"Не дасть провезти зброю": як ротвейлер Габріелла захищає Київ від диверсантів. ФОТО

В умовах війни в Україні службу несуть не лише військові, але й службові собаки.
Однією з них є ротвейлер Габріелла, яка допомагає захищати Київ від диверсантів на блокпості.
Завдяки нюху собака виявляє злочинців, шукає вибухівку чи зброю.
Історією Габріелли поділилася Національна гвардія України у Facebook.
|Ротвейлер Габріелла. Фото: НГУ
"На одному з блокпостів ми познайомилися з кінологом Андрієм та його бойовою товаришкою – Габріеллою.
Собака настільки добродушна, впевнена та грайлива, що викликає усмішки не лише у військових, а й у всіх, хто проходить чи проїжджає повз", – пишуть гвардійці.
|Собака виявляє злочинців, шукає вибухівку чи зброю
Утім, до велосипедистів та зловмисників зі зброєю собака сувора.
На перших вона лише осудливо гарчить, а других – "здає" своїм гвардійським кураторам.
|Собака допомагає перевіряти підозрілі автомобілі
При цьому Габріелла – дуже добра собака, каже кінолог Андрій.
"Вона дипломований професіонал, в неї є ліцензована спеціальність – "пошук зброї та набоїв", на агресію її не тренували, та й це не про її характер" – додає він.
|Габріелла – дуже добра собака
Після навчання ротвейлер допомагала своєму кінологу стежити за громадським порядком, а з початком повномасштабної війни – працювати на блокпостах.
Собака допомагає перевіряти підозрілі автомобілі на наявність заборонених предметів: набоїв, вибухівки, зброї.
|Кінолог Андрій і Габріелла
"Один собака іноді здатний знайти те, чого не знайде ціла група досвідчених патрульних", – розповідає Андрій.
У їхньому підрозділі Габріелла – єдина службова собака породи ротвейлер.
"Вважається, що ця порода краща для затримання або конвоювання. Але Габріелла розбиває ці стереотипи", – каже військовий.
|"Габріелла розбиває стереотипи"
Нагадаємо, раніше Національна поліція розповідала, як німецькі вівчарки Воїн і Торін допомагають правоохоронцям шукати вибухівку.
А лабрадор Красавчик – розважає бійців на передовій.
Зрештою, знаменитим у соцмережах став пес Патрон, який допомагає піротехнікам розміновувати українські території.
Вас також може зацікавити:
П'ять діб під обстрілами: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя
"Його називають великим котом": як лабрадор Красавчик допомагає бійцям на передовій
Чотирилапі поліціянти: як собаки Воїн і Торін допомагають шукати вибухівку. ФОТО
Як поліцейські собаки втішають дітей у Києві під час війни. ФОТО
Місяць серед руїн: у Бородянці врятували кота з 7 поверху зруйнованого будинку. ВІДЕО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.