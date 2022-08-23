Чому рекламну викладку тютюнових виробів необхідно змінити?

Через війну росії проти України Парламент України спростив вимоги до маркування імпортних сигарет, щоб пришвидшити ввезення їх в Україну в умовах воєнного стану.

Сигарети, що надходять до України, згідно з тимчасовим законодавством воєнного стану, мають медичні попередження розміром 65% із графічними зображеннями з обох сторін. Мета цих графічних зображень: інформувати споживачів (як курців, так і некурців) про руйнівний вплив тютюну на здоровʼя людини та розʼяснювати, що споживач має справу з отруйною вбивчою речовиною.

Згідно з законом 1978-ІХ, в Україні такі медичні попередження запроваджені з 11 січня 2024 року, що підвищить захист здоров'я громадян та поглибить євроінтеграцію України, адже закон імплементує значну частину положень Директиви 2014/40/ЄС.

Міжнародний досвід доводить, що картинки-попередження на сигаретних упаковках підвищують обізнаність про наслідки для здоров'я і сприяють зниженню рівня поширеності куріння. Реальні фотоілюстрації хвороб на пачках підштовхують частину курців кинути курити, а інших — не починати взагалі. Картинки особливо впливають на молодь та жінок, оскільки знищують "гламурну" привабливість пачки.

У порівнянні з лише текстовим або невеликим графічним попередженням, великі ілюстровані попередження щодо здоров’я, подібні до запропонованих ЄС, є ефективнішими, швидше помічаються, збільшують спроби кинути вживання та зменшують рівень куріння. Існує не так багато оцінок того, наскільки великі ілюстровані попередження знижують рівень куріння. Однак, дані з Канади свідчать, що рівень куріння знизився з 4,6 до 2,9% завдяки великим ілюстрованим попередженням.

Натомість тютюнові компанії вже з перших днів ввезення пачок сигарет з медичними попередженнями з обох сторін продемонстрували, як вони планують послабити ефективність інформування споживачів про шкоду вживання наркотичного продукту, яким є тютюнові вироби.

Графічні попередження свідомо заклеюють цінниками невстановленого зразка, а яскраві картинки, навмисне створення відчуття стилю, підсвічування продуктів — це додаткові методи реклами тютюнової індустрії.

Механізм дії викладки тютюнових виробів та електронних пристроїв для курніння наступний: розміщення сигарет на рівні дитячих очей поруч із популярними серед молоді товарами, як-от солодощі або журнали, формує соціальну толерантність до куріння, а також використання яскравих дизайнерських рішень підводить молодих людей до думки, що курити — це не тільки прийнятно, але й модно. З особами, які кинули курити, механізм викладки працює як нагадування.

При цьому тютюнові компанії полюють на дітей. Місця продажу тютюнових виробів розміщені навколо шкіл, регулярно оновлюють візуальне оформлення сигаретних вітрини для того, щоб люди не звикали до неї, а постійно звертали увагу на нові яскраві візуальні ефекти. Як наслідок, за даними ВООЗ, 63% дітей в Україні у віці 13-15 років спостерігають рекламу тютюнових виробів у місцях продажу, а це тягне за собою приваблення до вживання наркотичної продукції чим є тютюнові вироби.

Використання тютюнової викладки у місцях роздрібного продажу визнанється на міжнародному рівні привабленням до куріння дітей. Керівні принципи реалізації статті 13 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (далі - РКБТ ВООЗ) ратифікованої Україною вказують:

"Зображення тютюнових виробів у місцях продажу саме собою є рекламою та стимулюванням продажу. Зображення продукції є одним із основних засобів стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну, у тому числі за допомогою стимулювання імпульсних покупок тютюнових виробів, створюючи враження, що вживання тютюну є соціально прийнятним, та ускладнюючи припинення вживання користувачами тютюну. Молоді люди особливо вразливі для стимулюючого впливу зображення виробів."

Отже, спеціальна викладка сигарет та електронних пристроїв для куріня провокує спонтанні покупки. Так, діти, які спостерігають викладку сигарет у вітринах магазинів, на 64% більш схильні почати курити, а 38% курців, які намагаються кинути курити, згодні, що наявність тютюнових виробів у вітринах магазинів викликає потяг до куріння. Заборона викладки тютюнових виробів може позбавити тютюнову індустрію багатьох способів просування прихованої реклами своїх виробів серед дітей та молоді.

Дослідження КМІС, проведене у травні 2022, демонструє, що понад 80% дорослого населення України підтримують заборону реклами й видимого розміщення тютюнових виробів у магазинах.

Таким чином суспільство очікує від Верховної Ради України реалізації суспільного запиту та заборону видимого розміщення тютюнових виробів у місцях продажу.

Заборона рекламної викладки тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння у місцях продажу відповідає як суспільному запиту так і міжнародній практиці. Так, Керівні принципи РКБТ ВООЗ вказують:

"Для забезпечення такого стану, при якому в місцях продажу тютюнових виробів не буде ніяких стимулюючих продаж елементів, Сторонам слід запровадити повну заборону на будь-яке зображення та видимість тютюнових виробів у пунктах продажу, включаючи постійні підприємства роздрібної торгівлі та вуличних продавців. Дозволяється лише текстуальний перелік виробів та цін на них без будь-яких стимулюючих продаж елементів".

Станом на 2018 рік 8 країн у Європі та дві у Центральній Азії мали окремі закони, що забороняють демонстрацію тютюнових виробів:

Хорватія

Фінляндія

Словенія

Норвегія

Велика Британія

Білорусь

Молдова

росія

Таджикистан

Туркменістан

Приклад Національного банку України

29 липня 2022 року Національний банк України заборонив приваблення до покупки валюти шляхом розміщення інформації про курс на табло. Інформація про курс валют має вказуватися в касовій зоні без будь-яких елементів приваблення. Таке рішення спровокувало низку жартів та критики. Проте маємо фактичну інформацію: з 29 липня до 3 серпня 2022 року готівковий курс долара та євро знизився на понад 2 гривні. Ми свідомі того, що не лише "приваблюючі табло" мали вплив на зниження курсу, проте заборона викладки також посприяла зниженню приваблення до іноземної валюти.

Тож чим швидше Україна ліквідує рекламну викладку тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння в місцях продажу, а вітрини припинять приваблювати до куріння, тим менша кількість молодих українців буде залучена до куріння.

Захист здоров'я дітей стала ще більше актуальною, коли усі системи держави, зокрема і надання медичної допомоги знаходиться під навантаженням повномасштабної оборонної війни.

Турбота про здоров я - твій вклад у перемогу України!

Дмитро Купира, виконавчий директор громадської організації "Життя", спеціально для УП. Життя

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