І в кіно я потрапила завдяки Альоні.

Моя логіка була проста: у мене найкрасивіша дівчинка на світі і її мають побачити всі. Таку красу обов’язково треба показувати по телебаченню. Хто шукає, той завжди знаходить. Так мені стали частіше впадати в око оголошення про зйомки дітей.

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Я почала водити Альону як акторку масових сцен. Іноді залучали й мене. Почало затягувати.

На відміну від рутинної офісної роботи в службі техпідтримки антивірусної компанії (за освітою я інженер з інформаційної безпеки), зйомки в кіно були просто космосом. 

Згодом пріоритети моїх дівчат змінилися, але я лишилася у сфері кіно і, здається, знайшла свою улюблену справу – стала кастинг-директоркою.

Кастинг-директорка Наталія Дорошенко

Життя дедалі більше переходить в онлайн. По той бік екрана. Діти й підлітки – кожен другий – хочуть стати зірками. Та мало хто замислюється, яка величезна й важка робота передує цьому.

Ось тут і згодиться книжка моя книжка "Як дитині потрапити в кіно. Практичний посібник для батьків", яка нещодавно вийшла у видавництві "Наш Формат".

Згадуючи шлях зі своїми дітьми, спостерігаючи за іншими батьками, дивуючись кожен день новим видам шахрайства в кіно, я зважилася систематизувати весь свій досвід роботи в медіаіндустрії, виховання дітей і просто життєві спостереження в один корисний посібник. І зробила його покроковим.

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Для читачів Української правди ділюся кількома простими, але дуже практичними порадами, які допоможуть вашій дитині потрапити у світ кіно.

Але спочатку головна порада: 

Якщо кіно – це тільки ваше бажання, пропоную вам читати цю книжку з позиції дитини. У кожному реченні приміряти слово "дитина" на себе.

Зробіть портфоліо, ходіть на кастинги, розробляйте дикцію (скоромовки в поміч) й освоюйте сценічний бій. Мої поради універсальні і згодяться в будь-якому віці. Послідовність дій залежно від віку не змінюється.

З якого віку починати? Неофіційні правила медіабізнесу

Актор – універсальна одиниця людини, який має вміти буквально все. І найголовніше – хотіти це все робити 24/7.

Як казав британський режисер і сценарист Альфред Гічкок, "найкращий актор – це людина, яка вміє робити нічого винятково добре".

Починати  кар’єру можна з будь-якого віку. У моїй практиці був актор, який розпочав свій шлях з епізоду УЗД на 30-му тижні вагітності, тобто перебуваючи ще в утробі матері. Маму так затягнув процес кінозйомок, що вона продовжила знімати дитину одразу після народження. До двох років у портфоліо було вже понад десять проєктів.

Така несподівана любов може статися і з вами, батьками. Ви прийдете на майданчик, щоб супроводжувати дитину, а вас переодягнуть і залучать до сцени.

Саме так я стала вчителькою – на першій моїй зйомці зі старшою донькою, де мене й затягнуло в кіно.

Найголовніше – це бути чесним із собою й подумати: це в мені говорять особисті амбіції? Нездійснена дитяча мрія бути актором, яку намагаюся пережити через дитину?

Чи ж у дитини справді є талант, вона із задоволенням бере участь у всіх ранках і шкільних постановках, жадає сцени і глядача?

Наскільки важливе фото для кастингу?

Якщо вам треба пройти попередній відбір по фото, знайте: 98% успіху залежить від правильності знімків, які ви надсилаєте. Погодьтеся, несподівано. Решта 2% я залишаю на вплив ретроградного Меркурія.

З появою й популяризацією месенджерів попередній кастинг по фото став нормою. Ще кілька років тому вам би довелося відсидіти години в черзі на кастинг, щоб зайти в студію і зробити кілька фотографій, які згодом показали б режисерові.

Зараз усе спростили до неможливого. Я можу показувати заявки претендентів режисерові просто на знімальному майданчику в перервах між сценами. Головне, що показувати.

Ви 100% закопаєте акторську кар’єру дитини, посилаючи на кастинг перелічені далі типи фото.

Прохання надсилати актуальні знімки – це не примха кастинг-директора або режисера. Без передніх зубів, з висипом і почервоніннями на обличчі – усе це дуже важливо!

Кірочка на голові в новонародженого – це природно. Випали зуби в першокласника – нічого дивного для цього віку. Підліток із прищами на обличчі – теж норма.

Будь ласка, не займайтеся "прикрашанням" дітей. Якщо претендент нам підходить, то все, що для камери буде зайвим, "підшаманять" гримери, а не ви у фотошопі.

Ознаки поганого фото

Наявність хоча б одного пункту – привід не надсилати цього знімка:

  • на знімку більш як одна людина,
  • на фото не видно обличчя,
  • знімок у багатошаровому одязі приховує фігуру,
  • фото зроблено здалеку,
  • світлина з дивною емоцією,
  • фото, яке навмисне приховує дефект/особливість,
  • знімок, на якому фон сильно відволікає,
  • надто багато однотипних фото,
  • застаріла світлина,
  • фото з ретушшю або кольорокорекцією.

Ознаки правильного фото для кастингу:

  • одна людина,
  • чітко видно обличчя, очі, вуха,
  • одяг не відволікає та не приховує фігури,
  • на обличчі легка усмішка або немає емоцій,
  • мінімум макіяжу для дорослих і повна відсутність – для дітей,
  • видно руки, кисті,
  • фото на нейтральному тлі.

Основні фото для портфоліо

У хорошому портфоліо мають бути такі знімки:

  • анфас, мінімум два портрети (зблизька). Спокійний і прямий погляд у камеру, легенька усмішка. Бажано, щоб вуха було видно;
  • молочний план (середній погрудний план, по пояс);
  • лівий і правий профіль – вид збоку;
  • на повний зріст, 3⁄4 зліва і 3⁄4 справа, з руками перед собою, долоні повернено всередину;
  • 2–3 образи "як у житті". Дитина сидить на стільці в цікавій позі, з емоцією, радіє подарунку, сумує біля вікна тощо. Тут усе залежить від вас і юного актора. Знімайте те, що вам ближче та що вигідніше покаже сутність дитини. Головне – щоб це мало органічний вигляд.

Де шукати кастинги?

Пропоную одразу визначитися. Якщо йдеться про кастинги чи проби на роль у фільмі або серіалі, то такі оголошення ви не знайдете у вільному доступі (на просторах інтернету).

Усе негласно працює безпосередньо через кастинг-директорів, знайомства, попередній досвід та рекомендації. Украй рідко такі кастинги з’являються в загальнодоступних місцях.

Найімовірніше, це буде якийсь форс-мажор, коли злетів затверджений актор і дуже терміново потрібно підібрати заміну.

Є дитячі агентства, до яких надсилають запити на кастинги дітей-акторів. Є кастинг-директори, які займаються тільки дітьми (нас небагато, і кожен розкручується як може). Є загальнодоступні групи у Facebook, Telegram, Viber чи WhatsApp. Тут, як кажуть, пошук у поміч!

Можете розізлитися на мене, мовляв, жодної конкретної відповіді! А я поясню, чому так.

Річ у тому, що кожна дитина, яку особисто я запрошую на зйомки, потрапляє під мою відповідальність. І я забезпечую максимально все, що від мене залежить, для того, щоб зйомка минула добре й усі лишилися задоволеними. 

Ваше завдання – забити в пошуковій системі того самого Facebook своє місто, додати потрібні пошукові слова (кастинги, масовка, зйомки, реклама й так далі) і підписатися на те, що підходить. Далі відстежуйте активність груп, відповідайте на підхожі під ваш типаж оголошення й чекайте відповіді.

Та сама історія і з тематичними групами в месенджерах. Тут інформація оновлюється дуже часто. Зручність телеграму або вотсапу – у швидкості обміну інформацією.

Вам достатньо один раз уважно скласти відповідь на заявку, мати хороші фото й бути активними. Побачили відповідний кастинг – відправили заявку. Як то кажуть, зараз усе розміщується на відстані кінчиків пальців.

Крім того, не варто залишати поза увагою і строго тематичні кастинги агентства. У пошуковику вказуєте "кастинг [агентство] [місто]". Знаходьте контакти, просто пишіть або дзвоніть і дізнаєтеся, коли можна прийти на кастинг у базу акторів. Не якийсь конкретний кастинг, а для додавання в загальну базу акторів цього агентства. Це так само – безкоштовно.

Знайшли сайт, який спеціалізується на розміщенні акторських анкет, – додавайтеся. Міжнародні акторські бази даних, місцеві, усе, що знайдете, – додавайтеся, відправляйте анкету (портфоліо), розсилайте фото й контакти. Єдине – будьте уважні. Шахрайство ніхто не скасовував.

Щойно ви почнете активно ходити на зйомки й кастинги, коло ваших джерел розширюватиметься. Не соромтеся запитувати в батьків про те, де вони дізнаються про кастинги, які ще ресурси можуть порадити новачкові, тобто вам.

Наталія Дорошенко, кастинг-директорка, авторка книги "Як дитині потрапити в кіно. Практичний посібник для батьків" (видавництво "Наш Формат"), спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Усі фото надані авторкою

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