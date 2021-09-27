На Житомирщині медики примушували онкопацієнтів купувати безкоштовні ліки

Медики Житомирської обласної лікарні вимагали в пацієнтів з онкозахворюваннями купувати дороговартісні препарати, хоча держава надає їх безкоштовно.

Про викриття корупційної схеми повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Згідно з повідомленням, завідувач одного з відділень Житомирського обласного онкологічного диспансеру разом з колегою призначали пацієнтам коштовні препарати й пропонували купити їх в аптеках. Проте ці медикаменти вони отримували безкоштовно від держави на кожного хворого й продавали в аптеки за півціни.

Упродовж останньої половини року медики незаконно збували препарати у кількох обласних центрах.

Правоохоронці обшукали сужбові кабінети зловмисників та їх приватні автомобілі. Фото СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили в зловмисників майже півмільйона гривень готівки та чергову партію готових до "збуту" ліків.

Під час обшуку вилучили майже пів мільйона гривень готівки

Зловмисникам інкримінують правопорушення за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальне покарання передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Чергова партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату)

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