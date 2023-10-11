Профільний комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
1523
11 жовтня 2023

Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував до ухвалення законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні зі змінами. Загалом комітет розглянув 840 правок до законопроєкту. 

Про це повідомили голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький та представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Радуцького, найбільше зміни стосуються доступу до лікування та посилення контролю за виробництвом препаратів на основі канабісу.

Реклама:
Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Зокрема, йдеться про наступні зміни до другого читання:

  • закон зобов’язує уряд перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів із заборонених до обігу препаратів до дозволених під жорстким контролем;
  • дозволяється імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали на ліки по декілька років;
  • Мінагрополітики має вести реєстр юридичних осіб, які здійснюватимуть діяльність з культивування і переробки промислових конопель. Доступ до реєстру надаватиметься Нацполіції;
  • лабораторний контроль ТГК (головного психоактивного компонента канабісу) буде проводитися винятково у державних спеціалізованих лабораторіях – МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін'юсту, Держлікслужби;
  • буде введено заборону на реалізацію рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом ТГК для рекреаційного вживання;
  • хворі зможуть мати при собі відповідні ліки, перевозити їх та зберігати у кількості, визначеній одним рецептом.

Метою законопроєкту №7457 є розширення доступу пацієнтів до медпрепаратів на основі канабісу.

"Прийняття цього законопроєкту дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні в медицині та науці. Пацієнти з раком та багатьма іншими захворюваннями отримають доступ до необхідного лікування",зауважують у МОЗ. 

Законопроєкт №7457 зареєстрували у Верховній Раді 10 червня 2022 року. 

28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності легалізації медичного канабісу в Україні.

29 червня український військовий Михайло Бакалюк, який втратив на війні ногу, звернувся до президента, Кабміну та парламентарів із проханням легалізувати медичний канабіс. 

Реклама:

Згодом законопроєкт підтримала низка відомих українців, серед яких головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, журналістка Яніна Соколова, інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова, шеф-кухар Євген Клопотенко.

12 липня Рада національної безпеки і оборони закликала Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс.

Понад 40 онкологів, хірургів та медичних директорів з усієї України підписали відкритий лист до депутатів ВР із закликом ухвалити закон про легалізацію медичного канабісу.

13 липня Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. 

Читайте також: Від чого допомагає медичний канабіс і чи легалізують його в Україні найближчим часом


Реклама:


Реклама:
 0
Повернутися до життя

Міфи та факти про систему реабілітації, які варто знати кожному

За підтримки AxelMedical
 2908
КУЛЬТУРА

Хочу це розбачити! Або як увічнити історію в муралах та пам'ятниках і не нашкодити людям

Тетяна Пушнова
 0
Допомога поруч

Забудьте про жалість. Як комунікувати з військовими в побуті, сім'ї та на роботі

За підтримки Favbet Foundation