"Книжковий Арсенал" у короткому списку літературної премії Британії

Київський "Книжковий Арсенал" увійшов до шорт-листа британської премії The London Book Fair International Excellence Awards.

Щорічна подія претендує на номінацію "Кращий літературний фестиваль року", повідомляє сайт Лондонського книжкового ярмарку.

"Книжковий Арсенал" у короткому списку літературної премії Британії

Це одна з найпрестижніших премій Великої Британії, яку заснували Лондонська книжкова ярмарка та Британська асоціація видавців.

Щороку нагороди отримують найкращі видавці, інноваційні публікації та новаторські ініціативи в галузі. У кожній категорії переможців визначає журі у складі експертів у цьому секторі.

Конкуренцію українській події у шорт-листі складають Міжнародний літературний фестиваль в Утрехті (Нідерланди) і Міжнародний літературний фестиваль в Макасарі (Індонезія).

Загалом International Excellence Awards має 17 номінацій.

Цього року обирають серед подій, які відбувалися у 26 країнах світу.

Лідером за кількістю номінацій – одразу п'ять – є США. Також у багатьох категоріях представлені Індонезія, Бразилія та Індія.

Приз вручать 12 березня у Лондоні.

"Книжковий Арсенал" цього року пройде у Києві вже дев'ятий раз

2018 року "Книжковий Арсенал" пройшов у Києві восьмий рік поспіль.

Цього року захід запланований на 22-26 травня.

У фокусі IX фестивалю – тема співжиття, спільного буття на основі цінностей і домовленостей.

Як у ширшому контексті – наші далекі і близькі сусіди, політичні і культурні, проблеми (добро)сусідства, партнерство і співробітництво в міжнародному вимірі.

Так і у вужчому контексті – співжиття людей у межах однієї країни чи території, одного населеного пункту чи навіть будинку, про взаємопідтримку й емпатію, але також про конфлікт, протистояння або байдужість.

Тема під робочою назвою "Сусідство" звертає увагу на своїх і чужих однієї країни, на різні досвіди сусідства протягом історії, а також на те, чи знаємо літературу сусідів і як сусіди уявляли і уявляють нас.

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