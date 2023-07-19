"Тризуб Батьківщини". Переозначення

Війна точиться на всіх фронтах. 24 серпня 2023 року на щиті сталевої Оранти, що розташована поруч з нещодавно духовно деокупованою Києво-Печерською лаврою, замість радянського герба з’явиться символ волі українців – Тризуб.

Мені було 15 років, коли в Києві у 1981 році з‘явилася дуже контроверсійна скульптура "Батьківщина-мати". Кияни її не сприймали. Монумент був встановлений як символ перемоги у Другій світовій війні й певний символ радянського тоталітаризму.

Що ж змінилося у сприйнятті цієї скульптури?

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Рік тому в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка "Батьківщина-мати. Переозначення", яка продемонструвала трансформацію образу в свідомості українського суспільства. Отже, більшість українців давно вже не сприймають монумент як радянську пам’ятку. Ба більше, від 24 лютого 2022 р. стала упізнаваним візуальним образом опору українців російській агресії, а в інтернет вимірі став популярним меседж: "Батьківщина-мати – символ незламності України".

Прийшло розуміння й певної спорідненості "Батьківщини-матері" з образом Богоматері Оранти з Собору святої Софії Київської, яку називають заступницею України – "Нерушимою Стіною". Софіївська Оранта здіймає руки у захисній молитві за Україну, бо ж Оранта − це "та, яка молиться". Монумент "Батьківщина-мати" високо здіймає щит і меч, дивлячись на схід, звідки споконвіку на нашу землю приходить ворог.

З 2014 року, з початком російської агресії розпочалася "лагідна українізація" "Батьківщини-матері": спочатку її підсвітили кольорами українського прапора. У 2015 році голову "Батьківщини-матері" прикрасили вінком із червоних маків, які є символом Дня пам'яті та примирення. А у 2017 році на честь проведення пісенного конкурсу "Євробачення" "вдягали" в українські національні строї різних регіонів. Й тоді ж за допомогою 3D-проєкції на щиті "приміряли" заміну герба СРСР на український Тризуб. І українцям це сподобалося. Тому, коли ініціювали опитування в "Дії", за заміну герба СРСР на тризуб проголосувало 85% респондентів (в опитуванні взяли участь близько 780 тис. людей). Це опитування стало наймасовішим. Врахування суспільної думки є засадничим принципом функціонування демократичних країн. Це фундаментально і непорушно. І суспільний діалог щодо переосмислення нашої історії активно розвивається.

Отже, Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про запуск масштабного проєкту "Тризуб Батьківщини". Нарешті українці позбудуться герба СРСР, а на щиті монумента "Батьківщина-мати" з'явиться наш стародавній символ, оберіг, що символізує спадкоємність традицій української держави – Тризуб.

Олександр Ткаченко на фоні Батьківщини-матері

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Подія має велике національне та символічне значення, тому що це:

встановлення історичної справедливості;

очищення публічного простору від радянських комуністичних маркерів та ідеологічних символів;

наповнення ландшафту столиці суверенної незалежної держави коректними патріотичними сенсами.

Вже понад рік працюємо над кейсом заміни герба на тризуб. Це дуже складний процес. Від затвердження плану дій від музею історії України у Другій світовій війні, який включав технічне обстеження, залучення провідних фахівців для проведення багатошарової експертизи та підготовки проєктної документації, до початку безпосередніх робіт на складному об’єкті, який включає демонтаж, виготовлення нової конструкції й, власне, її встановлення.

Встановлення тризуба на щиті монумента "Батьківщина-мати" реалізується виключно за підтримки великого бізнесу. Акцентую, жодної копійки з бюджету. Вартість проєкту – 28 млн грн. Її вдалося суттєво знизити порівняно з першими проєктними розрахунками. Це стало можливим завдяки додатковим дослідженням, залученню експертів та використанню провідних європейських технологій у виконанні робіт. Сьогодні всі суми українці вимірюють дронами – і це справедливо. Але кожне відомство має займатися покладеними на нього обов'язками в межах повноважень – і задача МКІП – позбавлення публічного простору від радянщини та всього російського. Чому це не було зроблено раніше? Риторичне питання, яке можна поставити до дуже багатьох процесів в нашій країні. І сьогоднішня влада має сміливість та плани зробити багато суттєвих речей. Навіть якщо вони зараз можуть комусь здатись непопулярними. Бюджету на культуру завжди не вистачає, особливо під час війни. А в той час, як суспільство вимагає очищення публічного простору від нашого радянського минулого – має розуміти, що жодне перейменування вулиці або знесення пам’ятника – не є безкоштовним.

Проєкт "Тризуб Батьківщини" – приклад єднання та плідної кооперації у складні часи, який об‘єднав великий бізнес, профільні компанії й кілька міністерств. Міністерство культури та інформаційної політики вдячне всім донорам, які відгукнулися на заклик долучитися до історичного проєкту: Монобанк, Метінвест, Ощадбанк, ПУМБ, Нова Пошта, ПриватБанк, Український Аграрний Холдинг, Перша Приватна Броварня, КАН Девелопмент та КАНБУД, ОТП Банк, НАК "Нафтогаз України", WOG, Асоціація "Незалежна асоціація банків України", БФ BGV Геннадія Буткевича. Ці компанії вже закупили сотні дронів та перерахували мільйони на фронт. У цьому ж проєкті вони долучились до перемоги історичної – на культурному фронті.

Також треба розуміти, що заміна герба на монументі – це лише частина переозначення всього Національного музею історії України у Другій світовій війні. Найближчим часом поділимось планами та змінами. Ми вже зараз маємо формувати нову музейну політику меморіалізації нашої багатовікової війни за незалежність. І сьогодні це – як ніколи на часі. Особливо коли проєкти знаходять своє втілення без державних коштів.