Україна є лідером за кількістю ВІЛ-інфікованих осіб серед країн європейського регіону.
За статистикою у 2018 році у нас щодня було виявлено зо 50 нових випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію і помирало по 9 осіб від СНІДу.
Для протидії цим страшним цифрам потрібна спільна відповідальна позиція держави та суспільства.
Зокрема, це стосується і державних лікарень, які закуповують ліки. Важливо, щоб медикаменти закуповувались прозоро та чесно за ринковими цінами, а не через схеми.
У 2020 році на одну із закупівель ліків державним підприємством "Медичні закупівлі України" прийшов індійський виробник "Маклеодс" ("Маклеодс Фармасьютікалз Лімітед").
Індійська компанія у тендерній пропозиції прикріпила договір з фірмою-прокладкою "Містрал" ("Містрал Кепітал Менеджмент") про поставку медикаментів.
За цим договором, випадково завантаженим у систему Прозорро, моя команда змогла прослідкувати цілу схему закупівель ліків від ВІЛ/СНІД через фірму-прокладку "Містрал" для українських лікарень у 2019 році.
Яка схема закупівлі?
"Містрал" – британська компанія, яку за іронією долі очолює фахівець у сфері податків та офшорних компаній Фероуз Даху (Feroze Dahoo). Працює він переважно зі східноєвропейськими компаніями.
За договором Містрал придбала у індійського виробника Маклеодс три препарати для ВІЛ/СНІД:
- "Тенохоп-Е";
- "Долутегравір 50 мг, Ламівудин 300 мг, Тенофовіру Дизопроксилу Фумарат 300 мг";
- "Ламіхоп-З".
Через Прозорро можна знайти, хто у 2019 році закуповував такі ліки від ВІЛ/СНІД. Це були лише дві державні установи – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України та Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України (ЦОЗ ДКВС).
|Схема закупівлі трьох препаратів двом українським лікарням
Інститут Громашевського на тендері закупив препарати "Тенохоп-Е" та "Ламіхоп-З" у компанії "АТ-Фарма".
Для цих препаратів було два окремі тендери, проте в обох виграла "АТ-Фарма", яка за інформацією Центру протидії корупції пов’язана з Містралом.
Цікаво, що за препарат "Ламіхоп-З" змагалась ще одна компанія – ПАТ "Технолог", який пропонував препарат власного виробництва на більш вигідних умовах.
Проте з якихось причин єдиний конкурент переможця на фінальній стадії забув підкріпити необхідні довідки після аукціону і його пропозиція була відхилена Інститутом.
Третій препарат "Долутегравір" закупив Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України (простими словами – лікарня для ув’язнених) у компанії "БаДМ".
В торгах брали участь "БаДМ" і "Фармпротект", які пропонували одні й ті самі ліки індійського виробництва "Маклеодс". Проте виграв БаДМ, який запропонував нижчу ціну.
Тобто, британська компанія Містрал виступає компанією-посередником, яка перепродує через Прозорро ліки лікарням за завищеними цінами, які вона попередньо купила напряму у індійського виробника "Маклеодс" в рази дешевше.
При цьому "Маклеодс" на тендери Прозорро не виходить, а залишається осторонь.
Скільки переплатили державні установи за ліки?
Ціни за якими закуповувала "Містрал" у виробника та державні установи в українських постачальників значно відрізняються.
Наприклад, ціна однієї упаковки препарату "Тенохоп-Е" з долученням посередника зросла на 47%.
Для компанії "Містрал" напряму від виробника препарат коштував 5,72 долара, для Інституту ім. Громашевського – 8,42 долара за упаковку (порівняння цін за всіма препаратами у таблиці нижче).
Схожа різниця у ціні й по інших препаратах. Щоправда ціна ліків для "Містрал" не враховує витрати на розмитнення, оплату ПДВ (7%), поставки, зберігання тощо.
Однак навіть з цими витратами вартість ліків для державних лікарень виглядає завищеною.
Для порівняння у 2020 році ДП "Медичні закупівлі України" закупило ці самі препарати у іншого виробника, проте їх вартість є навіть нижчою від цін Містралу.
Так, ціна за упаковку перших ліків (Тенофовіру дизопроксил, Емтрицитабін) складала $4,74.
На додачу можна порівняти ціни на ці ж лікарські засоби з цінами, за якими у 2019 році їх закуповувала благодійна організація "100% Життя". Порівняння цін наочно можна подивитись у таблиці.
|Скільки переплатили державні установи за ліки
Якщо порівнювати загальну вартість однакової кількості трьох позицій препаратів для кожного покупця, то різниця стає більш наочною:
- для "Містрал" препарати коштували 184 814 доларів;
- для ДП "Медичні закупівлі України" така кількість у 2020 році обійшлася би у 136 865 доларів;
- для державних установ – 287 212 доларів;
- для БО "100% Життя" – 169 641 доларів.
|Порівняння закупівельних цін на ліки
Кругленьку суму – 140-150 мільйонів гривень державних коштів можна було б зекономити лише на трьох препаратах, якби їх купувало ДП "Медичні закупівлі України", а не державні лікарні самостійно.
За такою ж схемою через фірми-прокладки закуповують медичні вироби та ліки не лише державні установи, а й лікарні по всій Україні.
Це приклад лише на трьох препаратах, які ми знайшли через договір, який випадково опинився у вільному доступі.
А скільки ще таких договорів та схем – невідомо.
Але точно можна сказати, що закупівлі напряму у виробника дозволили б зекономити велику кількість коштів, які кожен з нас платить до бюджету.
Варіантом вирішення можуть стати закупівлі через ДП "Медичні закупівлі України", але йому все ще не надано статусу центральної закупівельної організації (ЦЗО).
Логіка полягає у тому, що Центральна закупівельна організація збирає потребу у кількох закладів і закуповує велику партію необхідних ліків за значно нижчою ціною напряму у виробників.
ДП "Медичні закупівлі" було створено з цією метою ще у 2018 році.
Проте дотепер не може виконувати цю функцію. Адже Кабмін уже який рік поспіль зволікає з прийняттям рішення, про надання статусу ЦЗО, яке дозволить лікарням та установам закуповувати препарати через державне підприємство.
Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя
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Титульна світлина svanhorn/Depositphotos
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