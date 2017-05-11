Представник Болгарії на Євробаченні-2017 виступав в окупованому Криму. ВІДЕО

У мережі з'явилося відео з виступом представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова в "Артеку" у Криму 1 червня 2014 року.

17-річний музикант має представляє Болгарію у другому півфінал Євробачення 11 травня з піснею "Beautiful Mess".

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Костов брав участь у російському конкурсі "Голос. Діти" у 2014 році, де його наставником був переможець Євробачення-2008 Діма Білан.

У серпні 2015 року Крістіан повернувся з Росії у Болгарію, щоб взяти участь в четвертому сезоні шоу "X-Фактор".

Нагадаємо, за виступ в анексованому Криму у червні 2015 року СБУ на три роки заборонило в'їзд російській співачці Юлії Самойловій, яку Перший канал обрав представницею на Євробаченні-2017 від Росії.

Замість Євробачення Самойлова цьогоріч виступала в окупованому Криму на травневі.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що СБУ перевірить й інших закордонних виконавців, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

Тоді під підозру потрапила представниця Вірменії Артсвік Арутюнян, яка часто виступає у Москві. Проте вірменська сторона поспішила заперечити, що їхня учасниця давала концерти на окупованому півострові.

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Також повідомлялося, що російський репер "Баста" (Василь Вакуленко), який у 2015 році виступав в окупованому Криму, 17 червня дасть концерт у Києві. У СБУ повідомили, що рішення про заборону в'їзду Вакуленку не приймалося.

23 квітня співачку Лоліту українські прикордонники зняли з потяга "Москва-Київ" та не пропустили на територію України.

Раніше в Україну також не впустили російську гумористку Олену Воробей, яка мала дати виставу у Києві.