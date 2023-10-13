Уряд схвалив рішення про реорганізацію НАУ: університет планує подавати до суду

13 жовтня уряд ухвалив рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.
Це у коментарі для "УП.Життя" підтвердив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Йдеться про розподіл НАУ на Державний університет "Київський авіаційний інститут" (історична назва НАУ) і окремого закладу під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).
Однак у НАУ це рішення збираються оскаржувати через суд, повідомила пресслужба навчального закладу.
|НАУ реорганізують
Там переконані, що рішення "суперечить чинному законодавству, а також наносить непоправної шкоди авіаційній галузі держави".
Нагадаємо, про реорганізацію НАУ заговорили наприкінці вересня через низку проблем в навчальному закладі.
Зокрема, керівництво вишу звинувачують у тому, що з початку великої війни у виші не змогли розробити жодного БПЛА.
Також нещодавно у НАУ призначили тимчасового виконувача обов’язків ректора – ним став колишній заступник міністра освіти Олексій Шкуратов.
Чинний ректор Максим Луцький вирішив піти в ЗСУ після інформації про ймовірну реорганізацію.
Керівництво вишу також заявляло, що хоче передати Льотну академію до Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Однак у МОН заявили, що це неможливо без відповідного рішення уряду.
У липні Максиму Луцькому МОН оголосило про догану: у виші теж збирались її оскаржувати через суд.
Раніше Луцького критикували через погрози студентам, які жартували про ексміністра освіти Сергія Шкарлета.
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