Як допомогти дитині обрати професію?

Моя Лера – одинадцятикласниця. І ми вийшли на фінішну пряму перед прийняттям важливого рішення – яке спрямування та який університет обрати. Ми з дружиною вже пару років час від часу думали на цю тему і підводили Леру до того, щоб вона приєдналася до наших роздумів.

Певні висновки для себе зробили, але фінішна пряма – це найцікавіша та найбільш відповідальна частина шляху.

Ділюся списком запитань, що ми ставили собі й доньці в процесі вибору подальшої освіти.

Реклама:

Чи хочеш ти обрати професію когось з батьків?

Насправді, я не фанат професійних династій. Знаю багато історій від друзів, які відмовилися працювати за тим же фахом, що й батьки, дідусі й бабусі й пересварилися зі всією родиною.

Тому ніколи не мріяв, що Лера чи Марік, буде "як тато чи як мама". Наше з дружиною его це не тішитиме.

Ми будемо щасливі, якщо наші діти оберуть справу свого життя й отримуватимуть від неї задоволення, як отримуємо ми. Зараз Лера захопилась блогінгом.

Вона творча дівчинка, у неї легко виходить і позувати для фото, і зніматися у відеороликах. Хоча я ніколи на цьому не наполягав, бо вважаю, що бути артистом узагалі нелегко.

Шанси на успіх тут, як у великому спорті. Працюють дуже тяжко тисячі, а стають чемпіонами й зірками – одиниці. Нестабільні заробітки теж не аргумент на користь цієї роботи.

Реклама:

Але поки дочці подобається у цьому розвиватись – ми підтримуємо. Є ще ситуація, коли батьки нав’язують дитині виш, куди мріяли вступити самі, але не вийшло. Це теж поганий варіант. Не варто закривати за рахунок дітей свої гештальти.

Олександр Педан з донькою Лерою

Чи дали ми тобі можливість спробувати свої сили у різних напрямках?

Мій метод простий. Вважаю, що з дитинства треба давати дитині можливість спробувати себе в різних сферах.

Лера спробувала танці, театральну студію, займалася спортом. У неї 12 з математики, точні науки даються їй дуже легко. Хотілось би використати і цю сильну сторону. Т

ож, коли вона зацікавилась дизайном, де потрібне і творче й математичне мислення, ми її підтримали, відправили на двомісячні курси.

Спробувала, у неї в принципі вийшло, але закінчивши курси, сказала, що не хоче цьому присвячувати 5 років свого навчання й усе майбутнє.І це теж класний результат.

Іноді ми думаємо, що дитина нестабільна у своїх бажаннях, коли вона постійно починає щось нове. На мою думку, це помилкове судження. Чим більше цікавого для себе вона спробує, тим вище шанси знайти дійсно близьку по духу справу.

Чи співпадають очікування від майбутнього універу з реальністю?

Якщо вже час подавати документи, а дитина все ще розгублена, допоможіть їй.

Пошуки й вибір професії для вашої дитини можна перетворити на крутий квест, що допоможе вам не посваритися, а зблизитися. Якщо ви станете на її місце, станете її другом і партнером у виборі, порадником, у вас все вийде.

Що я маю на увазі? Подивіться разом сайти вузів, спеціальностей. Спробуйте походити на дні відкритих дверей на ті факультети, що хоч якось вам близькі.

Можливо, вашому майбутньому студенту потрібен маленький поштовх. Може здатися, що це покоління наших дітей нічого не хоче, та це хибна думка.

Насправді вони, як і ми свого часу, чекають підтримки від батьків, і можуть навіть соромитися цього. 11 клас – відповідальний рік.

Школярі зосереджені на тому, щоб гарно скласти зно. Для них це найважливіша подія у світі. Діти зазвичай вирішують проблеми за мірою їхньої появи.

Їм важко зрозуміти, що набагато важливіше – обрати універ. Тому вам треба обережно змістити акценти та сказати, що це не менш важлива річ, що над цим треба замислитися й цьому треба приділити час.

Відпускати чи не відпускати на навчання у інше місто?

Поки не знаю, як станеться у нас, але я насправді дуже б хотів, щоб Лера навчалася в іншому місті. Хотілося б, щоб у неї було справжнє студентство зі студентською дружбою, тусовками, виживанням у соціумі, життям у гуртожитку.

У якийсь момент дітям треба дорослішати. Звісно, ми постараємось зробити цей період максимально комфортним. Проте, коли підлітки відчувають на собі відповідальність за своє майбутнє, вони більше цінують ті можливості, які ми їм даємо.

Тому я з того табору батьків, які "за" навчання в іншому місті чи навіть за кордоном. Але тут знову треба радитися з ними, чи вони цього хочуть.

Витурювати в інше місто, щоб швидко подорослішали, коли дитина ще не готова – поганий сценарій.

Чи не знецінюють близькі люди твій вибір?

Найгірше, що ви можете зробити, – це зневажати думку дитини. Наприклад, ваша донька чи син скажуть, що хочуть стати маркетологом, акторкою, музикантом тощо.

Ви можете один раз уголос сказати, щось на кшталт: "Ось родичка Мар’яна вступає у медичний, а маркетолог – це взагалі не професія". Й таким чином відбити в неї бажання обирати професію як таку.

Або отримати протест, коли дитина буде вчитися вам на зло. Але це теж не про здорові стосунки.

На мою думку, варто спробувати сісти за стіл переговорів і обрати кілька професій, що подобаються вашій дитині, і кілька професій, що, як ви вважаєте, їй би підійшли. Розібрати разом плюси й мінуси і перших, і других. Повірте: тиснути на дитину й обирати за неї – точно не найкращий вибір.

Якщо ви помилитеся, вона буде вам це пригадувати все життя.

Чи не застрягли батьки у часі, де немає місця професіям майбутнього?

Не хочеться говорити, що наше світосприйняття є застарілим для дітей, але іноді – це факт.

Світ дуже стрімко розвивається, і нам не завжди просто це прийняти. Але нашим дітям жити у цьому світі.

Тож є речі, у яких доведеться сісти й розібратися, щоб наші поради були реально актуальними.

Сучасні професії: айтішники, піарники, стратеги, маркетологи для нас можуть бути незнайомими. І це не означає, що вони не варті уваги.

Потрібно лише проаналізувати, які компанії є на ринку з того спрямування, що зацікавило вашу дитину, скільки там заробляють, які є особливості. У підлітків не завжди виходить мислити стратегічно, але ми можемо їй допомогти.

Олександр Педан, телеведучий, лідер громадського руху JuniorZ, співзасновник pedan|buro, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора

Усі світлини надані автором

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.