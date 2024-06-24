Підступний, але виліковний. Що треба знати про рак кишківника та як його лікують в Україні

Колоректальний рак, також відомий як рак товстої та прямої кишки, наразі є третім найпоширенішим онкологічним захворюванням у світі.

Зазвичай його виявляють на пізній стадії, оскільки хвороба може протікати без жодних симптомів. Та це не означає, що врятувати життя пацієнта не можна. На сьогодні завдяки сучасним методам лікування шанс вийти в ремісію став значно вищим.

У цій статті "УП. Життя" розповість, як виявляють та лікують колоректальний рак в Україні, куди звертатися по допомогу та чи можна лікуватися за державний кошт.

Розібратися нам допомогли:

Андрій Москва – головний лікар-онколог Львова, завідувач поліклінічного відділення Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру;

Дмитро Чернявський – клінічний онколог, хіміотерапевт медичного центру TomoClinic;

Вікторія Романюк – співзасновниця громадської організації "Афіна.Жінки проти раку".

Чому виникає рак кишківника?

Злоякісні пухлини утворюються внаслідок неконтрольованого розмноження аномальних клітин. У науці цей процес називають канцерогенезом. Він може бути викликаний генетичними мутаціями.

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Фактори навколишнього середовища та спосіб життя людини також відіграють важливу роль. За словами лікаря-онколога Андрія Москви, ризик виникнення раку кишківника підвищує:

малорухомий спосіб життя;

наявність шкідливих звичок (куріння та вживання алкоголю);

вживання малої кількості клітковини – вона міститься у фруктах, овочах, бобових, злаках та горіхах;

недостатнє вживання води;

надмірне вживання червоного м’яса та ультрапереробленої їжі, зокрема ковбас, копчених продуктів, фастфуду;

спадковість. Ті, у кого в родині виявили онкологічну недугу, мають на 20% вищий ризик її розвитку.

Також у групі ризику люди, які хворіють на цукровий діабет, мають ожиріння та так звані "доброякісні хвороби" кишківника. Їх ще називають передраковими станами – це зміни у слизовій оболонці, які з часом можуть "переродитись" у рак.

"До них відносять поліпи (доброякісні розростання у кишці) та запальні захворювання, як-от неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона", – зазначив Андрій Москва.

Саме тому важливо звернутися до лікаря одразу як з'явилися скарги – у цьому випадку вдасться вчасно пролікувати ці хвороби, щоб запобігти виникненню онкологічного захворювання. Це значно знижує ризик розвитку недуги.

Колоректальний рак наразі є третім найпоширенішим онкологічним захворюванням у світі minervastock/Depositphotos

Високоефективні методи діагностики: колоноскопія та генетичні тести

Колоректальний рак – хвороба підступна, каже експерт, бо може "довго сидіти" в організмі людини та не подавати жодних сигналів. Тому онкохірург закликає регулярно проходити планові обстеження, навіть якщо немає тривожних симптомів.

Найефективнішим методом виявлення раку кишківника є колоноскопія – процедура, під час якої лікар-ендоскопіст оглядає слизову оболонку товстої та прямої кишки. Прилад, за допомогою якого проводять діагностику (колоноскоп), настільки чутливий, що виявляє навіть найменші зміни та аномалії.

До неї слід готуватися напередодні. Як саме – має розказати сімейний лікар, хірург або лікар-ендоскопіст.

"Колоноскопію проводять за допомогою тонкої гнучкої трубки, яка оснащена відеокамерою. Під час обстеження ми можемо взяти зразок тканини на дослідження, щоб зрозуміти, чи вона злоякісна.

Найкраще її проводити під медикаментозним сном: так пацієнт не відчуватиме дискомфорту та болю", – зауважив головний онколог Львова Андрій Москва.

Фахівець наголошує: проходити такий тип діагностики варто не рідше ніж раз на 5 років. Зважаючи на те, що рак "молодшає", лікарі радять обстежуватися пацієнтам з 40 років. У лікарнях, які уклали контракт із Національною службою здоров’я України, її проводять безкоштовно.

Колоноскопія - найефективніший метод виявлення злоякісних пухлин кишківника Kzenon/Depositphotos

Також одним із ефективних методів є генетичні тести. Їх особливо рекомендують проходити тим, у кого в родині вже були або є хворі на рак.

"Такі тестування проводять в лабораторіях для визначення спадкової схильності до різних видів раку, не тільки колоректального.

Для цього пацієнти повинні звернутися до спеціаліста, щоб дізнатися, на які саме генетичні тести слід здати кров, а вже потім лікар аналізує, чи є поломки в генах", – пояснив Андрій Москва.

Якщо все-таки гістологічне дослідження підтвердило рак, то далі пацієнта скеровують для проходження комп’ютерної томографії.

"Вона дозволяє оцінити стан організму, на скільки поширена пухлина, чи є метастази. І лише тоді консиліум лікарів визначає тактику лікування", – зазначив завідувач поліклінічного відділення Львівського онкоцентру.

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Які методи лікування раку кишківника доступні в Україні

Лікування підбирають, зважаючи на такі фактори: стадія, на якій виявили захворювання, локалізація та тип пухлини, вік пацієнта та чи має він інші хвороби.

"Ми підбираємо лікування індивідуально, беремо до уваги результати досліджень. Керуємося лише міжнародними онкологічними стандартами", – наголосив лікар.

Зазвичай це комбінація методів: може бути хірургічне видалення пухлини, хіміо- та променева терапія. Також на пізніх стадіях застосовують таргетну терапію та імунотерапію.

Хіміотерапія

На сьогодні це один із основних методів лікування раку за допомогою потужних хімічних препаратів. Її мета – вбити злоякісні клітини та зупинити їхній ріст. Для українських онкопацієнтів вона є безкоштовною.

Коли її застосовувати – питання спірне, каже клінічний лікар-онколог Дмитро Чернявський.

"Зараз ідуть суперечки між онкологами та онкохірургами, чи доцільно робити хіміотерапію перед операцією. Доказова медицина каже, що це можна розглядати.

Якщо розпочати з хіміотерапії, то пухлина значно зменшиться у розмірах. Це вплине на результат операції: легше видалити маленьку пухлину. Однак на практиці це використовують рідко.

Більш розповсюджена післяопераційна хіміотерапія. Її проводять з метою знизити ризик рецидиву в майбутньому", – зазначив Чернявський.

Разом із пухлинними клітинами гинуть й здорові, тому виникають побічні дії. Аби уникнути неприємних симптомів, а також перенести цикли хімії якомога краще, до неї треба підготуватися.

"Перед початком хімії пацієнт має обов’язково відвідати клінічного онколога. На таких консультаціях ми обговорюємо схему лікування, а також можливі побічні дії", – зазначив Дмитро Чернявський.

Хіміотерапія "атакує" не тільки ракові клітини, але й здорові vitanovski/Depositphotos

Перед хіміотерапією треба здати низку аналізів. Серед них:

загальний аналіз крові (хіміотерапія впливає на кістковий мозок та компоненти крові – лейкоцити, тромбоцити, еритроцити);

аналіз крові на гепатити;

печінкові проби;

якщо є інші захворювання, які можуть погіршувати стан при хіміотерапії, то пацієнту можуть призначити додаткові обстеження.

"До прикладу, якщо пацієнт має серцеву недостатність, то його ще додатково скеровуємо на кардіограму та консультацію лікаря-кардіолога. Він має впевнитися, чи немає надто високих ризиків для здоров’я. І лише тоді можемо розпочинати курс хіміотерапії", – пояснив експерт.

Якщо стан хворого під час проведення терапії погіршився, то введення препаратів тимчасово призупиняють.

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Зважаючи на те, що хіміотерапія "вбиває" й здорові клітини, нерідко хворі на рак змушені терпіти неприємні побічні дії.

"Лікар, коли призначає хімію та її дозування, попереджає про побічні ефекти, які потенційно можуть виникнути.

Наприклад, якщо препарат може викликати нудоту, то виписує протинудотні ліки. Вони її не лікують, а попереджають. Це розповсюджена лікарська практика", – розповів клінічний онколог Дмитро Чернявський.

При лікуванні раку кишківника від хіміотерапії можуть виникнути:

нудота;

блювота;

втома;

закреп або діарея;

загальне погіршення самопочуття;

втрата волосся (за словами лікаря, виникає рідко);

нейропатія (втрата чутливості кінцівок). Ліків, аби попередити її, не існує. Зазвичай лікарі призначають препарати, які діють на головний мозок, щоб "притупити" нейропатію. Чутливість відновлюється протягом років після закінчення хіміотерапії.

"Такі реакції організму – індивідуальні. Хтось після хіміотерапії вже наступного дня виходить на роботу, а комусь потрібен час для відновлення. Обидва варіанти є нормою", – зауважив Дмитро Чернявський.

Однак якість життя при хіміотерапії таки можна покращити. Зокрема фахівець рекомендує:

відмовитися від шкідливих звичок;

корисно та збалансовано харчуватися; виключити з раціону жирну їжу;

влаштовувати собі прогулянки на свіжому повітрі;

пити достатню кількість рідини;

відкрито комунікувати з лікарем та чесно розповідати про все, що відбувається з організмом;

достатньо відпочивати та повноцінно спати;

якщо є потреба, звернутися до психолога.

"Лікування раку впливає і на фізичний стан, і на емоційний. Важливо звернутися до спеціаліста та пропрацювати негативні переконання, тривожність та депресивні думки", – радить Чернявський.

Окрім того, пацієнтів цікавить питання, а як харчуватися при проходженні хіміотерапії. Насправді суворої дієти дотримуватися не потрібно, важливо, щоб їжа була корисною. Адже це допомагатиме організму краще функціонувати.

Зокрема в Американській асоціації раку (American Cancer Society) радять:

їсти невеликими порціями, часто робити перекуси. Лікарі переконують: краще з’їсти декілька шматочків, ніж зовсім не їсти;

здебільшого обирати продукти рослинного походження. М’ясо, до прикладу, можна замінити бобовими чи яйцями;

а от рибу вживати можна. Оптимально – дві порції на тиждень. У ній містяться жирні кислоти omega-3, які підтримують нормальне функціонування мозку;

щодня вживати овочі та фрукти: вони містять клітковину;

вживати страви з вівсянкою. Доведено, що вона допомагає врегулювати роботу кишківника;

якщо є труднощі з вживанням твердої їжі, то можна робити смузі з додаванням фруктів, овочів чи ягід;

не забувати пити рідину. Це може бути вода, свіжовичавлений сік чи неміцний чай. Слід забути про газовані напої та пакетовані соки;

якщо хочеться, можна пити й каву, але замість коров’ячого молока краще додати рослинне;

магазинні солодощі краще замінити на свіжі фрукти, домашню гранолу чи цільнозернові батончики.

Променева терапія (опромінення або радіотерапія)

Це метод лікування раку за допомогою великих доз радіації. Вона пошкоджує ДНК злоякісних клітин, що призводить до їхньої загибелі. Опромінення, як і хіміотерапія, є безкоштовним за Програмою медичних гарантій.

Радіотерапія може вражати також й здорові клітини, але після закінчення лікування вони відновлюються.

Її основними перевагами є те, що промені "націлюються" на пухлину, незалежно від її розмірів та форми, та "попадають" у ціль, мінімізуючи вплив на здорові тканини.

Хіміо- та променева терапія є безкоштовними для українських онкопацієнтів BrianAJackson/Depositphotos

Важливо зазначити, що променева терапія також може викликати побічні ефекти. Усе залежить від того, яку ділянку тіла опромінюють. У Mayo Clinic розповідають, що при опроміненні кишківника пацієнт може стикнутися з:

випадінням волосся або подразненням шкіри в місці опромінення;

втомою;

нудотою;

блюванням;

діареєю;

"Дехто відчуває нудоту протягом кількох годин після променевої терапії. Якщо у вас є така проблема, спробуйте не їсти кілька годин до і після процедури. Можливо, ви краще перенесете лікування натщесерце.

Якщо нудота не зникає, зверніться до свого лікаря", – радять в Американській асоціації раку.

При діареї рекомендують:

вживати більше рідкої їжі. Наприклад, соки, смузі, коктейлі, м’ясний бульйон, неміцний чай;

не вживати продуктів з високим вмістом клітковини (сирих овочів та фруктів, бобових), а також цільнозернового хліба, солодощів, каш та гострих страв. Вони можуть викликати надмірне газоутворення та спазми;

не вживати молочні продукти, якщо вони подразнюють кишківник;

споживати продукти багаті на калій. Цей важливий компонент можна втратити через діарею, а він необхідний для нормальної роботи серцево-судинної системи. Він міститься в сухофруктах, горіхах та різному насінні.

У Mayo Clinic наголосили, що променева терапія є ефективним методом лікування онкологічних недуг, але вона може збільшити ймовірність розвитку іншого раку в майбутньому.

Тож перед початком проходження курсу опромінення важливо проконсультуватися з лікарем, аби він розповів, як проходитиме процедура, до чого слід готуватися та про усі переваги та недоліки цього методу лікування.

Таргетна терапія

Це новий вид лікування раку в таблетках. Таргетна відрізняється від хіміотерапії тим, що вона спрямована на білки, які відповідають за ріст та поділ злоякісних клітин.

Перевагами таргетної терапії є те, що більшість хворих переносять її легше, її можна поєднувати з іншими методами лікування, а препарати у формі таблеток дозволяють лікуватися вдома, а не в стаціонарі.

Однак вона також може викликати побічні дії: Серед них:

діарея;

проблеми з печінкою;

проблеми із згортанням крові та загоєнням ран;

гіпертонія;

втома;

виразки у роті;

проблеми з нігтями та шкірою;

зміни кольору волосся;

вкрай рідко , але можуть виникати отвори у стінках стравоходу, жовчного міхура, товстої, тонкої чи прямої кишки.

Таку терапію зазвичай застосовують у лікуванні раку III та IV стадії. В Україні Програма медичних гарантій не покриває витрати на таргетні препарати, тож пацієнти змушені їх купувати за власний кошт.

Таргетна відрізняється від хіміотерапії тим, що вона спрямована на білки, які відповідають за ріст та поділ злоякісних клітин Ai825/Depositphotos

Імунотерапія

Імунна терапія – це новітній метод лікування, який "націлює" організм шукати злоякісні клітини та знищувати їх. Тобто вона допомагає йому виробляти клітини, що борються з раком, які ефективно знаходять і знищують ракові.

Імунотерапія не діє на всі види раку, і вона може не бути дієвою для кожного. Більшість речовин імунотерапії викликають побічні ефекти. Це слід детальніше обговорювати з лікарем.

Їх вже зареєстрували в Україні, але вони не є безкоштовними. Імунну терапію досі не так широко використовують як хіміотерапію чи променеву терапію.

Зазвичай її застосовують для лікування на пізніх стадіях навіть при метастазах.

Загалом фахівці Андрій Москва та Дмитро Чернявський закликають не боятися лікування, адже що раніше воно почнеться, тим кращі прогнози для пацієнта. Безвихідних ситуацій не буває і навіть на пізніх стадіях можна вийти в ремісію.

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Лікування колоректального раку в Україні: безоплатні послуги, доступ до медикаментів та ресурси

За Програмою медичних гарантій безоплатними для пацієнтів є:

інструментальні, лабораторні та інші дослідження відповідно до потреб;

консультації лікарів;

перебування у стаціонарі;

харчування;

хірургічні операції (зокрема й витратні матеріали, ліки та знеболення);

променева та хіміотерапія;

психологічна підтримка;

лікарські засоби, які закуповують централізовано та за кошти міського бюджету.

"Багато пацієнтів не знають, які послуги є безкоштовними. Буває, що їм не повідомляють про це у медзакладах і кажуть сплачувати кошти, а цього не потрібно робити", – зазначила співзасновниця громадської організації "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.

Також є вироби, які одні медзаклади закуповують, а інші – ні.

"В окремих випадках при хірургічних втручаннях лікарі потребують дороговартісних інструментів чи матеріалів, які не покривають за державний кошт. Їх в переліку немає, бо це індивідуальна ситуація, але є багато медзакладів, які їх закуповують.

Наприклад, венозні порти: є заклади, де їх встановлюють безоплатно, а є випадки, коли пацієнту кажуть придбати самостійно", – сказала співзасновниця громадської організації.

Крім того, онкопацієнти мають право безоплатно отримати препарати для лікування, які закуповує держава. Їхній перелік затвердив Кабінет Міністрів України.

Як можна перевірити наявність ліків?

на сайті "Є ліки" ;

на сайті онкоцентру або інформаційних стендах у його приміщенні;

через чат-бот "Медичні закупівлі України".

Якщо пропонують самостійно придбати препарат, який є в наявності в лікарні, або сплатити за послугу, яка входить до гарантовано безоплатних, то людина може поскаржитись до Національної служби здоров’я України або в департамент здоров’я чи написати звернення на ім’я головного лікаря медзакладу з вимогою надати їх безоплатно.

Онкопацієнти мають право безоплатно отримати препарати для лікування, які закуповує держава lightsource/Depositphotos

Що робити, якщо пацієнт потребує препарат, який не входить до переліку тих, що закуповує держава?

Як зазначила Вікторія Романюк, не усі онкопрепарати закуповує держава. До номенклатури державних закупівель входять практично усі базові хіміопрепарати, які використовують для лікування онкозахворювань на ранніх стадіях.

Значна кількість препаратів таргетної терапії та імунотерапія не закуповуються за держкошти, вони є дороговартісними, а тому не доступними для пацієнтів.

"Перед початком лікування ми рекомендуємо пацієнту вивчити, чи є необхідні ліки в переліку і чи наявні вони в онкоцентрі. Якщо немає, то слід обрати інший медичний заклад.

Зараз пацієнт може проходити лікування в будь-якому медичному закладі, який подобається, незалежно від прописки та місця проживання.", – пояснила громадська діячка Вікторія Романюк.

Якщо ж препарат не входить до переліку, то отримати його з фондів чи благодійних організацій шанси малі, адже вони не можуть задовольнити потреби всіх онкопацієнтів, яких наразі в Україні понад мільйон. Тож єдиним виходом для них є медична евакуація за кордон.

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Що таке медична евакуація, хто та як може нею скористатися?

Це програма, у межах якої важкохворих українців евакуюють до закордонних клінік, щоб там вони отримали якісну медичну допомогу.

Подати документи для участі можна й через ГО "Афіна. Жінки проти раку".

Спочатку пацієнт має звернутися в обласний заклад охорони здоров'я до того, хто відповідає за направлення громадян України для лікування за кордон.

Тимчасом Міністерство охорони здоров’я шукає клініки, надсилає запити до країн Європейського Союзу та Європейської Економічної Зони про необхідність медичної евакуації. Потім отримує пропозиції від різних медичних закладів, зокрема й тих, які не входять до ЄС (наприклад, США та Канади тощо).

Далі здійснюють транспортування пацієнтів до Координаційних закладів охорони здоров’я. З їхнім переліком можна ознайомитися за посиланням. Там їх готують до перетину кордону.

"У координаційному ЗОЗ оглядають пацієнтів, надають необхідну медичну допомогу. Вони отримують харчування. Їм оформляють медичну документацію, перекладають медичні записи англійською мовою (за допомоги ВООЗ)", – повідомили у міністерстві.

Крім того, МОЗ визначає час та пункт перетину кордону, узгоджує його з Держприкордонслужбою. За підтримки обласної військової адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів сусідніх країн – у Польщі, Румунії, Словаччині.

Якщо людина потребує транспортування спеціальними медичними літаками, поїздами чи автомобілями, такі умови організовують у співпраці з міністерствами охорони здоров'я країн ЄС та клініками, які готові прийняти на лікування українських громадян.

Повернутися назад в Україну можна самостійно або через посольства чи консульства у країні, де перебуває пацієнт.

Для отримання більш детальної інформації про безоплатні медичні послуги, ліки для онкопацієнтів та медевакуацію можна зателефонувати на гарячу лінію "Пацієнт має право" за номерами +38 (066) 911 33 33 або +38 (068) 911 33 33.