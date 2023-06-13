Медичні поставки за державними закупівлями затрималися. Пацієнтка померла. Як не допустити цього знову?

Попри війну, показники закупівель у ДП "Медичні закупівлі України" минулого року були одними з найкращих. При цьому доставка ліків до регіонів була безпрецедентно повільною. Через це страждали тисячі важкохворих пацієнтів, які не мали доступу до необхідного лікування.

Медзакупівлі-2022: ложка меду

Минулоріч, попри дуже складний для нашої країни час, запрацював механізм закупівлі препаратів за договорами керованого доступу. Він дозволив державі закуповувати інноваційні лікарські засоби за цінами нижче ринкових, і це можна вважати справжньою перемогою.

Крім того, у зв’язку з військовою агресією Росії проти України міжнародним донорам були передані закупівлі антиретровірусної терапії, діагностики ВІЛ-інфекції, протитуберкульозних препаратів, діагностики туберкульозу, замісної підтримуючої терапії. Це розвантажило держбюджет та допомогло багатьом пацієнтам отримати ліки вчасно.

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Додатково ДП "Медичні закупівлі України" отримало гуманітарну допомогу і таким чином змогло зекономити близько 20 млн грн.

Загалом минулого року ДП "МЗУ" законтрактувало медикаментів на 4,8 млрд грн (у рамках тих 22 напрямів, які проаналізували "Пацієнти України"). Сума економії, якої держпідприємство досягнуло на цих закупівлях, становила близько 693 млн грн.

Частина грошей одразу ж пішла на покриття браку коштів на закупівлях через девальвацію гривні (на 35% за 2022 рік). Решта повернулась в держбюджет за звичайною процедурою для таких випадків.

Не вдалося закупити ДП "МЗУ" лише 4% від доведеної кількості ліків або 31 позицію. І це найкращий показник виконання плану закупівель відколи ДП "МЗУ" почало проводити централізовані закупівлі. (Детальніше про результати медичних закупівель у 2022-му читайте в аналітичному звіті "Пацієнтів України" за посиланням).

Діжка дьогтю. Чому пацієнти не отримували ліки вчасно?

Але закупити ліки – лише частина роботи. Потрібно ще отримати товар та розвезти його по медзакладах. І з цим у ДП "МЗУ" були найбільші проблеми минулого року. Навіть тоді, коли зруйновані війною логістичні ланцюжки вже вдалося налагодити або побудувати нові.

Під кінець 2022-го найбільш гострий дефіцит препаратів відчули пацієнти з онкологічними захворюваннями. У більшості випадків це були дороговартісні препарати, які потрібно приймати регулярно.

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"Пацієнти України" неодноразово фіксували скарги пацієнтів щодо недоступності гарантованих державою препаратів у соцмережах та на нашій гарячій лінії "Номер здоров’я".

Наприклад, таргетний препарат Трастузумаб для лікування пацієнтів, які хворіють на рак молочної залози, мав бути поставлений в Україну на початку листопада 2022 року. По факту же ліки почали надходити невеликими частинами в медзаклади лише у січні 2023 року.

Схожа ситуація була і з хіміопрепаратами Оксаліплатин, Паклітакселом та Капецитабін.

Через брак цих життєво необхідних препаратів пацієнти мали відкладати лікування на 3-6 місяців. При лікуванні онкології це катастрофічні терміни та подекуди несумісні з життям.

Також нам стало відомо, що одна з пацієнток із рідкісним захворюванням померла, оскільки не змогла вчасно отримати життєво необхідний медичний виріб для операції.

Валентина хворіла на торсійну дистонію останні 15 років. Люди з цією хворобою майже прикуті до ліжка і на 100% потребують сторонньої допомоги.

У 2020-му році Валентині провели операцію з первинною системою стимуляції, яка фактично підняла її на ноги. У 2022 році нейросимулятор у її мозку мали замінити на інший. Проте через збої у поставках державних медзакупівель Валентина так і не отримала нейростимулятор. Пацієнтка померла вдома, страждаючи від симптомів хвороби, які повернулася з іще більшою силою…

Але давайте відверто: наприкінці минулого року проблем з поставками будь-яких товарів в Україну майже не було. Пустих полиць в магазинах не спостерігалося, асортимент аптек був ледве не довоєнний. І це ми кажемо про комерційні поставки, які на митних пунктах обслуговувались в порядку черги і без жодних преференцій.

А тепер згадаймо, як весь минулий рік Україна буквально з усього світу у максимально короткі терміни завозила озброєння. На нашому боці проблем з термінами поставок не було жодних.

Держава завозила будь-що з будь-якої країни – головне було лише знайти необхідний товар. І в цей час ліки для онкопацієнтів лежали на складах у Польщі і постачальники ДП "МЗУ" чомусь ніяк не могли їх доставити в Україну. А нейростимулятор для Валентини місяцями лежав на митниці…

Як вирішити проблему?

Насправді причина величезних затримок поставки ліків була не лише в тому, що постачальники не виконували свої зобов’язання сумлінно, а менеджери ДП "МЗУ" не контролювали їхню роботу.

Україна навчилась ефективно закуповувати ліки, а от аналізувати залишки на місцях, контролювати терміни розвезення по лікарнях, збирати дійсно актуальну потребу у ліках з регіонів – поки що об’єктивно не вміє.

Якщо більш конкретно, то:

Регіональні медзаклади досі подають зменшені потреби у ліках, хоча мали би подавати справжню 100% потребу на рік. З ними щодо цього окремо мають працювати ДП "МЗУ" та МОЗ;

Досі незрозуміло, скільки залишків ліків та медвиробів у нас в країні є у медзакладах. Хоча ДП "МЗУ" має для цього аналітичний інструмент MedData, який міг би суттєво спростити аналіз залишків. Відштовхуючись від залишків, можна слідкувати за постійною наявністю ліків у лікарнях;

ДП "МЗУ" все ще розвозить ліки по лікарнях занадто рідко, подекуди – раз на рік, хоча в країні настільки швидко змінюється ситуація, що подекуди в одній лікарні потреба зростає в рази буквально за тижні, тоді як в інших медзакладах вона повністю зникає через окупацію або руйнування лікарень;

Ну і зрештою: як я писала вище, укласти договір з постачальником – це пів діла, потрібно ще змусити його поставити товар вчасно. Звісно, під час війни логістична дисципліна у багатьох компаній може шкутильгати через об’єктивні обставини. Але саме це мають враховувати закупівельники і постійно тримати виконання контрактів на контролі. А краще встановлювати усі строки – закупівель, поставок та розподілення ліків – на пару місяців раніше, ніж звикли до цього.

Усе це можна виправити. Саме тому наша команда разом з пацієнтською спільнотою та МОЗ працювали над проєктом постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".

Наразі цей проєкт змін проходить погодження у профільних міністерствах та відомствах.

Якщо Уряд підтримає проєкт змін, то нарешті всі описані вище проблеми будуть вирішені. І ДП "МЗУ" зможе рапортувати на лише про ефективні закупівлі, а й про ефективні поставки ліків. А тисячі життів українців буде врятовано.

Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України", спеціально для УП. Життя

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