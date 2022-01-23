Так сложилось или некуда ехать: почему люди остаются в ОРЛО?

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Всех, кто живет в "республике", можно объединить в две группы. Первая – это те, кто живет здесь просто, потому что так сложилось.

Не от безысходности, а именно потому что их дом здесь. Еще здесь семья, родственники, работа, привычки и понимание, как здесь жить. Это как понимание какого-то нехитрого алгоритма – как искать работу, где занять денег в случае чего, как прожить от аванса до зарплаты, где купить дешевле, а где – в долг.

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Часть из этой группы честно пробовала жить за пределами ОРЛО, но – не вышло. Снимать квартире в Москве или Киеве на всю семью дорого.

Да и какой резон платить там, если здесь есть своя большая квартира с ремонтом или свой собственный дом. И еще, если ребенок маленький, это вообще почти из области нереального.

Жена с ребенком сидит дома, все доходы на муже. И, выходит, что проще врозь – она дома с детьми, он, скажем, в Москве. Там живет в арендованной комнате, бывает, даже с напарником.

Деньги привозит и передает. Домой ездит в отпуск. А с ребенком жене помогут родители и родня. Так по всем параметрам выгодно. А там – будет видно.

Фото: xload/Depositphotos

Жена за то, чтобы муж вернулся, но ясно, что вместе жить будет сложно с местными доходами. И, бывает, где-то там действительно хорошая работа, которая держит. Бывает, врозь не только от того, что выехал муж.

Выезжают на заработки вахтой и жены, и снова выходит жизнь врозь, но семья не выезжает все по тем же причинам – здесь дом, хозяйство, здесь учатся дети.

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Таких вот разорванных семей вокруг великое множество. На заработки выезжают перманентно. От торговли по российским рынкам до работы вахтой на круизных лайнерах. Видятся на большие праздники, приезжают в отпуск, домом считают "республику", потому что здесь живет семья.

Есть и те, кто хлебнул в 2014-2015 негостеприимных приемов и напрочь зарекся куда-то выезжать. После возвращения в квартиры без стекол было такое острое счастье, которое не сравнить ни с чем.

И пройдя через чужие комнаты, косые взгляды, поучения и не всегда корректные замечания приходит понимание, что лучше плохо, но дома, где ты сам хозяин в своей квартире. И многие зареклись еще тогда, что при любых обстоятельствах будут жить только дома, и уже не уедут никуда.

Есть еще одна группа – те, кому некуда ехать и не на что. Те, кто не выезжал до всех событий из своего города годами.

Гипотетические где-то есть кто-то, но, чтобы уезжать, нужно было поддерживать отношения, а не только знакомиться с чемоданом в руках на пороге квартиры дальней родни.

Обычно не уезжали получатели одной местной пенсии, инвалиды, старики. В семье знакомых еще год после лета 2014 года половину комнаты занимал огромный чемодан с вещами старой матери.

Она действительно собралась уехать, но сын вспомнил старую семейную историю о том, как быстро умерла на новом месте его бабка, которую также из лучших побуждений забрали из деревни в город в новый дом ее дети. И тогда не уехали ни он, ни старая мать.

Он решил, что для его матери лучше жить дома, там, где она привыкла, где знает все, где ее зона комфорта. Мать жива до сих пор.

Другой вопрос, что выехала его собственная семья и все это время живет врозь. И это тот же яркий пример разорванной семьи, когда семья живет на два города и два государства, оставаясь при этом юридически семьей.

Вторая группа живет здесь все по тем же причинам – здесь дом и работа, но уехать может в любой момент, для этого есть все возможности. Только уезжать не резон, потому что здесь есть дело, которое кормит.

Денег купить себе квартиру хватило бы. Но зачем ехать на пустое место, если здесь есть работа, которую в определенном возрасте найти уже не так просто. И еще у второй группы при внешне похожей данности гораздо больше возможностей. Они могут летать заграницу из Ростова. Могут выезжать в украинские санатории.

Здесь есть бизнес, который не перенести на новое место. Например, своя парикмахерская. Это вам кажется это мелким делом, но за счет него хозяйка и выезжает четыре раза в год в украинское санатории и еще пару раз на море. Немного работает, немного отдыхает.

Все клиенты из прошлой жизни, давно знакомые. Если где-то начинать с нуля, нужны годы, чтобы появился свой контингент. Также обстоит дело у многих. И необязательно иметь свое дело. Это может быть неплохая и совершенно политические нейтральная должность, которая кормит не только ее обладателя, но и его детей, которые чаще всего живут далеко.

Так могут обстоять дела у успешных врачей, у заведующих отделениями, у деканов и заслуженных артистов. Возможно, каждый из них добился успехов бы на новом месте, но на это ушли бы годы, силы и нервы. А здесь на репутацию работает имя и выехавшие конкуренты. И выходит, что жить здесь выгодно во всех смыслах, хотя, конечно, так прямо говорят редко.

Иногда приходится слышать рядом что-то о том, что я не выезжал отсюда никуда. И очень часто говорят об этом очень пафосно, в укор. На деле мотивы жить здесь продиктованы не всегда чем-то очень высоким, а скорее тем, что решительности уехать не было. Не было связей, куда ехать, не было слаженных действий в семье.

…Знакомый врач рассказывал очень яркую историю. И до всех событий он очень неплохо зарабатывал своей специальностью.

У него лечились семьями, было имя и репутация. До 2014 года он обеспечил сыновей квартирами, регулярно летал за рубеж.

На войну он смотрел через экран телевизора в украинском городе. Море, семья, возможности, рядом семья сына и сваты. Отдыхали ярко, шумно. Как-то вечером к ним постучали украинские военные. А он вместо того, чтобы ответить спокойно, высказал все, что думает – о войне, о том, что его как беженца не обеспечили ничем, что он вынужден был уехать из дома.

Кричал как резанный тогда. А через пару часов им принесли повестку на сына – в армию. И мой знакомый сразу же, опережая ветер, помчал в Борисполь, увозя сына как можно дальше от войны – в Израиль. А из Борисполя уже вернулся в Луганск.

Тогда еще не было воды и света, и все удивлялись, не ждали, что он вернется так рано. И все восемь лет он помогает семье сына отсюда, летает к ним. И свою работу бросать не планирует, потому что здесь жить выгодно.

Никаких других мотивов у него нет. И так можно было бы рассказать очень о многих, кто не уехал отсюда или как раз вернулся сюда.

Анна Восточная, Луганськ, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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