Безкоштовні послуги є, але постіль все одно треба приносити: про ситуацію з лікуванням раку в Україні

Вже 12 років я спостерігаю за тим, як людство вчиться перемагати рак.

У світі лікування онкології дуже позитивна динаміка: щороку з’являються нові препарати та технології, й середні медіани виживаності онкопацієнтів майже по всіх видах цієї недуги ростуть.

Мені пощастило, в 2009 році я потрапив у державну програму забезпечення дуже високовартісним препаратом для лікування хронічного мієлолейкозу (раку крові). Це таргетний препарат – іматиніб. Ціна його в 2009 році була – 4000 доларів на місяць. Зараз держпідприємство "Медзакупівлі" закуповують генеричний іматиніб за 400 грн на місяць.

Нам всім пощастило, в Україні відбулася революція в сфері охорони здоров’я. Тепер всі дорослі онкохворі мають рівний доступ до лікування, а забезпечення онкопрепаратами в рамках Номенклатури державних закупівель – 100%!

Хороші результати показує в своїй роботі МОЗ, "Медзакупівлі", Нацслужба здоров'я.

Але ми повинні казати правду! Масштаб змін в медичній галузі можна оцінити тільки тоді, коли постійно відслідковуєш процеси.

Я можу порівняти, як лікували рак в Україні в 2009 році, та як це відбувається зараз. Зміни дуже суттєві в кращу сторону.

Але для пацієнта, якому поставили онкологічний діагноз місяць тому, не все виглядає так райдужно, як хотілося б.

Наша мета як громадських діячів – досліджувати стан надання онкологічної допомоги та впливати на вирішення проблем доступними нам способами.

За допомоги міжнародного фонду "Відродження" ми провели "Соціологічне дослідження фінансової доступності медичної допомоги пацієнтам з онкологічними діагнозами". Це відбулося в рамках реалізації проєкту "Громадський контроль за роботою онкологічних диспансерів в умовах реформи медичної галузі України".

Анкетування пацієнтів здійснювалося в травні-вересні 2021 року. У ньому взяли участь 574 онкопацієнти, які відповідали на запитання онлайн, та 308 респондентів, які проходили опитування у приміщеннях Київського міського клінічного онкологічного центру, Харківського обласного центру онкології та Одеського обласного онкологічного диспансера.

Хотів би звернути увагу на деякі цифри дослідження.

✔50% пацієнтів в очному опитуванні та 60% пацієнтів в онлайні вказали, що мали необхідність брати із собою у стаціонар власну постіль та їжу.

На мою думку, це свідчить про те, що ми ще не повністю змогли відійти від традицій пострадянської медицини, а в наших онкоцентрах немає належного забезпечення базових потреб пацієнтів.

✔42% учасників офлайн-опитування та 47% респондентів, що відповідали онлайн, повідомили, що їм дуже складно знайти гроші на лікування раку.

Попри те, що фінансування онкоцентрів останніми роками зросло, значна кількість пацієнтів продовжує потерпати від значних фінансових витрат на лікування.

✔13% пацієнтів в офлайні та 24% пацієнтів онлайн розповіли, що платили неофіційно, аби отримати недоступну послугу.

Такі дані свідчать про те, що певні проблеми пацієнтів досі вирішуються через хабарі. Це ганебна практика, яка не повинна мати місця в медичних закладах, які фінансуються коштом платників податків!

Але є й обнадійливі цифри.

Наприклад, на запитання "Наскільки ваш лікар піклується про вас?" 62% пацієнтів відповіли "піклується" або "скоріше піклується". Це означає, що пацієнти таки відчувають турботу з боку медиків.

На запитання "Чи отримані послуги були безкоштовними тому, що входили в пакет послуг НСЗУ для онкохворих?" (без вказання, яка конкретна послуга надана) 84% пацієнтів, опитаних в онкоцентрах, відповіли "так".

Отже, ми на правильному шляху, й принципи та підходи до фінансування медичних послуг, розроблені НСЗУ, дають свої результати.

Проблем в лікуванні дорослих хворих на онкологію ще залишається багато, але завдяки нашій онкоспільноті, завдяки громадським організаціям ГО "Афіна. Жінки проти раку", БФ "Крапля крові" та БФ "Пацієнти України" ми маємо можливість виносити проблемні питання на найбільш високий рівень – говорити напряму із представниками МОЗ України, НСЗУ, профільного комітету Верховної Ради.

І я впевнений, пройде ще декілька років і ми зможемо пишатися тим, як лікують рак в Україні.

З презентацією щодо "Соціологічне дослідження фінансової доступності медичної допомоги пацієнтам з онкологічними діагнозами" можна ознайомитися за посиланням.

Іван Зеленський, керівник БФ "Крапля крові", спеціально для УП. Життя

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