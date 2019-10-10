Нобелівський комітет вручив премію з літератури за 2018 та 2019 роки

Нобелівську премію з літератури за два роки (2018 та 2019) вручили австрійському письменнику Петеру Гандке та польській письменниці Ользі Токарчук, бабуся якої – родом з України.

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Ольга Токарчук та Петер Гандке

Нагороду вручили Гандке за "впливову роботу, як завдяки лінгвістичній майстерності, змогла дослідити межі та специфічність людського досвіду".

Токарчук отримала премію за "наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю пояснює, що долати перешкоди може бути способом життя".

Лауреатка премії розповіла виданню "Молодіжне перехрестя", що Токарчуки родом із Тернопільщини.

– Моя бабця Ольга Токарчук була українкою, дід – поляком, після війни родина розпорошилась, частина лишилась тут, інша замешкала у Польщі, а ще частина – у Франції. Минулого року я зустрілась з тією частиною родини, яка мешкає у Франції.

Розмовляли ми з ними дивною польсько-українською мішаниною, я не знаю української, хоча батько знає... І тут у Львові маю родину, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з Токів біля Тернополя, – розповіла письменниця.

За словами Токарчук, вдома вони навіть мають "Кобзар", хоча жінка не вміє добре читати українською.

– Що нам залишилося з сестрою – це знання пісень... Але словниковий запас у нас трохи смішний. Я, наприклад, знаю, як буде "розпрягати коней", але не знаю як сказати "помити руки", – зазначила лауреатка.

Нагадаємо, що у 2018 році Нобелівську премію з літератури не давали через звинувачення у секс-домаганнях та інші проблеми в рядах Шведської академії, яка обирає переможця.

Українською перекладені такі роботи Гандке:

Жінка-шульга.

Скандал з публікою.

Як п'яте колесо до воза.

Наруга над публікою.

Новий досвід.

Пісня дитинства.

Твори Ольги Токарчук українською:

Шафа.

Професор Ендрюс у Варшаві.

Правік та інші часи.

Мандрівка людей книги.

Гра на багатьох барабанчиках.

Останні історії.

Веди свій плуг понад кістками мертвих.

Бігуни.

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