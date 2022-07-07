Допомога окупантам та створення інтимного контенту: чому діти це роблять та як їх вберегти

Війна стала причиною втрат життя, здоров'я та майна українців, багато родин залишилися без роботи та фінансових збережень. Тому діти можуть вирішити підзаробити, аби допомогти родині. І, на жаль, не завджди способи дістати грошей для сім'ї для дітей – безпечні.

Розповідаємо про нові небезпечні категорії заробітку для дітей в інтернеті, причини такої поведінки та поради щодо їхнього захисту в онлайні.

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Наразі виникло дві небезпечні категорії заробітку "легких" грошей для дітей та підлітків в інтернеті: активізувалися злочинці із запитами створення інтимного контенту та окупанти, що просять допомогу у наведенні авіаудару в місті чи інші злочинні дії для військових.

Чому діти це роблять: створення інтимного контенту

Згідно зі звітом Internet Watch Foundation щодо видалення матеріалів з зображенням сексуального насильства над дітьми, 7 з 10 запитів – це контент, який створений самими дітьми; найчастіше дівчата 11-13 років страждають від злочинців, які примушують створювати інтимні фото та отримують доступ до такого контенту.

Шантаж . Зазвичай злочинці ставлять дитину перед вибором після тривалого довірливого спілкування: "Або ти надсилаєш інтимне фото, або я розповім усім друзям та рідним твої секрети".

. Зазвичай злочинці ставлять дитину перед вибором після тривалого довірливого спілкування: "Або ти надсилаєш інтимне фото, або я розповім усім друзям та рідним твої секрети". Бажання заробити . Часто злочинці пропонують щедру грошову винагороду або коштовні подарунки за такий контент. Звісно, після отримання матеріалів спілкування закінчується і злодій зникає.

. Часто злочинці пропонують щедру грошову винагороду або коштовні подарунки за такий контент. Звісно, після отримання матеріалів спілкування закінчується і злодій зникає. Довіра. Один із трендів під час вимагання фото та відео інтимного характеру – злочинець прикидається однолітком дитини. А для підлітка поділитися таким фото – це нібито прояв ще більшої довіри та симпатії.

Чому діти це роблять: допомога окупантам

Важливо зазначити, що нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15 років.

В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113 – державна зрада та диверсія. Притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності настає при досягненні особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

Відчуття для дитини, ніби він "особливий" . Її обрали для виконання секретного та важливого завдання.

. Її обрали для виконання секретного та важливого завдання. Шантаж . Злочинці можуть погрожувати дитині завдати шкоду їй чи її близьким.

. Злочинці можуть погрожувати дитині завдати шкоду їй чи її близьким. Бажання допомогти родині. Пропозиція щедрої грошової винагороди.

Як захистити дитину від ризиків онлайн-насильства під час війни?

Поговоріть з дитиною про те, що фінансовим забезпеченням родини займаються дорослі, головна ціль дітей – продовжувати вчитися.

Нормалізуйте ситуацію для дітей: звісно, війна вплинула на багато родин, але так не буде завжди, і все з часом налагодиться.

Нагадуйте про основні правила поведінки в інтернеті:

не можна поширювати особисту інформацію (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі від своїх профілів) в інтернеті;

не треба переходити за посиланнями, що надіслані з невідомих джерел;

не спілкуйся з тими, кого не знаєш в реальному житті;

закрий акаунти в соцмережах від незнайомців;

не забувай, що після поширення фото- чи відео-матеріалів в інтернеті втрачається контроль над ними;

звертайся за допомогою до батьків: якщо ви підозрюєте, що з дитиною спілкується злочинець, важливо зробити скриншот листування, заблокувати користувача та звернутись до кіберполіції: [email protected]

Про проєкт #stop_sexтинг:

#stop_sexтинг – найбільший в Україні освітній проєкт щодо захисту дітей в інтернеті. Отримав премію Глобального договору ООН та загалом навчив більше ніж 500 000 дітей та батьків. В межах інформаційної компанії торкнувся мільйонів українських родин.

Посилання на проєкт #stop_sexтинг:

Аліна Касілова, експертка освітнього проєкту #stop_sexтинг, клінічна психологиня, спеціально для УП. Життя