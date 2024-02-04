Що відбувається зараз із лікуванням онкозахворювань в Україні?

4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби проти раку. Онкологічні захворювання залишаються великою проблемою як в Україні, так і в усьому світі.

В Україні за перший рік повномасштабної війни онкологічний діагноз отримали 93 тис. людей, померли від раку 39 тис. При цьому ми розуміємо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже частина території країни окупована, також багато людей виїхало за кордон.

Що держава робить для лікування онкозахворювань в Україні?

Державна програма медичних гарантій покриває основні види діагностики та медичної допомоги на кожному етапі лікування, включно з оперативним видаленням онкоутворень, хіміотерапевтичним та радіологічним лікуванням.

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Для пацієнтів послуги з лікування повністю безоплатні, їх оплачує медзакладам Національна служба здоров'я України. Так, за хіміотерапевтичне лікування та супровід одного пацієнта віком до 18 років держава сплачує лікарні близько 131 тис. грн, а за одного дорослого – близько 36 тис. грн.

Також держава забезпечує хіміопрепаратами, які закуповуються за державною програмою. На лікування онкогематологічних захворювань одного пацієнта до 18 років держава виділяє майже 224 тис. грн, дорослого – понад 61 тис. грн.

За радіологічне лікування та супровід як дорослих, так і дітей медзаклади отримують більш як 51 тис. грн, а якщо вони мають сучасне обладнання для радіотерапії, зокрема лінійний прискорювач, гамма-ніж чи кіберніж – понад 77 тис. грн.

У 2023 році Національна служба здоров'я виплатила медзакладам за лікування пацієнтів з онкологією понад 6 млрд гривень. З них на хіміотерапевтичне лікування пішло 2,26 млрд грн, променеву терапію – 2,44 млрд грн, лікування пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями – 1,36 млрд грн.

Також держава централізовано купує ліки та медичні вироби, що необхідні для лікування онкологічних хвороб. У 2023 році Медзакупівлі придбали майже 100 різних препаратів та медичних виробів для безоплатного лікування онкологічних хвороб у дорослих пацієнтів.

Загальна вартість цих товарів – понад 2,1 млрд грн. Крім цього, на 400 млн грн придбано препарати для лікування дітей, що мають діагноз "онкологія". Медичні закупівлі України закуповують для українців хіміотерапевтичні ліки, препарати супроводу (застосовуються для зменшення токсичності хіміопрепаратів), медичні вироби, що застосовуються для боротьби з раком тощо.

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Щоб отримати всі послуги безоплатно, пацієнтам достатньо мати направлення від сімейного або профільного лікаря. Важливо – якщо пацієнт переїхав в іншу місцевість, переукладати декларацію з іншим лікарем необов’язково. Можна зв’язатися зі своїм лікарем і дізнатися, чи може він зробити вам електронне направлення дистанційно, або ж отримати таке направлення в іншого лікаря.

Закупівля інноваційного обладнання для променевої терапії

Наприкінці минулого року Україна придбала 15 систем лінійних прискорювачів для променевої терапії. Лінійні прискорювачі – це інноваційне обладнання, яке дозволяє за допомогою рентгенівського або гамма-випромінювання впливати безпосередньо на ракові клітини або пухлини у внутрішніх органах пацієнта, при цьому вони мінімально шкодять здоровим тканинам. Таким чином можна лікувати важкі стадії раку безопераційно та з більшою ефективністю.

Це дуже дороговартісне обладнання, але завдяки тому, що ми придбали лінійні прискорювачі через Медичні закупівлі України, його загальна вартість склала 541 млн грн замість очікуваної в понад 1 млрд грн. Відтак на заощаджені кошти незабаром можлива ще одна закупівля цього устаткування, якого дуже потребують хворі на рак люди.

Системи лінійного прискорювача розподілять у Сумську, Рівненську, Чернівецьку, Тернопільську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську, Черкаську, Херсонську, Волинську, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську, Харківську та Київську області.

Держава фінансує трансплантацію кісткового мозку

У 2024 році пересадку кісткового мозку, якої часто потребують пацієнти з онкозахворюваннями крові, додали до програми медичних гарантій.

Кістковий мозок – це м'яка тканина всередині кісток, яка виробляє кровотворні стовбурові клітини. При деяких видах раку крові та низці інших захворювань кістковий мозок не може виробляти стовбурові клітини або виробляє хворі.

Пересадка здорових кровотворних стовбурових клітин або частини кісткового мозку від донора продовжує життя пацієнта і дозволяє продовжувати лікування до досягнення ремісії.

Пілотний проєкт з пересадки кісткового мозку запустили ще у 2019 році, тоді такі операції державним коштом робили лише у трьох закладах – Національному інституті раку, дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, Черкаському обласному онкологічному диспансері. Поступово кількість закладів збільшується.

Наразі такі операції можна зробити у дев’яти лікарнях, шість із них розташовані в Києві, по одній у Черкасах, Львові та Дніпрі. У 2023 році попри війну в Україні провели вже 340 пересадок кісткового мозку, тоді як у 2022 році їх було 223.

Раніше у нас з’явився власний реєстр донорів кісткового мозку. Чому це важливо?

Спочатку в Україні робили трансплантації кісткового мозку лише від родичів-донорів – якщо це було можливо. Але часто рідні не підходять як донори крові. З 2020 року після внесення необхідних законодавчих змін в Україні почали робити такі операції, але тоді неспоріднених донорів шукали все одно в інших країнах.

Завдяки реєстру донора можна знайти й в Україні. Втім, поки база потенційних кандидатів мала – усього близько 9 тис. людей, тоді як у світовому реєстрі їх понад 40 мільйонів. Що більше донорів кісткового мозку – то більше шансів знайти потрібного. Якщо в українському реєстрі буде мільйон людей, то майже для кожного випадку можна буде підібрати донора.

Донація кісткового мозку – це безпечна процедура, після якої людина швидко відновлюється. Зареєструватися як потенційний донор просто – охочим людям, молодшим 35 років, потрібно заповнити заявку на сайті, і ви отримаєте лист з тест-пакетом.

У ньому – ватні палички: проводите ними по внутрішній поверхні щоки, та висилаєте їх назад. У лабораторії проведуть типування вашого зразка ДНК та занесуть вас у базу даних, щоб в майбутньому підібрати людину, якій ви підходитимете як донор.

Тому закликаю всіх долучатися до донорства кісткового мозку і допомагати рятувати життя!

На жаль, від онкологічних захворювань не застрахований ніхто. Та у 40% випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя, зокрема відмовившись від куріння, засмагання на пляжі чи в солярії, обмеживши споживання алкоголю.

І варто памʼятати, що раннє виявлення раку суттєво збільшує шанси на успішне лікування. Тож хочу звернутися до українців та українок: не забувайте бодай раз на рік відвідувати сімейного лікаря, не бійтеся питати, які саме профілактичні обстеження вам потрібно зробити з огляду на ваш вік, стан здоров’я та родинну історію хвороб. А при тривожних симптомах не чекайте, поки само мине.

Турбуйтесь про здоров'я – зруйнуйте раку плани!

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, спеціально для УП.Життя

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