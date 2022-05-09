Як сьогодні живе і працює київський ВДНГ

Останніми роками ВДНГ перетворився для киян на улюблене місце відпочинку. Тут вони збиралися, щоби провести час із родиною, каталися на велосипедах і роликах, відвідували великі концерти й фестивалі та просто раділи життю. За 2021 рік комплекс відвідали щонайменше 5,5 мільйона українців.

Усього лише за місяць до нападу росії команда Експоцентру відкрила оновлену Оранжерею. Невдовзі мав розпочатися літній сезон із новою серією цікавих івентів, зокрема в артколі та нещодавно відкритому урбан-парку. У павільйонах мали запрацювати нові локації, команда ВДНГ готувала відновлення озер, головної пішоходної алеї, у планах було оновити освітлення доріжок у лісі, побудувати новий спортивно-оздоровчий комплекс, екопаркінг, доповнити урбан-парк памп-треком і спорудами для альпінізму та болдерингу.

Підготовка до цього тривала протягом кількох останніх років. Загалом життя комплексу було більш ніж насиченим, і з кожним днем планів ставало дедалі більше. Проте 24 лютого життя ВДНГ, як і життя всієї України, кардинально змінилося. А всі плани тепер відкладено на невизначений час через війну.

Як національний заклад культури, ВДНГ до війни виконував для громадян такі функції: виставкову, просвітницько-освітню, дозвіллєву, спортивну. На жаль, нині всі ці функції повністю зупинилися. Тож від початку війни ми одразу перейшли в режим гуманітарної підтримки цивільного населення та наших захисників.

Було дуже важливо з'ясувати, чим ми, як Виставковий центр, можемо бути корисні країні. А ще потрібно було зрозуміти, як організувати мінімальну грошову допомогу команді ВДНГ й забезпечити роботу чергового персоналу для підтримання критичної інженерної інфраструктури Експоцентру.

Першочерговим завданням після нападу росії стала організація роботи укриттів на території ВДНГ — такі облаштували в чотирьох павільйонах.

На території ВДНГ облаштували укриття

А ще впродовж кількох днів після початку воєнних дій команда комплексу об’єднала свої зусилля з проєктом гуманітарної допомоги Made in Ukraine.

Тепер на базі ВДНГ працює повноцінний гуманітарний логістичний центр і волонтерський штаб. Окрім цього, в Експоцентрі сьогодні функціонують іще 5 волонтерських гуманітарних ініціатив, яким комплекс допоміг і постійно підтримує їхню діяльність. Наприклад, кухні ресторанів та шкільний кафетерій тепер готують свіжу порційну їжу для наших Збройних сил і тероборони.

На базі ВДНГ працює повноцінний гуманітарний логістичний центр і волонтерський штаб

Десять працівників ВДНГ залучили безпосередньо до роботи спільного з Made in Ukraine гуманітарного штабу. Робітники команди працюють на складі: як комірники, вантажники, сортувальники, водії, логісти, адміністратори.

Троє з них також адмініструють роботу всіх партнерських волонтерських гуманітарних складів на території комплексу й допомагають створювати комфортні умови для тих, хто змушений шукати укриття в підвалах і бомбосховищах.

До організації допомоги також приєдналися партнери, з якими ВДНГ має чинні договори і чиї проєкти займають найбільш зручні для складської логістики площі. Долучилися до команди ВДНГ і геть незнайомі до цього команді люди, що наразі допомагають постраждалим, військовим і ТРО. Усі вони шукали оптимальне для волонтерських цілей місце, а Експоцентр надав свої площі.

Головна мета всіх волонтерських штабів ВДНГ — допомогти прифронтовим і звільненим від окупантів містечкам, привезти речі першої потреби туди, куди нині важко дістатися. Так, до Славутича гуманітарку доставляли єдиним можливим способом — човном. На той момент під’їхати до міста автомобілем було неможливо.

Більшість гуманітарних вантажів приходить із Європи у вигляді товарів. Це їжа, ліки, засоби гігієни, одяг. А от, наприклад, свіжий хліб випікають партнери ВДНГ за допомогою внесків на рахунок Made In Ukraine.

Нещодавно кошти на випікання допомогли зібрати канадці. Партія свіжого хліба попрямувала до Бучі — того самого ранку, коли місто стало вільним від окупантів. Також кошти збирають, наприклад, на закупівлю хімзахисту для ТРО та волонтерів. Частину приміщень ВДНГ переобладнано під приготування їжі для ТРО.

Партнери ВДНГ випікають хліб. Партія свіжого хліба попрямувала до Бучі — того самого ранку, коли місто стало вільним від окупантів

Нещодавно почав працювати притулок для домашніх тварин, урятованих із найгарячіших точок: Бучі, Ірпеня, Гостомеля.

Тож життя в Експоцентрі триває попри війну: за перші 2 місяці тут було зібрано й розподілено понад 2 тонн допомоги, а в підвалі одного з павільйонів навіть народилася дитина — маленький Аркадій

Утім, будні ВДНГ, звісно, значно відрізняються від минулого. Наразі головне — фінансово підтримувати команду якомога довше, забезпечувати цілісність і безпеку комплексу. Як і раніше, територія Експоцентру перебуває у вільному доступі й може використовуватися для прогулянок.

В Оранжереї вперше за 7 років розквітла хурма, зацвів кактус і зібрали врожай апельсинів.

В Оранжереї зацвів кактус

На ВДНГ не втрачають надії, що невдовзі буде можливість хоча б частково відновити функціонування Експоцентру. Зараз тут вже почав працювати велопрокат та потроху відновлюють свою роботу кафе і ресторани. Адже позитивні емоції, що їх нині може принести відвідування його локацій, як ніколи потрібні всім нам.

Євген Мушкін, генеральний директор Національного комплексу "Експоцентр України", спеціально для УП. Життя

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