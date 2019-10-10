Нобелівський комітет вручив премію з літератури за 2018 та 2019 роки

Нобелівську премію з літератури за два роки (2018 та 2019) вручили австрійському письменнику Петеру Гандке та польській письменниці Ользі Токарчук, бабуся якої – родом з України.
Про це повідомляє офіційний сайт премії.
|Ольга Токарчук та Петер Гандке
Нагороду вручили Гандке за "впливову роботу, як завдяки лінгвістичній майстерності, змогла дослідити межі та специфічність людського досвіду".
Токарчук отримала премію за "наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю пояснює, що долати перешкоди може бути способом життя".
Лауреатка премії розповіла виданню "Молодіжне перехрестя", що Токарчуки родом із Тернопільщини.
– Моя бабця Ольга Токарчук була українкою, дід – поляком, після війни родина розпорошилась, частина лишилась тут, інша замешкала у Польщі, а ще частина – у Франції. Минулого року я зустрілась з тією частиною родини, яка мешкає у Франції.
Розмовляли ми з ними дивною польсько-українською мішаниною, я не знаю української, хоча батько знає... І тут у Львові маю родину, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з Токів біля Тернополя, – розповіла письменниця.
За словами Токарчук, вдома вони навіть мають "Кобзар", хоча жінка не вміє добре читати українською.
– Що нам залишилося з сестрою – це знання пісень... Але словниковий запас у нас трохи смішний. Я, наприклад, знаю, як буде "розпрягати коней", але не знаю як сказати "помити руки", – зазначила лауреатка.
Нагадаємо, що у 2018 році Нобелівську премію з літератури не давали через звинувачення у секс-домаганнях та інші проблеми в рядах Шведської академії, яка обирає переможця.
Українською перекладені такі роботи Гандке:
- Жінка-шульга.
- Скандал з публікою.
- Як п'яте колесо до воза.
- Наруга над публікою.
- Новий досвід.
- Пісня дитинства.
Твори Ольги Токарчук українською:
- Шафа.
- Професор Ендрюс у Варшаві.
- Правік та інші часи.
- Мандрівка людей книги.
- Гра на багатьох барабанчиках.
- Останні історії.
- Веди свій плуг понад кістками мертвих.
- Бігуни.
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