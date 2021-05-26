Вдвічі дорожчі ліки: як державні установи купують препарати через фірми-прокладки

Інна Іваненко виконавчий директор фонду "Пацієнти України"
2132
26 травня 2021

Україна є лідером за кількістю ВІЛ-інфікованих осіб серед країн європейського регіону.

За статистикою у 2018 році у нас щодня було виявлено зо 50 нових випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію і помирало по 9 осіб від СНІДу.

Для протидії цим страшним цифрам потрібна спільна відповідальна позиція держави та суспільства.

Реклама:

Зокрема, це стосується і державних лікарень, які закуповують ліки. Важливо, щоб медикаменти закуповувались прозоро та чесно за ринковими цінами, а не через схеми.

У 2020 році на одну із закупівель ліків державним підприємством "Медичні закупівлі України" прийшов індійський виробник "Маклеодс" ("Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед").

Індійська компанія у тендерній пропозиції прикріпила договір з фірмою-прокладкою "Містрал" ("Містрал Кепітал Менеджмент") про поставку медикаментів.

За цим договором, випадково завантаженим у систему Прозорро, моя команда змогла  прослідкувати цілу схему закупівель ліків від ВІЛ/СНІД через фірму-прокладку "Містрал" для українських лікарень у 2019 році.

Яка схема закупівлі?

"Містрал" – британська компанія, яку за іронією долі очолює фахівець у сфері податків та офшорних компаній Фероуз Даху (Feroze Dahoo). Працює він переважно зі східноєвропейськими компаніями.

За договором Містрал придбала у індійського виробника Маклеодс три препарати для ВІЛ/СНІД:

Реклама:
  • "Тенохоп-Е";
  • "Долутегравір 50 мг, Ламівудин 300 мг, Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат 300 мг";
  • "Ламіхоп-З".

Через Прозорро можна знайти, хто у 2019 році закуповував такі ліки від ВІЛ/СНІД. Це були лише дві державні установи – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України та Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України (ЦОЗ ДКВС).

Схема закупівлі трьох препаратів двом українським лікарням

Інститут Громашевського на тендері закупив препарати "Тенохоп-Е" та "Ламіхоп-З" у компанії "АТ-Фарма".

Для цих препаратів було два окремі тендери, проте в обох виграла "АТ-Фарма", яка за інформацією Центру протидії корупції пов’язана з Містралом.

Цікаво, що за препарат "Ламіхоп-З" змагалась ще одна компанія – ПАТ "Технолог", який пропонував препарат власного виробництва на більш вигідних умовах.

Проте з якихось причин єдиний конкурент переможця на фінальній стадії забув підкріпити необхідні довідки після аукціону і його пропозиція була відхилена Інститутом.

Третій препарат "Долутегравір" закупив Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України (простими словами – лікарня для ув’язнених) у компанії "БаДМ".

В торгах брали участь "БаДМ" і "Фармпротект", які пропонували одні й ті самі ліки індійського виробництва "Маклеодс". Проте виграв БаДМ, який запропонував нижчу ціну.

Тобто, британська компанія Містрал виступає компанією-посередником, яка перепродує через Прозорро ліки лікарням за завищеними цінами, які вона попередньо купила напряму у індійського виробника "Маклеодс" в рази дешевше.

При цьому "Маклеодс" на тендери Прозорро не виходить, а залишається осторонь. 

Скільки переплатили державні установи за ліки?

Ціни за якими закуповувала "Містрал" у виробника та державні установи в українських постачальників значно відрізняються.

Наприклад, ціна однієї упаковки препарату "Тенохоп-Е" з долученням посередника зросла на 47%.

Для компанії "Містрал" напряму від виробника препарат коштував 5,72 долара, для Інституту ім. Громашевського – 8,42 долара за упаковку (порівняння цін за всіма препаратами у таблиці нижче).

Схожа різниця у ціні й по інших препаратах. Щоправда ціна ліків для "Містрал" не враховує витрати на розмитнення, оплату ПДВ (7%), поставки, зберігання тощо.

Однак навіть з цими витратами вартість ліків для державних лікарень виглядає завищеною.

Для порівняння у 2020 році ДП "Медичні закупівлі України" закупило ці самі препарати у іншого виробника, проте їх вартість є навіть нижчою від цін Містралу.

Так, ціна за упаковку перших ліків (Тенофовіру дизопроксил, Емтрицитабін) складала $4,74.

На додачу можна порівняти ціни на ці ж лікарські засоби з цінами, за якими у 2019 році їх закуповувала благодійна організація "100% Життя". Порівняння цін наочно можна подивитись у таблиці.

Скільки переплатили державні установи за ліки

Якщо порівнювати загальну вартість однакової кількості трьох позицій препаратів для кожного покупця, то різниця стає більш наочною:

  • для "Містрал" препарати коштували 184 814 доларів;
  • для ДП "Медичні закупівлі України" така кількість у 2020 році обійшлася би у 136 865 доларів;
  • для державних установ – 287 212 доларів;
  • для БО "100% Життя" – 169 641 доларів.
Порівняння закупівельних цін на ліки

Кругленьку суму – 150 тисяч доларів державних коштів можна було б зекономити лише на трьох препаратах, якби їх купувало ДП "Медичні закупівлі України", а не державні лікарні самостійно.

За такою ж схемою через фірми-прокладки закуповують медичні вироби та ліки не лише державні установи, а й лікарні по всій Україні.

Це приклад лише на трьох препаратах, які ми знайшли через договір, який випадково опинився у вільному доступі.

А скільки ще таких договорів та схем – невідомо.

Але точно можна сказати, що закупівлі напряму у виробника дозволили б зекономити велику кількість коштів, які кожен з нас платить до бюджету.

Варіантом вирішення можуть стати закупівлі через ДП "Медичні закупівлі України", але йому все ще не надано статусу центральної закупівельної організації (ЦЗО). 

Логіка полягає у тому, що Центральна закупівельна організація  збирає потребу у кількох закладів і закуповує велику партію необхідних ліків за значно нижчою ціною напряму у виробників.

ДП "Медичні закупівлі" було створено з цією метою ще у 2018 році.

Проте дотепер не може виконувати цю функцію. Адже Кабмін уже який рік поспіль зволікає з прийняттям рішення, про надання статусу ЦЗО, яке дозволить лікарням та установам закуповувати препарати через державне підприємство.

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина svanhorn/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

ТЕСТ: що ви знаєте про ВІЛ/СНІД, його симптоми та шляхи передачі

Ліки з недоведеною ефективністю проти COVID-19 вироблятимуть в Україні за 1200 грн за упаковку

Українцям за бюджетні гроші дають ліки, які розробили 50 років тому. Чому так, і як це виправити?

Мені потрібні мої ліки: як карантин оголив проблему реєстрації препаратів в Україні

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1280
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2481
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 19925
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій