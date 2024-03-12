"20 днів у Маріуполі" повертається до українських кінотеатрів

Документальний фільм “20 днів у Маріуполі”, що здобув перший в історії "Оскар" для України, повертають до кінотеатрів. Стрічку випустять в повторний обмежений прокат з 14 березня, повідомила пресслужба Артхаус Трафік.

Стрічка отримала премію "Оскар" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

"20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію та Шевченківську премію.

Трейлер фільму

Переглянути фільм можна буде в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Олександрії, Івано-Франківська, Вінниці, Хмельницького, Кременчука, Кривого Рога, Коломиї, Сум, Черкас, Запоріжжя, Житомира та багатьох інших міст. Як зазначили дистриб’ютори, список актуальних показів оновлюється. Перевірити доступні кінотеатри можна тут.

Також в Артхаус Трафік розповіли, що незабаром "20 днів у Маріуполі" випустять на онлайн-платформах.

Світове визнання української документальної стрічки

Номінація та отримання "Оскара" стало історичною подією для української культури. Вперше картина побачила світ на фестивалі незалежного кіно "Санденс" у США. Тоді "20 днів у Маріуполі" отримав Приз глялацьких симпатій.

Команда "20 днів у Маріуполі" на сцені кінопремії Оскар PATRICK T. FALLON / Getty Images

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA й стала Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Пізніше стрічка здобула нагороду британського аналога "Оскара" – кінопремії BAFTA. На початку 2024 року Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".