Важкохворі пацієнти можуть не дочекатись вакцини проти COVID-19

Низькі темпи щеплення, невдалі кампанії залучення "публічних діячів", відсутність поставок нової партії вакцини.

Це лише кілька причин чому МОЗ працює неефективно.

За цією "неефективністю" стоїть не просто оцінка діяльності міністра Максима Степанова та його команди, на кону людські життя.

Зокрема, важкохворих пацієнтів, які мають високий ризик не пережити пандемію без належного вакцинування.

У яких умовах важкохворі пацієнти?

Повна ізольованість у своїй квартирі, брак можливості їздити у громадському транспорті, подекуди навіть відсутність зустрічей зі своїми рідними. Все, аби мінімізувати ризик зараження COVID-19.

Ця історія для них триває вже понад рік. І будь-яке порушення правил цього ненормального існування може стати для них фатальним.

Йдеться про 1,5 мільйона громадян, потреби яких ігнорують. Це люди, які живуть з раком, у тому числі з хронічними онкологічними захворюваннями, з діабетом, з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами, з гемофілією та рядом інших орфанних захворювань.

Дорожня карта МОЗ впровадження вакцинації

що пацієнти з важкими захворюваннями будуть провакциновані

лише на 4 етапі

МОЗ поставило українців з важкими захворюваннями аж у четвертий етап вакцинації, який відбудеться щонайшвидше у листопаді-грудні.

На фоні цього ми бачимо активні кампанії щодо залучення так би мовити "публічних діячів", яким віддають залишки невикористаних доз.

Хто такі ці "публічні діячі" і чому вони пріоритетніші за важкохворих?

На це питання не можуть відповісти ні МОЗ, ні регіональні департаменти охорони здоров’я та пресслужби, яким доручено міністерством визначати "лідерів думок".

Чіткого алгоритму немає, кожен орган має своє розуміння, хто буде користуватись привілеєм вакцинуватись поза чергою.

Крім типових "зірок", до переліку ще входять народні депутати, чиновники обласних та міських рад, структурних підрозділів охорони здоров’я тощо.

Відсутність чіткості у наказі МОЗ дає можливість розводити совдепівщину і проводити на місцях корупційні схеми вакцинування "своїх" людей.

Натомість ті, кому справді критично потрібна вакцинація, стають у загальну чергу.

Ефективність таких кампаній і вплив на українців під сумнівом. Адже у соціальних мережах та ЗМІ легше відшукати незадоволення суспільства, чому саме той чи інший "публічний діяч" отримав антиковідну дозу, аніж схвалення їхніх дій.

Або можна подивитись свіже соціологічне опитування, яке каже про те, що вакцинування відомих людей посилює готовність робити щеплення лише для близько 2% українців.

Тоді як 34% віддають перевагу позитивному досвіду вакцинування родичів та знайомих, а 27% довірились би порадам лікаря.

У зв’язку з цим ще більше питань чому міністр Степанов заклав нерівність серед пацієнтів і створив умови для створення схем без черг для "своїх".

Чи варто взагалі чекати на вакцинацію?

Це питання стосується не лише тих, хто у зоні ризику, а й всіх громадян України.

В інтернеті вже з’явився жартівливий онлайн-калькулятор, який покаже через скільки років ви отримаєте дозу антитіл.

Сайт аналізує темпи вакцинування та ваші характеристики і видає результат: зазвичай десять і більше років очікування.

І ймовірно цей жарт може стати для нас реальністю, якщо уряд не змінить свого підходу до закупівель, кількості мобільних груп та не відмовиться від створення привілейованих груп вакцинування.

Україна вже стала антиприкладом для західних країн як робити не варто.

Усього 54 щеплення на мільйон осіб за 14 днів з початку вакцинації – передостаннє місце серед країн Європи.

Чомусь ті, кому справді критично потрібна вакцинація, стають у загальну чергу.

Фото mady70/Depositphotos

Станом на середину березня, в України скромні 82 тисячі вакцинованих проти 20 мільйонів Великої Британії, 5 мільйонів Франції та 2,8 мільйонів Польщі.

МОЗ обіцяє покращення, зростання темпів. Але чи варто вірити і чекати, зважаючи на вищесказане?

У своїх потужностях та фінансах ми і поряд не стоїмо з лідерами світу, але йдеться про те, що ми можемо, але не робимо.

До прикладу, уряд переконує нас у потужностях у 5-7 млн (а якщо треба і 10 млн) провакцинованих осіб, на місяць.

Як тільки з’являться нові вакцини, влада готова це довести через пару місяців.

Крім Covishield нових обіцяних вакцин поки немає і виникає питання: "У чому проблема зараз збільшити темпи, щоб зменшити ріст захворювання?".

Термін придатності завезеної першої партії Covishield (500 тисяч доз) завершується 23 червня цього року.

Влада обіцяє встигнути використати усю партію, але неефективний і нерівний розподіл вакцин обіцяє нам чималу кількість утилізованих залишків з відкритих ампул.

А утилізація — доволі недешева послуга. До прикладу, минулого року ціна за переробку однієї вакцини від гепатиту В складала 1,8 грн.

Тобто МОЗу доведеться ще додатково викласти кругленьку суму. Замість того, щоб на ці гроші вакцинувати осіб з груп ризику та дозволити всім іншим вже зараз отримати щеплення.

За таких реалій не лише важкохворі пацієнти, а й усі громадяни України, можуть не дочекатись своєї вакцини.

Що робити?

Говорити про це.

Писати про це.

Шмигаль, Степанов, Ляшко та інші не люблять розголосу про свої маніпуляції та невиконані обіцянки.

Треба запитувати ваші місцеві органи влади, чому в пріоритеті "публічні діячі" чи депутати, а не важкохворі пацієнти, для яких СOVID-19 може стати смертельним.

Не варто чекати, поки у кабінетах захочуть це виправити. Це може дорого коштувати.

Справжнім публічним діячам та народним обранцям, які не перебувають у зоні ризику, у свою чергу варто публічно відмовлятись від вакцин на користь важкохворих українців.

Це і буде найкраща реклама і повідомлення для всіх, що вакцинування реально рятує життя.

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина ridofranz/Depositphotos

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