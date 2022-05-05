"Не дасть провезти зброю": як ротвейлер Габріелла захищає Київ від диверсантів. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 травня 2022

В умовах війни в Україні службу несуть не лише військові, але й службові собаки.

Однією з них є ротвейлер Габріелла, яка допомагає захищати Київ від диверсантів на блокпості.

Завдяки нюху собака виявляє злочинців, шукає вибухівку чи зброю.

Історією Габріелли поділилася Національна гвардія України у Facebook.

 Ротвейлер Габріелла. Фото: НГУ

"На одному з блокпостів ми познайомилися з кінологом Андрієм та його бойовою товаришкою Габріеллою. 

Собака настільки добродушна, впевнена та грайлива, що викликає усмішки не лише у військових, а й у всіх, хто проходить чи проїжджає повз", – пишуть гвардійці.

 Собака виявляє злочинців, шукає вибухівку чи зброю

Утім, до велосипедистів та зловмисників зі зброєю собака сувора. 

На перших вона лише осудливо гарчить, а других – "здає" своїм гвардійським кураторам. 

 Собака допомагає перевіряти підозрілі автомобілі

При цьому Габріелла – дуже добра собака, каже кінолог Андрій.

"Вона дипломований професіонал, в неї є ліцензована спеціальність – "пошук зброї та набоїв", на агресію її не тренували, та й це не про її характер" – додає він.

 Габріелла – дуже добра собака

Після навчання ротвейлер допомагала своєму кінологу стежити за громадським порядком, а з початком повномасштабної війни – працювати на блокпостах.

Собака допомагає перевіряти підозрілі автомобілі на наявність заборонених предметів: набоїв, вибухівки, зброї. 

 Кінолог Андрій і Габріелла

"Один собака іноді здатний знайти те, чого не знайде ціла група досвідчених патрульних", – розповідає Андрій. 

У їхньому підрозділі Габріелла – єдина службова собака породи ротвейлер. 

"Вважається, що ця порода краща для затримання або конвоювання. Але Габріелла розбиває ці стереотипи", – каже військовий.

 "Габріелла розбиває стереотипи"

Нагадаємо, раніше Національна поліція розповідала, як німецькі вівчарки Воїн і Торін допомагають правоохоронцям шукати вибухівку.

А лабрадор Красавчик розважає бійців на передовій.

Зрештою, знаменитим у соцмережах став пес Патрон, який допомагає піротехнікам розміновувати українські території.

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