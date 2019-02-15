Київський "Книжковий Арсенал" увійшов до шорт-листа британської премії The London Book Fair International Excellence Awards.
Щорічна подія претендує на номінацію "Кращий літературний фестиваль року", повідомляє сайт Лондонського книжкового ярмарку.
|"Книжковий Арсенал" у короткому списку літературної премії Британії
Це одна з найпрестижніших премій Великої Британії, яку заснували Лондонська книжкова ярмарка та Британська асоціація видавців.
Щороку нагороди отримують найкращі видавці, інноваційні публікації та новаторські ініціативи в галузі. У кожній категорії переможців визначає журі у складі експертів у цьому секторі.
Конкуренцію українській події у шорт-листі складають Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) і Міжнародний літературний фестиваль в Макасарі (Індонезія).
Загалом International Excellence Awards має 17 номінацій.
Цього року обирають серед подій, які відбувалися у 26 країнах світу.
Лідером за кількістю номінацій – одразу п'ять – є США. Також у багатьох категоріях представлені Індонезія, Бразилія та Індія.
Приз вручать 12 березня у Лондоні.
|"Книжковий Арсенал" цього року пройде у Києві вже дев'ятий раз
2018 року "Книжковий Арсенал" пройшов у Києві восьмий рік поспіль.
Цього року захід запланований на 22-26 травня.
У фокусі IX фестивалю – тема співжиття, спільного буття на основі цінностей і домовленостей.
Як у ширшому контексті – наші далекі і близькі сусіди, політичні і культурні, проблеми (добро)сусідства, партнерство і співробітництво в міжнародному вимірі.
Так і у вужчому контексті – співжиття людей у межах однієї країни чи території, одного населеного пункту чи навіть будинку, про взаємопідтримку й емпатію, але також про конфлікт, протистояння або байдужість.
Тема під робочою назвою "Сусідство" звертає увагу на своїх і чужих однієї країни, на різні досвіди сусідства протягом історії, а також на те, чи знаємо літературу сусідів і як сусіди уявляли і уявляють нас.
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