Закон про медичний канабіс: є надія для пацієнтів?

За новинами недостатньої уваги набула подія, яка є дійсно значущою для мільйонів українських пацієнтів та сотень тисяч ветеранів. А саме – Комітет з питань здоров'я нації затвердив текст законопроєкту про медичний канабіс та рекомендував до винесення у сесійну залу Верховної Ради.

За цим простим за формою та змістом реченням стоїть велика робота та велика надія, що справа, якій ми надавали стільки понад зусиль, нарешті завершиться перемогою. Нарешті усі суперечки, які були між усіма, хто має стосунок до цієї справи та цього законопроєкту, вирішені. Знайдені компроміси, та текст законопроєкту 7457 нарешті влаштовує майже всіх.

Нагадаю вам історію нашої боротьби – адже пацієнтські організації б'ються над легалізацією медичного канабісу вже з 2018 року. Саме тоді ми вперше підняли цю тему та вивели її у публічний простір.

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Багато упереджень, багато стигматизації канабісу, як наркотичної рослини не дозволяли широкому загалу поглянути на це як на медичний засіб – але вже тоді були люди, які розуміли, що міжнародний досвід та наукові дослідження дозволяють розглядати медканабіс саме як дієві ліки проти багатьох хвороб.

Тоді наша петиція набрала 25 тисяч голосів задовго до необхідного строку. Як відповідь на неї – і до речі, це був перший прецедент ‘так званої прямої демократії – був розроблений законопроєкт. Але так склалося, що він не встиг потрапити на голосування до виборів нової Верховної Ради.

Ми, як і мільйони пацієнтів в Україні, які потерпають від болю, були змушені чекати. Але наступний законопроєкт, який ми назвали "Закон для Софійки" – на честь маленької дівчинки із фармрезистентною епілепсією, якій допомагали лише ліки на основі канабісу, – так і не був прийнятий через політичні причини, адже його подала "непопулярна" партія. До речі, сім'я Софійки залишила Україну та переїхала до Польщі – щоб мати доступ до єдиних ліків, які допомагають дівчинці.

Але ми не втрачали надії, тож пів року тому був розроблений новий законопроєкт № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".

Його було винесено на голосування та прийнято у першому читанні! Це означало, що текст законопроєкту був відправлений на доопрацювання та узгодження з усіма комітетами та міністерствами, винесено на публічне обговорення громадськості та активістів.

Ви не повірите, але до законопроєкту було внесено 838 правок! Здебільшого вони стосувалися контролю за виробництвом сировини та доступу пацієнтів до ліків. Після прийняття цього законопроєкту в Україні буде встановлено суворий контроль над виробництвом лікарських препаратів, які містять медичний канабіс, на всіх етапах їх виробництва.

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Наприклад, вирощування рослин буде можливим лише для юридичних осіб, які мають відповідну ліцензію, дозвіл і сертифікацію, і це можна буде робити лише з використанням зареєстрованого насіння.

Суворі вимоги до приміщень для вирощування включатимуть цілодобовий відеонагляд із доступом для Нацполіції, охорону (яка також буде проводитись Нацполіцією) та інші. Кожна рослина та партія медичного канабісу будуть мати відповідне кодування, яке дозволить відстежувати їхній рух до ліцензованих аптек. Пацієнти зможуть отримувати ці ліки в аптеках з ліцензією на продаж наркотичних лікарських засобів, за електронним рецептом.

Крім цього, громадськість хвилювало питання про внесення змін до Переліку наркотичних засобів. Згідно із законопроєктом, Кабмін зобов'язаний протягом трьох місяців внести зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який затверджений постановою КМУ №770. Ці зміни передбачають перенесення канабісу, смол, екстрактів, настоянок канабісу та ТГК із таблиці I (заборонених препаратів) до таблиці II (препарати, які дозволено в обігу, але під суворим контролем).

Після прийняття закону та розробки необхідних підзаконних актів Україна матиме можливість не лише виготовляти субстанції із медканабісу самостійно, а й також завозити їх, якщо вони зареєстровані як лікарські засоби. При чому імпорт рослин канабісу залишиться забороненим. Це означає, що пацієнти не будуть змушені чекати, поки лікарські засоби на основі канабісу будуть виготовлені в Україні, і вони матимуть можливість відразу отримувати необхідні ліки в аптеках. Загалом цей закон дозволить скоротити термін очікування на отримання ліків з 5-7 років до практично миттєвого доступу.

Війна принесла нам багато болю, який ми маємо здолати – отже, будь-яка допомога для травмованих людей буде у пригоді. Це майже всі українці – багато хто постраждав особисто, багато хто втратив рідних та близьких, військові із посттравматичним стресовим розладом, пораненнями, контузіями тощо. Усі ці люди мають право на гідне життя без болю та страждань.

Ми щиро сподіваємося, що Україна нарешті приведе своє законодавство у відповідність до міжнародних норм, народні депутати прислухаються до вимог пацієнтів та приймуть цей законопроєкт, який дозволить отримати доступ до лікування мільйонам пацієнтів!

Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя", спеціально для УП. Життя

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