Безкоштовна освіта в США – не мрія, а реальність. Особистий досвід

Чи може простий український учень вступити до найпрестижніших вишів США безкоштовно?

Ще недавно, я, школярка з Києва, і мріяти не могла про навчання в Америці.

А зараз, я закінчую другий рік навчання у престижному коледжі вільних мистецтв у штаті Коннектикут.

Тут я отримую диплом соціологині, паралельно вивчаючи природничі науки.

Від Нью Йорка чи Бостона мене відділяють лише дві години поїздом, а кожного вечора я гуляю кампусом свого коледжу й насолоджуюсь звуком прибою хвиль Атлантичного океану.

Зараз це моя буденна реальність, хоч раніше я й мріяти про таке не могла, адже моя сім’я освітян ніколи не змогла б оплатити навчання вартістю $320 000.

Ольга Василів, фіналістка Ukraine Global Scholars, студентка Connecticut College

Рецепт втілення мрії про освіту за кордоном відносно легкий: наполеглива робота та ті, хто знає, як наблизити мене до приймальних комісій університетів.

З 2015 року в Україні є такі люди! Вони успішно закінчили топові університети та приватні школи США, а потім згуртувалися й заснували Ukraine Global Scholars – благодійну організацію, що щороку відбирає талановитих учнів із незаможних родин, та безкоштовно допомагає зі вступом в найкращі навчальні заклади.

Результати цієї програми справді вражають – за її допомоги вже 100 учасників отримали понад 28 мільйонів доларів на навчання в Сполучених Штатах Америки та інших країнах.

Я стала фіналісткою програми у 2018 році. Відбір до UGS максимально наближений до подачі заявки у топові навчальні заклади, а отже обом цікаво почути реальні історії саморозвитку, щирі захоплення та життєві труднощі, які загартовують аплікантів.

Щоб отримати омріяний диплом американського університету, я не мала навчитися робити подвійне сальто чи винайти модель атомного реактора.

UGS шукає своїх аплікантів вже зараз! Відбір 2021 триватиме до 15 квітня.

Перш за все, можливість брати участь у відборі мають право громадяни України віком від 14 до 18 років, які навчаються у 8-11 класі школи.

Знання англійської мови є необхідним елементом успішного проходження всіх етапів відбору. Утім, навіть якщо ваша англійська не є досконалою, у вас буде можливість суттєво покращити її під час підготовки до тестів SAT та TOEFL, проходження яких є обов’язковим елементом вступу до американських навчальних закладів.

Однією з головних умов участі є позакласна та академічна успішність апліканта, а також згода учасника повернутися після закінчення бакалаврату в Україну на 5 років, щоб розбудовувати державу, використовуючи здобуті знання.

Якщо ви є переможцем олімпіад, різноманітних позакласних конкурсів, спортивних змагань, вже заснували власний стартап, маєте божевільну ідею та вже зробили перші кроки на шляху до її втілення, не забудьте зазначити це у вашій заявці та есе.

Все, що мені потрібно було зробити, аби стати фіналісткою UGS – пройти триетапний відбір. Ось короткий опис того, що включає в себе кожен з них: 👍 Заповнення анкети на участь, яка містить у собі короткі запитання, одне велике есе, список досягнень та поле для прикріплення копії табелів за останні три роки навчання. Я, до прикладу, поділилася своїм захопленням природничими науками та журналістикою. 👍 Онлайн тестування з англійської мови та математики, яке є аналогічним до реальних екзаменів, які чекають на фіналістів. Структура тесту нагадує SAT, американський еквівалент ЗНО. 👍 Інтерв’ю із засновниками програми та менторами, де я розповіла про свої амбіції у сфері екології, життєві погляди та детально розповісти про досягнення.

Після результатів відбору, всі фіналісти – юні науковці, активісти, молоді підприємці та митці, політики – проходять онлайн-школу, де готуються до тестів з професійними викладачами, навчаються писати есе, та отримують допомогу менторів протягом кількох місяців.

Ukraine Global Scholars покриває всі витрати, які виникають під час подання заявок, допомагає з обранням навчальних закладів, підтримує під час навчання за кордоном та допомагає з пошуком літніх стажувань і працевлаштуванням в Україні.

Отже, почувши про мої інтереси та бачення світу, ментори UGS допомогли мені підготувати якісну заявку до топових коледжів США.

Ми працювали над есе, документами, перекладом та екзаменами 6 місяців, а вже в серпні 2019 я сіла на літак до Connecticut College, де розпочала навчання на програмі бакалавра.

Ресурси, які мені надає мій коледж, одні з найкращих у світі.

Найбільше в американській освіті мені подобається практичний підхід до вивчення матеріалу – на кампусі я вивчала базові принципи енергетики й працювала на літій-іонній електростанції, що поглибило моє розуміння процесів розповсюдження електрики на території нашого студмістечка.

Також, я мала змогу дізнатися про політику медійної кампанії теперішнього президента США Джо Байдена від людей, що працювали в його команді.

Мій коледж входить до консорціуму з іншими університетами неподалік, тож мій спектр ресурсів значно розширений.

Коли на першому курсі я готувала аналіз літератури про Чорнобильську катастрофу, мені вдалося замовити архівні книги 80-х років.

Я аналізувала записи американських політиків та видання New York Times, що датуються травнем 1986 року.

Вам може здатися, що соціологія та атомна енергетика мало пов’язані, проте перехрестя цих двох наук виявилося саме тим, що мене цікавить найбільше!

Американська освіта загалом побудована на тому, аби показати студентам необмежений спектр їх впливу на світ за допомогою обраної спеціалізації.

Саме такий підхід допомагає якнайефективніше використовувати академічний досвід у реальному житті.

Окрім академічних заходів, мій коледж допомагає з побудовою кар’єри. Група професіоналів допомагає з резюме, мотиваційними листами, грантами та можливостями волонтерства.

Ольга закінчує другий рік навчання у престижному коледжі вільних мистецтв

у штаті Коннектикут

UGS також допомагає з кар’єрними можливостями! Щоліта фіналісти мають змогу стажуватися у прогресивних українських компаніях за омріяним напрямом.

Завдяки цьому я мала змогу стажуватися в організації, що просуває послуги соціального бізнесу. Це безцінний професійний досвід став хорошою інвестицією у мою майбутню кар’єру в сфері сталого розвитку України.

Учасники UGS стажуються у Верховній Раді України, Фонді Східної Європи, USAID CEP, Petcube, Deloitte та інших топових українських і міжнародних компаніях.

Також, участь в Ukraine Global Scholars робить студента частиною однієї з найуспішніших спільнот України з глобальним мисленням та можливостями, яка спільно змінює нашу країну на краще.

Ще в 2015 я зрозуміла, наскільки сильно хочу допомагати українському суспільству розвивати екологічну політику, боротися із забрудненням навколишнього середовища й поширювати ці знання через освіту й медіа. Моє бажання виводити Україну на вищий рівень розвитку використання ресурсів повністю відповідає цілям та ідеалам UGS!

UGS хоче зламати стереотип про те, що якісна освіта є недосяжною. Щороку, десятки юних українців своїм прикладом доводять, що завдяки наполегливості та постійній роботі над собою, кожен здатен досягнути вершин.

А завдяки їх патріотизму та бажанню створювати саме в Україні, ми можемо бути впевнені – у нашої держави є велике майбутнє.

Якщо ви/ваша дитина хоче безкоштовно навчатися в найпрестижніших навчальних закладах світу, встигніть подати анкету до 15 квітня.

Посилання на онлайн заявку та детальні умови участі можна знайти на сайті Ukraine Global Scholars.

Ольга Василів, фіналістка Ukraine Global Scholars, студентка 2-го курсу Connecticut College, спеціально для УП.Життя

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