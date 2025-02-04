Смертність від раку можна зменшити на чверть! Треба лише кинути курити

4 лютого Україна зі світом відзначає День боротьби з раком, захворюванням, що вбиває найбільше людей на планеті, та ліки проти якого є більш очікуваними, ніж політ на Марс. Проте завжди краще попередити, ніж лікувати, та зберегти тисячі життів.

В Україні станом на 2023 рік зафіксовано 42 тисячі смертей, спричинених раком (23 927 чоловіків та 18 116 жінок), та понад мільйон онкохворих. Близько 25% смертей від раку спричинені вживанням тютюну. Жодний інший фактор ризику не має такого безпосереднього впливу на ДНК та утворення пухлин.

Звісно, на формування раку впливає спосіб життя в цілому: харчування, вживання алкоголю, фізична активність, спадковість, а також умови, в яких ми живемо: якість повітря, води, стрес. І коли ми не дбаємо про ці чинники, наш організм страждає та стає більш вразливим до різноманітних захворювань. Проте жоден з цих факторів не чинить такої вбивчої дії на організм в моменті, як вживання тютюну.

Куріння призводить не лише до раку легені

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, вживання тютюну може стати причиною понад 20 різних типів або підтипів раку, що підтверджує той факт, що тютюн завдає руйнівної шкоди всьому організму людини.

Найбільш поширеними видами раку, на формування яких впливає вживання тютюну, є рак легені, ротової порожнини, гортані, стравоходу, сечового міхура, нирок, рак шлунка, підшлункової залози або печінки, шийки матки та яєчника, рак кишківника (колоректальний рак).

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Тютюновий дим містить понад 7 тисяч хімічних сполук, з яких щонайменше 250 є токсичними, а 69 спричиняють онкологічні захворювання. Такі сполуки можуть пошкодити або змінити клітини ДНК — як наслідок клітина не може нормально функціонувати та розвиватися, а це може спричинити появу ракової пухлини. Окрім того, такі сполуки послаблюють імунну систему та унеможливлюють повноцінну боротьбу з раковими клітинами. Якщо це стається, то вони мають змогу безперешкодно розмножуватися.

Рак легені є одним з найпоширеніших у світі та найбільш смертельним видом онкології (18% від загальної кількості смертей), зокрема через те, що зазвичай виявляється на стадії, яка залишає мало шансів на виживання. В Україні рак легені є третім за поширеністю: станом у 2023 році зафіксовано понад 9 тисяч випадків раку трахеї, бронха, легені та 6 217 смертей від цієї хвороби.

Вражає, наскільки очевидно поширеність раку легені корелюється з поширеністю вживання тютюну. За даними опитування КМІС, у 2023 році щоденними курцями в Україні були 15% жінок та 36% чоловіків. Водночас у 2023 році було виявлено 7105 випадків раку трахеї, бронха, легені у чоловіків та 1937 — у жінок; померли від цих типів онкології 5069 чоловіків та 1148 жінок.

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Безпечного куріння не існує!

Про шкоду від куріння сигарет сьогодні вже знають усі. Водночас тютюнова індустрія робить все, аби залучити до вживання тютюну та нікотину молодь на місце курців, які помирають. Для цього тютюнові компанії пропонують новітні тютюнові та нікотинові вироби, пропагуючи оманливу інформацію про меншу шкоду: електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну (ТВЕН або т.зв. айкоси), нікотинові снюси.

Опитування демонструють, що такі вироби споживають переважно молодь та діти, які є ключовою мішенню тютюнової індустрії. А однією з основних причин вживання таких виробів називають приємний смак та оманливу інформацію "меншу шкоду".

Тоді як насправді всі тютюнові та нікотинові вироби є небезпечними та можуть спричинити онкологічні захворювання! Для прикладу, дані незалежних досліджень демонструють, що рівні понад 20 шкідливих речовин у 2 рази вищі у певних видах тютюнових виробів для нагрівання, ніж у звичайних сигаретах, а деякі з токсикантів, виявлених у викидах цих продуктів, є канцерогенами (тобто можуть викликати рак).

Дуже показовим є рішення Антимонопольного комітету України, який нещодавно визнав твердження про меншу шкоду тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН) такими, що вводять в оману. На жаль, здоровʼя українців, які через таку маніпулятивну рекламу стали залежними, не повернеш назад.

Те саме з електронними сигаретами. Вторинний аерозоль е-сигарет містить 1,2-пропандіол, ацетальдегіди та формальдегіди, деякі летючі органічні речовини, нікотин та важкі метали (при чому, рівні таки металів, як нікель і хром, у аерозолі вищі, ніж у диму від звичайних сигарет).

Окрім того, як ТВЕН, електронні сигарети, нікотинові снюси містять НІКОТИН – психоактивну речовину, що викликає залежність та є стимулятором розвитку пухлин. Особливо небезпечний нікотин для дітей і підлітків, оскільки має негативні наслідки для розвитку мозку та нервової системи.

Тож як не захворіти на рак?

Аби мінімізувати шанси онкологічних захворювань, потрібно:

здорово харчуватися,

бути фізично активним,

вчасно звертатися до лікарів та,

відмовитися від тютюну та алкоголю.

Базові речі, про які всі добре знають та не завжди виконують. Якщо ви вже почали відчувати докори сумління, скажу на ваш і свій захист: дуже важко уникати негативних факторів, коли їх нам продають кожного дня. І продають не просто нам, а нашій підсвідомості.

Нормалізація куріння починається змалечку: діти з раннього віку спостерігають тютюнові та нікотинові вироби у вітринах магазинів та кіосків на рівні своїх очей в яскравих упаковках поряд із солодощами.

Я, як мама трьох дітей, з впевненістю вам кажу, що це, на жаль, працює. За даними Американської академії педіатрії, діти, що спостерігають викладку, на 64% більше схильні почати курити.

Окрім того, до вживання тютюну та нікотину приваблюють смачними ароматами, красивою упаковкою, рекламою в інтернеті та соцмережах, де діти зараз проводять багато часу.

Саме тому держава має діяти, аби захистити дітей та молодь від тютюнової та нікотинової епідемії і надалі від раку та інших захворювань. Однією з умов існування України є збереження та відновлення людського потенціалу, який ми додатково втратили внаслідок війни росії проти України.

Я з колегами ініціювала законопроєкт №12091, який має на меті посилити захист дітей від загрози тютюну та нікотину, та зокрема пропонує:

заборонити видиме розміщення тютюну та нікотину в місцях торгівлі (викладку): споживачі і далі зможуть придбати тютюнові вироби, але діти та молодь не наражатимуться на агресивну рекламу на кожній зупинці чи касі магазину;

заборонити ТВЕН зі смако-ароматичними добавками, які приваблюють дітей до тютюну. Це є зобовʼязанням України відповідно до оновлень євроінтеграційної директиви 2014/40/ЄС — в ЄС ароматизовані ТВЕН заборонені з 2023 року;

запровадити графічні медичні попередження та інформацію про національний сервіс відмови від куріння на пачках тютюнових виробів для нагрівання – люди мають бути попереджені про наслідки, що також є євроінтеграційним зобовʼязанням;

уніфікувати заборону реклами в інтернеті для всіх тютюнових та нікотинових виробів.

Найкращий спосіб подолання раку та інших хвороб, а відповідно й передчасної смертності, – це профілактика та усунення факторів ризику. Держава, як ніхто, має бути зацікавлена в цьому, особливо, в умовах війни та страшної демографічної кризи.

За даними Мінʼюсту, в Україні у 2024 році померли 495 090 людей, а народилося майже втричі менше – 176 679. Подолання епідемії вживання тютюну та нікотину серед дітей попередить тисячі випадків онкологічних хвороб та збереже життя багатьом українцям.

Лада Булах, народний депутат від партії "Слуга народу", спеціально для УП.Життя

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