Катастрофічні пожежі в Чорнобильських лісах неминучі: як запобігти?

Війна загострила майже всі екологічні проблеми, що існували в Україні. Чорнобиль – не виняток. Під час катастрофічних пожеж у Чорнобилі 2020 року горіло мінімум 50 тисяч гектарів лісів та перелогів. Це приблизно п’ята частина зони відчуження. Цього року, зокрема через наслідки воєнних дій, пожежі можуть набути більших масштабів.

Понад місяць Чорнобильська зона була під окупацією російськими військами. За цей час росіяни встигли розграбувати наявне в зоні обладнання, знищили чи вкрали різноманітну техніку, а на додачу – замінували левову частку території.

Війна війною, а пожежі, які виникають внаслідок бездумних палів трави чи інших факторів, нікуди не ділися. Навіть навпаки: таких випадків стало більше. До того ж, протягом березня-травня 2022 року в Чорнобильській зоні виникали численні лісові пожежі зокрема й через регулярні вибухи. Окремі з пожеж сягали десяти тисяч гектарів. Звісно, під час окупації гасити їх було особливо нікому. Але, на щастя, дощі та інші природні фактори не дали вогню поширитися далі.

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Навіть коли російські окупанти втекли з Чорнобиля, принципово краще не стало. Численні міни та розтяжки регулярно спрацьовують на диких тварин. Як наслідок, тварини гинуть чи калічаться, а в лісі виникає чергова пожежа.

Техніку, якою можна гасити чорнобильські пожежі, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ідеться лише про кілька вантажівок та пожежних машин, доступних в Держагентстві з управління зоною відчуження. Інша техніка вкрадена або знищена. Тобто гасити пожежі в Чорнобилі немає чим!

Тим часом, з настанням травня, погодні умови стають сприятливішими для виникнення пожеж: з кожним днем стає більш тепло й сухо. Будь-якої миті може спалахнути пожежа, яка затьмарить за масштабами загоряння минулих років.

Наслідки будуть катастрофічними. Будь-яка лісова пожежа спричиняє викиди радіонуклідів в атмосферу. Чим більшою є пожежа, тим більше радіонуклідів у повітрі. Інший ризик – неконтрольовані надмасштабні пожежі, що загрожують сховищам радіоактивних ядерних відходів чи ядерного палива. Наслідки пожеж біля таких сховищ взагалі важко передбачити.

Аби запобігти катастрофі, значну частину території Чорнобильської зони потрібно розміновувати. Але цей процес не буде швидким. Частина території Чорнобильської зони не є замінованою, там можна та потрібно гасити пожежі. Але для цього потрібна техніка. Зокрема, пожежні машини або джипи з пожежними модулями, пожежні автоцистерни.

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Сумнівно, що держава здійснюватиме закупівлі такої техніки. Більш вірогідно, що вдасться її знайти в інших країнах, які підтримують Україну. Поки що пошуки не увінчалися успіхом.

Утім, пожежну техніку можна знайти, якщо громадськість та влада докладуть до цього зусиль. Тож ця стаття – це також заклик допомогти!

Якщо ви раптом можете допомогти з пошуком пожежної техніки для Чорнобильского біосферного заповідника – відгукніться! Це допоможе відвернути катастрофу континентального масштабу.

Єгор Гриник, біолог, ГО "Українська природоохоронна група".

Контакт: vereuxvereux@gmail.com

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