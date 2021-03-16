Канабіс за $640, або Податок на біль для українців

Перед вами – не просто два скана за підписом міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

Це просто плювок в обличчя всім пацієнтам, які сподівалися, що медичний канабіс допоможе їм від болю, від нудоти, спастичності м’язів тощо.

Всім батькам малюків з епілепсією, яким потрібні ліки на основі канабісу.

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Всім, хто змушений обирати – купувати канабіс або ліки з нього на чорному ринку, ризикуючи нарватися на неякісний товар або рейд відділу по боротьбі з наркотиками – або терпіти нестерпний біль.

Проект постанови Кабміну за підписом міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.

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Додаток до проекту постанови Кабміну за підписом Максима Степанова.

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У грудні минулого року народні депутати публічно оголосили, що законопроект по легалізації медичного канабісу не потрібен, а достатньо постанови Кабінету міністрів, яке переносить коноплю зі списку заборонених речовин в список контрольованих. Все просто!

МОЗ погодився і публічно підтримав цю ініціативу.

Навіть на нараді Комітету Верховної ради по здоров'ю нації йшлося про цю постанову, яка полегшить життя всім – це був би перший крок назустріч всім пацієнтам, які потребують ліків на основі медканабісу, вченим, які хочуть вивчати цю рослину, і фармацевтам, готовим виготовляти або ввозити ліки.

Отже, з помпою була організована спеціальна міжвідомча робоча група з питань удосконалення нормативно-правових актів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

На підставі протоколу засідання цієї комісії і був розроблений проект постанови, яка нібито дозволяє українським пацієнтам ліки на основі канабісу.

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Але що ми бачимо зараз?

Ось вона, ця постанова, яка пафосно подається як "дозволяє медканабіс, який ви всі так хотіли".

Але до неї, як ми бачимо, входять лише два препарати, що містять тетрагідроканабінол і канабідіол – "Набілон" і "Набіксімолс". Вони коштують $2055 та $640 відповідно.

"Набілон" застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти), а "Набіксімолс" ("Сатівекс") – для зняття спазмів м'язів при розсіяному склерозі.

Навіть "Епідіолекс", ліки від фармрезістентной епілепсії для 18 тисяч дітей в Україні, не увійшли в цей короткий, але такий красномовний список від міністра Степанова!

Об ' єм світового ринку легального канабісу.

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Ми бачимо не просто постанову, а яскравий приклад лобіювання конкретних імпортерів від фармбізнесу, які під приводом легалізації медичного каннабісу просто протягли свої ліки. І міністр радісно це підмахнув.

Ми бачимо тут не просто приклад некомпетентності, а прямої корупції.

І вимагаємо нормального закону для Софійки, який дасть можливість всім пацієнтам використовувати ліки на основі медичного канабісу, і нарешті позбавитися від болю!

Жадібність однієї людини не може обкласти податком $640 всіх пацієнтів, яким сьогодні потрібні ліки – навіть в українських наркоторговців ціни нижче!

Дмитро Шерембей, голова БО "100% Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Yarygin/Depositphotos

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