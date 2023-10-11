Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами. Загалом комітет розглянув 840 правок до законопроєкту.
Про це повідомили голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький та представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Радуцького, найбільше зміни стосуються доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.
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Зокрема, йдеться про наступні зміни до другого читання:
- закон зобов’язує уряд перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів із заборонених до обігу препаратів до дозволених під жорстким контролем;
- дозволяється імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали на ліки по декілька років;
- Мінагрополітики має вести реєстр юридичних осіб, які здійснюватимуть діяльність з культивування і переробки промислових конопель. Доступ до реєстру надаватиметься Нацполіції;
- лабораторний контроль ТГК (головного психоактивного компонента канабісу) буде проводитися винятково у державних спеціалізованих лабораторіях – МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби;
- буде введено заборону на реалізацію рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом ТГК для рекреаційного вживання;
- хворі зможуть мати при собі відповідні ліки, перевозити їх та зберігати у кількості, визначеній одним рецептом.
Метою законопроєкту №7457 є розширення доступу пацієнтів до медпрепаратів на основі канабісу.
"Прийняття цього законопроєкту дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні в медицині та науці. Пацієнти з раком та багатьма іншими захворюваннями отримають доступ до необхідного лікування", – зауважують у МОЗ.
Законопроєкт №7457 зареєстрували у Верховній Раді 10 червня 2022 року.
28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.
29 червня український військовий Михайло Бакалюк, який втратив на війні ногу, звернувся до президента, Кабміну та парламентарів із проханням легалізувати медичний канабіс.
Згодом законопроєкт підтримала низка відомих українців, серед яких головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, журналістка Яніна Соколова, інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова, шеф-кухар Євген Клопотенко.
12 липня Рада національної безпеки і оборони закликала Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.
Понад 40 онкологів, хірургів та медичних директорів з усієї України підписали відкритий лист до депутатів ВР із закликом ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу.
13 липня Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні.
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