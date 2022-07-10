Захист українців від тютюнового диму: з 11 липня починають діяти нові заборони щодо куріння

Важко думати про шкоду куріння, коли на ваше рідне місто летять ракети або родичі, які служать в Збройних силах України, не виходять на зв’язок. Але щороку в Україні від хвороб, спричинених курінням, помирає вшестеро більше людей, ніж наша держава втратила за перші сім років війни на Донбасі. Тільки вдумайтеся в ці цифри. Щороку понад 1 мільйон людей у світі та близько 13 тисяч мешканців України, які не є курцями, помирають через хвороби, спричинені пасивним курінням.

Вдихання вторинного тютюнового диму є особливо небезпечним для дітей і може спричинити астму, бронхіт, пневмонію чи хвороби серця. Діти чутливіші до вторинного тютюнового диму, ніж дорослі.

Вони відрізняються від дорослих у кількох аспектах, які впливають на здоров’я, завдяки більш високій частоті дихання та вдиханню більшого об’єму повітря, порівняно до розміру тіла, ніж у дорослих.

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Водночас їхні дихальні шляхи, які розвиваються, більш вразливі до забруднювачів навколишнього середовища. Подібно до сигарет, електронні пристрої для куріння генерують вторинні викиди, які містять ацетальдегіди та формальдегіди, летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали, та мають токсичний вплив на здоровʼя людини.

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11 липня 2022 року набуває чинності норма антитютюнового Закону №1978 – ІХ, що забороняє куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених громадських місцях. Такими місцями є заклади ресторанного господарства, школи, лікарні, університети, офісні та державні будівлі.

До цього часу заборона діяла тільки на куріння сигарет, електронних сигарет і кальянів. Повний перелік місць, де заборонено куріння цих виробів, чітко зазначений в Законі.

Виконання цієї норми залежить від кожного з нас.

Курці. Дякую, що не курите у заборонених місцях та поважаєте право на здоров'я оточуючих.

Дякую, що не курите у заборонених місцях та поважаєте право на здоров'я оточуючих. Суб’єкти господарювання. Проінформуйте персонал про нові правила, розмістіть графічні попередження про заборону куріння, заберіть всі попільнички з приміщення та інформуйте відвідувачів про заборону куріння.

Проінформуйте персонал про нові правила, розмістіть графічні попередження про заборону куріння, заберіть всі попільнички з приміщення та інформуйте відвідувачів про заборону куріння. Некурці (та курці, які хочуть дихати вільним повітрям). Якщо ви бачите порушення законодавства, ввічливо зверніться до курця з проханням припинити порушення. Не спрацювало – зверніться до адміністрації закладу. Якщо ж і це не допомогло, ви маєте можливість звернутися до поліції за номером 102 та скласти скаргу на цей заклад до Держпродспоживслужби.

Тим часом українці схвалюють зміни до антитютюнового законодавства. Відповідно до опитування КМІС, проведеного у травні 2022 року, абсолютна більшість респондентів (80%) підтримують заборону куріння сигарет для нагрівання (ТВЕНів) у громадських місцях.

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Разом з цим 86% опитаних підтримують збільшення кількості громадських місць, вільних від диму (робочі місця, офіси, приміщення підприємств, готелі). Тож тепер нам всім необхідно докласти зусиль для того, щоб усі вищезазначені норми реально працювали, щоб унеможливити шкідливий вплив пасивного куріння та поширеність вживання тютюнових та нікотинових виробів.

Хочу нагадати, що з 1 червня запрацювала норма, що запроваджує медичні попередження та листок-вкладку на (та всередині) упаковках електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах та трав’яних виробів для куріння.

Норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну, яка набуває чинності з 11 липня, захистить українців від небезпечних сполук, які курці випускають у повітря, і спрямована на захист здоров’я українців – як некурців, так і курців.

А турбота про здоров’я надзвичайно важливою під час війни. З іншого боку, дотримання законів під час війни є запорукою інституційної спроможності держави та наближення перемоги України.

Лада Булах, народний депутат від партії "Слуга народу", спеціально для УП.Життя

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