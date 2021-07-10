"В нынешнем Крыму поражает многое"

Анна Восточная Луганск, специально для УП.Жизнь
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10 липня 2021

От редакции: Автор этой колонки публикуется под псевдонимом в целях безопасности. Публикации в рубрике "Погляд" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора.

Мы редко задумываемся о том, как здорово обладать чем-то, пока не теряем этого. Вероятно, такова природа человека. С Крымом у меня ровно такие же отношения.

Приезжая туда пару раз в год как к себе домой я меньше всего думала о том, что еду именно домой.

Это было так просто и так естественно – покупать билет на поезд, садиться в него в Луганске и просыпаться уже в Крыму. Назначать там встречи и после взахлёб рассказывать о своём Крымском отпуске. 

Впервые это острое чувство сиротства я ощутила пять лет назад, попав в Крым впервые после событий 2014 года.

Крым был тем же: ласковое море и туманные горы, дрожащий по утрам воздух и кипарисовые аллеи. Безразличный к политике и гостериимный для всех. Но было что-то такое, почти неуловимое, что делало его чужим.

При въезде в Крым пропадала мобильная связь, действующая в "республике". Это делало тебя отрезанным от мира для всех. Человеком без связи.

И ещё Крым стал отрезвляюще дорогим. Как неприступная крепость. И дымка туманных гор и ласковое море стали казаться иллюзией.

 

Цены и гости Крыма стали целиком российскими, а обслуживающий персонал был нашим, из "республики". В этом тоже была ирония.

Мы по-прежнему ехали в Крым, но ехали горничными и посудомойками. А строителей там хватало из тех одноликих гастробайтеров, заполонивших Россию из бывших союзных республик. 

И ещё цены враз разделили нашу жизнь на "до" и "после" навсегда показав, как дорого жить в России. Хотя море как и тысячи лет назад не требовало ничего. 

Появилось какое-то совершенно новое чувство провинциальности, когда тебе буквально все дорого и не по карману.

 

И появилось новое измерение: я был, видел, пробовал... до 2014 года. Как будто тех воспоминаний и того опыта хватит теперь на всю жизнь. А детей стали возить в Крым к морю. Море стало роскошью, хотя по-прежнему не требовало ничего. 

В нынешнем Крыму поражает многое. Как легко начинается стройка частных вилл и отелей. Как легко раздирается на части дикий Крым и заповедники.

Как легко уродуется то, что было достоянием всех. В Крым потоками потекли огромные деньги, стройка ресторанов и отелей не прекращается ни на миг, и ты чувствуешь себя как бы чужим на как будто бы твоей земле. Фраза "эту землю выкупил депутат" стала синонимом новой жизни. 

 

Очень прочно укрепилась татарская мафия. Как и положено мафии, это семейный клан, поддерживающий своих и стремящийся разжиться на легковерных.

Они продают места парковки у достопримечательностей и перехватывают растерянных туристов, они возят обедать только к своим и взимают дань с палаточников. Они договариваются в мериях о самопальных кафе на берегу и занимаются извозом.

И сравнивая себя с приезжими россиянами становится очевидным пропасть между нами. Они сорят деньгами, они чувствуют себя хозяевами. Они здесь дома, потому что здесь ловит их связь и работают их банкоматы. 

А море, море по-прежнему бескрайнее и ласковое, доверительное качающее нас на руках и безразличное к политике.

Анна Восточная, Луганск, специально для УП.Жизнь

Усі фото надані автором

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