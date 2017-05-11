Україна не мала підстав забороняти в'їзд учаснику Євробачення з Болгарії – СБУ

СБУ може заборонити в'їзд в Україну особі, якщо є достатньо інформації про її вчинок, що суперечить безпеці України.

Україна не мала підстав забороняти в'їзд учаснику Євробачення з Болгарії Крістіану Костову. Фото trud.bg

Таку позицію оприлюднила речниця СБУ Олена Гітлянська щодо виступу учасника Євробачення-2017 від Болгарії в окупованому Криму у 2014 році.

"Служба безпеки України приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення національної безпеки України, – написала Гітлянська на Facebook.

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Рішення про заборону в’їзду в Україну особі приймається у разі, якщо є наявність достатньої інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення нею суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції СБУ".

У Державній прикордонній службі України пояснили, що на момент поїздки до Криму Костов був неповнолітнім, крім того, українське законодавство щодо окупованого півострова вступило в силу лише наприкінці 2014 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перше: ми діємо в межах своїх повноважень. Я маю на увазі Державну прикордонну службу. На момент, коли він заїжджав в Україну, інформації ні з наших джерел, ні від інших правоохоронних органів в якості доручень про те, що він можливо відвідував окупований півострів всупереч законодавству України, у нас не було", – повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Він підкреслив, що на момент, коли Костов відвідував Крим, "якщо вірити ЗМІ, він був ще неповнолітнім", тобто самостійно не міг приймати таких рішень та їхав тільки в супроводі дорослих.

"Третє: українське законодавство щодо окупованого півострова, яке б забороняло йому це робити, вступило в силу тільки в кінці 2014 року. Тобто законодавчих бар'єрів, які б заборонили йому це зробити, в червні 2014 року ще не було", – додав Слободян.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео з виступом представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова в "Артеку" у Криму 1 червня 2014 року.

За виступ в анексованому Криму у червні 2015 року СБУ на три роки заборонило в'їзд російській співачці Юлії Самойловій, яку Перший канал обрав представницею на Євробаченні-2017 від Росії.

Замість Євробачення Самойлова цьогоріч виступала в окупованому Криму на травневі.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявляв, що СБУ перевірить й інших закордонних виконавців, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

Тоді під підозру потрапила представниця Вірменії Артсвік Арутюнян, яка часто виступає у Москві. Проте вірменська сторона поспішила заперечити, що їхня учасниця давала концерти на окупованому півострові.

Також повідомлялося, що російський репер "Баста" (Василь Вакуленко), який у 2015 році виступав в окупованому Криму, 17 червня дасть концерт у Києві. У СБУ повідомили, що рішення про заборону в'їзду Вакуленку не приймалося.