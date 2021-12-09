Як трансформувалась освіта України за 30 років

У 2021 році Україна відсвяткувала тридцятиріччя незалежності, тож ми маємо цікаву історію розбудови української школи.

Оскільки часто важко пригадати усе, що сталося за цей період, ми вирішили зібрати основні віхи розвитку вітчизняної освіти протягом минулих 30 років.

1991 рік. Закон про освіту

З відновленням незалежності Україна відправилась у вільне плавання. Звісно, молода держава не могла користуватись старими підручниками та ідеологічними засадами, на яких будувалась освіта доби СРСР.

У період між 1991 та 2017-м до закону "Про освіту" вводились зміни та доповнення, покликані пристосувати українську освіту до міжнародних стандартів.

Деякі з них стали безперечно позитивним кроком, тоді як інші (спроба ввести кредитну систему ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) викликали нерозуміння та не принесли бажаного результату.

Оновлення підручників

З підручників зникли явні ідеологеми радянської доби. Утім, позбавитись усіх уявлень та міфів, нав’язаних за попередні роки так і не вдалося.

Цей процес разом з поступовою реабілітацією письменників та історичних діячів ведеться й донині.

Також можна пригадати, що саме у період з 1993 по 1994 країна переживала суттєву нестачу підручників.

Батьки або учні, які навчались у ці роки, можуть пригадати, що частину підручників доводилось купляти на ринках власним коштом.

Важкі 90-ті

Окрім браку підручників, цей період міг запам’ятатись нестачею кадрів, заборгованістю зарплат перед педагогами та тотальним недофінансуванням шкіл, дитячого харчування та садочків.

2000-ні та оновлена система оцінювання

Для дітей, що вчилися на початку двохтисячних, перехід на нову систему оцінювання став однією з найяскравіших реформаторських подій.

Перехід з 5-ти бальної системи на 12-ти бальну сприйняли неоднозначно. Хтось швидко полюбив нові оцінки, тоді як інші продовжували критикувати та не могли позбавитись від ментальної прив’язки до 5-ти балів.

2005 Болонська система освіти

2005 рік став першим кроком у приєднанні до Болонської системи. Цей процес мав спростити визнання українських дипломів у світі, оновити систему вищої освіти, а також спростити доступ до освітніх послуг за межами країни.

Найпомітнішими змінами у вишах стало: введення європейської системи кредитів і дворівнева система вищої освіти (бакалавр і магістр).

Також, в теорії, студенти мали самостійно обирати дисципліни. Утім, це нововведення спіткала низька обізнаність у кредитній системі та відсутність викладачів за обраними напрямами.

2006 Зовнішнє незалежне оцінювання

На відміну від складної Болонської системи, що повільно приживається в Україні, впровадження ЗНО одразу ж продемонструвало позитивний результат.

Воно не лише сприяло підвищенню якості шкільної та вищої освіти, але й допомогло зменшити корупцію на іспитах і при вступі у ВНЗ.

2012 поява електронних підручників

Якщо раніше, згідно з законом "Про освіту", для шкіл були передбачені лише друковані навчальні видання, то 2012 рік урівняв їх у правах з електронними підручниками, словниками та довідниками.

2016-2017 поява нового закону "Про освіту" та НУШ

Закон, що започаткував численні нововведення, як-от:

підвищення зарплат вчителям,

автономія шкіл,

остаточний перехід на 12-ти річну освіту (відмінена у 2010 році),

прийняття дітей до школи згідно з місцем проживання,

підвищення важливості української мови у шкільному навчанні,

нові правила з атестації та підвищення кваліфікації вчителів,

початок реформи НУШ та поява нового держстандарту початкової освіти.

2017 Закон про інклюзивну освіту ("Про внесення змін до Закону України "Про освіту")

Віднині учні з особливими освітніми потребами (ООП) отримали можливість вчитись у звичайних школах, а не спецзакладах.

Починається робота з переобладнання шкіл і класів до потреб дітей з ООП, вводяться поняття: "ресурсний центр", "асистент дитини", "асистент учителя" тощо.

2018 Україна ухвалює закон про булінг

Віднині боротьба з булінгом стає державною справою.

Розробляються шляхи подолання булінгу, способи реагування вчителів і поліції на цькування у школі.

На законодавчому рівні призначається покарання за булінг (кодекс про адміністративні правопорушення) у формі накладання штрафу або громадських робіт на строк від двадцяти до сорока годин.

2020 пандемія та дистанційне навчання

Закриття шкіл на карантин призвело до справжнього землетрусу в системі освіти.

Чи не вперше українські вчителі були змушені масово переходити на дистанційне навчання, вивчати відповідне програмне забезпечення та адаптувати матеріал до нової форми подачі.

Відбувається сплеск цікавості до онлайн-платформ.

Особливої популярності набувають онлайн-школи, які пропонують дистанційний формат навчання у поєднанні з інтерактивними, сучасними методами викладання.

Популярності набувають вебінари, курси, онлайн-олімпіади, тести тощо.

2021 реформа шкільного харчування

Розробляється новий стандарт шкільного харчування. Зі шкільних їдалень вилучаються шкідливі продукти з надмірною кількістю солі, цукру.

Також на полицях шкільних їдалень ви більше не побачите маринадів, ковбас, газованих напоїв, чипсів, сухариків, кондитерських виробів, харчових концентратів тощо.

Як ми бачимо, українська освіта пройшла довгий шлях: від радянських підручників до всеохопної шкільної реформи.

Деякі кроки були однозначно успішними, тоді як інші мали суперечливий ефект.

Звісно, це не привід відмовлятися від нововведень, їх коригування та повільного поступу. Зміна української школи – це зміна свідомості нації, а цей шлях не може бути швидким.

Дмитро Перепелиця, співзасновник освітньої платформи "На Урок", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина tatus/Depositphotos

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