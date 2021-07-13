Як депутати роблять з важкохворих пацієнтів злочинців та змушують їх страждати

У Парламенті лежить законопроєкт №5596 про легалізацію медичного канабісу. Його співавторами є понад 80 народних депутатів з трьох фракцій Верховної Ради: "Слуги народу", "Голосу" та "Європейської солідарності".

Пацієнти роками чекали такої унікальної єдності навколо теми медичного канабісу, яка до недавнього часу була настільки незручною, що про неї у стінах Ради говорили лише одиниці.

Врешті-решт крига скресла. Особливо всередині провладної фракції, коли Президент, керівництво партії, голова комітету з питань здоров’я нації та навіть Голова Православної Церкви України підтримали легалізацію ліків на основі канабісу.

Реклама:

Опитування "5 питань" на місцевих виборах теж показало готовність суспільства до таких змін – понад 64% українців висловились ЗА медканабіс для важкохворих.

Здавалось би, все – перемога. Залишилося лише проголосувати. Але ні.

Пацієнтам знову доведеться боротися за своє право на ліки. Причина тому – частина народних депутатів, яка далі вагається або вірить у казки про "наркотики".

При цьому закриває очі на два мільйони історій страждань дітей і дорослих, приречених на смерть, та тих, для кого біль став частиною всього життя.

Уже сьогодні за законопроєкт можуть проголосувати. Але чи вистачить голосів? Адже можуть бути ті, хто знову скаже "не на часі", або не захоче спростувати страшилки у своїй голові про сотні неконтрольованих гектарів плантацій, кущі вдома, куріння травки на вулицях.

Я вірю, що мій блог може розвіяти сумніви хоча б кількох народних обранців. Одного-двох-трьох, може, більше. Сьогодні кожен голос до омріяних 226 буде важливим. Тому і варто ще раз спробувати переконати кожного.

Реклама:

Три невеликі історії: чотирирічної дівчинки Софії з епілепсією, Мар’яни з розсіяним склерозом, яка більшість свого життя прикута до інвалідного візка, та Ніни, яка бореться з раком.

Вони – лише три історії серед двох мільйонів інших пацієнтів: онкохворих, паліативних хворих, близько 20 000 дітей з важкою формою епілепсії, ветеранів війни, які мають посттравматичний стресовий розлад, пацієнтів з хворобою Паркінсона, Альцгеймера та розсіяним склерозом і багато інших.

Частина з них вимушена ставати злочинцями, щоб врятувати себе або своїх рідних.

Вікторія Мостовенко – мама Софійки з важкою формою епілепсії:

"Софійці чотири роки. У неї з народження важка форма епілепсії та ДЦП. З перших днів свого життя вона переживає страшні болі, судоми, не може ні їсти, ні спати. Кожного дня це може тривати безперервно по кілька годин.

Уявіть собі, як дивитися, коли твою дитину стискає, викручує, вона плаче, прокусує собі язик, щоки, а ти не можеш їй допомогти.

Пекло із судом проходить лише тоді, коли Софія вживає ліки на основі медичного канабісу. Все проходить за кілька хвилин. Інші "дозволені препарати" допомагають далеко не одразу і не завжди та мають жахливі побічні ефекти.

Я вимушена бути "контрабандисткою", яка свідомо йде на злочин і шукає шляхи привезти в Україну заборонені ліки на основі канабісу, щоб допомогти своїй донечці".

Вікторія Мостовенко із Софійкою

Мар’яна Пиріжок, пацієнтка з розсіяним склерозом:

"Мені 33 роки. Вже близько 19 років я хворію на розсіяний склероз. Ті симптоми, які я відчуваю, потрібно знімати. Якщо медикаментозно, то це може мати великі побічні ефекти.

Для мене є виходом медичний канабіс. Полегшити біль, спастику, зняти тремор – те, що мені дуже потрібно.

Ліки на основі медичного канабісу можуть дати мені шанс встати з інвалідного візка і почати знову ходити.

Люди, які вважають, що медичний канабіс – наркотики, вони фактично є динозаврами. Я говорю лише про ліки і про те, що реально може допомогти важкохворим пацієнтам".

Мар’яна Пиріжок, пацієнтка з розсіяним склерозом

Ніна Резніченко, пацієнтка, яка бореться з раком молочної залози:

"Ліки на основі канабісу зменшують нудоту і блювоту, легко справляються з безсонням і втратою апетиту, зменшують больові відчуття, заспокоюють.

Для онкохворих пацієнтів медканабіс – ледь не єдиний порятунок. Я п'ю значну кількість таблеток на основі канабісу. Змушена кудись звертатися, щось шукати.

Однак я б не хотіла цим займатись, бо не хочу потрапити до в'язниці. Ми хочемо законно, за рецептами купувати ліки в аптеках, а не у якихось бариг. Чому ми маємо ризикувати своєю свободою, лише для того, щоб полегшити страждання?

Мало того – купувати невідомо у кого. Чому опіати дозволені для контролю болі, а медканабіс – ні за яких обставин? У чому тут сенс? Це ж повна дикість!"

Ніна Резніченко, пацієнтка, яка бореться з раком молочної залози

Ці пацієнти та мільйони інших страждають через те, що не всі народні депутати розуміють, що...

Медичний канабіс – ліки у вигляді пігулок, олійки, капсул, спреїв, сиропів і навіть пластирів, а не наркотики у вигляді стереотипної "травки".

Медичні препарати, які містять у своєму складі канабіс, не викликають залежності. Це такі ж ліки, як і будь-які інші. При цьому в Україні є дозволеними такі медпрепарати, які справді викликають звикання, є менш ефективними та мають серйозні побічні ефекти на відміну від медканабісу.

Медичним канабісом неможливо передозуватись. На сьогодні не було зафіксовано жодного випадку смерті у світі від передозування канабісом чи препаратами на його основі. Вживання ліків на основі канабісу ефективне у рекомендованій дозі і не потребує її збільшення.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати лише після відповідного діагнозу, винятково за рецептом і в дозуванні, яке визначить лікар.

Вирощування канабісу буде відбуватись лише за наявності відповідних ліцензій і дозволів та відповідно до вимог щодо обладнання, приміщень, кваліфікації залучених працівників. Процес має бути цілком контрольований на державному рівні.

Народні депутати! Я сподіваюсь, що сьогодні у вас не буде "але", "не на часі", маячні про наркотики. Вашого рішення без перебільшення чекають мільйони. Їхній біль – це ваша відповідальність.

Подумайте про це, будьте чесними перед собою, і підтримайте законопроєкт №5596 про ЛІКИ на основі канабісу.

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина Fotofabrika/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.