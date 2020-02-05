Ви все чули? Українська музика січня: Скрябін, Олег Скрипка, Христина Соловій, Kozak System та інші

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
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5 лютого 2020

Перший місяць року традиційно вважається періодом затишшя для українських музикантів.

Одні ще не відійшли від зимових свят, інші вже готуються до національного відбору на "Євробачення".

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Проте є й такі, що просто випускають нові пісні в своє задоволення.

"Українська Правда. Життя" продовжує щомісяця знайомити вас із найкращими піснями від наших виконавців.

Ось що музичного приніс нам січень 2020-го.

KAZKA – RYZDVYANA

До Різдва поп-тріо презентувало новий сингл за мотивами української колядки та пісні з мюзиклу Костянтина Меладзе "Вечори на хуторі біля Диканьки".

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Окрім вокалу Олександри Зарицької у "Різдвяній" можна почути реп від Нікіти Будаша.

Олег Скрипка та Христина Соловій – "Зима"

Лідер "ВВ" і вихованка Святослава Вакарчука випустили спільну зимову пісню.

У ній Скрипка та Соловій співають в унісон під японські мотиви.

U:LAV – "Перший сніг"

Ще одну зимову пісню в січні презентувала Анна Монастирська.

"Перший сніг" – красива симфонічна балада про любов без меж.

[O] – "Там, куди я йду"

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2020" почали оприлюднювати свої конкурсні пісні.

Гурт [O] боротиметься за право представляти Україну в Нідерландах із треком про власне призначення, яке є в кожної людини на Землі.

Звичне для музикантів танцювальне звучання поєднується в ній з африканськими ритмами.

CLOUDLESS – Drown Me Down

Гурт CLOUDLESS також йде на нацвідбір "Євробачення-2020".

Причому в оновленому складі та з новою, англомовною піснею.

У Drown Me Down музиканти змінили синті-вінтаж у стилі 90-х на причесаний європоп.

Go-A – "Соловей"

Київський етнотранс-гурт зіграє на сцені нацвідбору "Євробачення-2020" народну українську пісню.

Композиція про те, як не опускати руки після нещасливого кохання.

Pur:Pur – Smile

Харківський гурт випустив новий альбом Smile, над яким працював останні чотири роки.

До релізу доклали руку одразу декілька саундпродюсерів: Артем Алтунін (5`nizza, SunSay, INGRET), Роман Черенов (Morphom), Данило Марін (екс-The Erised) та Ілля Місюра (учасник електронного проекту Astronata разом із вокалісткою Pur:Pur, Натою Сміріною).

В однойменній пісні з альбому музиканти остаточно відійшли від мінімалістичної акустики в бік рухливого інді-попу.

Epolets – "Пограймо"

Новий сингл одеського денс-рок-гурту.

За словами самих музикантів, він присвячений "пристрасному коханню без гальм".

Саундпродюсером "Пограймо" виступив фронтмен Epolets Павло Варениця.

Zetetics – "Сіль"

Після минулорічного альбому "11:11" гурт Ліки Бугайової вдався до акустичного звучання та ліричного настрою.

Нова пісня Zetetics розповідає про межу між снами та реальністю.

Kozak System – "Повінь"

Українські фольк-рокери випустили нову пісню про кохання з "майже позитивним фіналом".

Текст написали Гліб Бабич і Микола Бровченко.

"Повінь" увійде до нового альбому Kozak System, що отримає назву "Закохані злодії" та вийде наприкінці лютого.

Vlad Gnatenko – Sunny In Jan

Влад Гнатенко – новий артист лейблу WATRA, заснованого музикантом Костянтином Почтарем (5 Vymir, Postman) та режисером Андрієм Бояром.

Влад працює ковалем, а у вільний від роботи час створює ніжний та затишний інді-фольк.

Drum&Tuba Band – Power Up

У новій пісні Drum&Tuba Band, як завжди, поєднує хіп-хоп і джаз.

Композиція про нездоланну волю людини до перемоги.

Blast Shapes – Cosmic Dance

Київський гурт Blast Shapes сформувався навесні минулого року, а цього січня випустив дебютний міні-альбом Cosmic Dance.

Однойменна пісня з нього – вісімдесятницький інді-рок на хвилі популярності ретровейву.

alyona alyona – "Дикі танці"

Альона Савраненко майже цитує Руслану у новому синглі та кліпі.

Відео, що пародіює комп`ютерну гру GTA в українських реаліях, зняла Аня Велосіпедова.

Tik Tu – Introvert

Тернопільське психоделік-поп-тріо екранізувало пісню з минулорічного альбому Ulitakis.

У кліпі вокалістка Наталка Багрій грає чарівну мавку, а барабанник Лесик Драчук і новий бас-гітарист Роман Кузь – закоханих подорожніх, які потрапили в її тенета.

Riffmaster – "Сенс"

Режисер Віктор Придувалов зняв кліп на пісню Андрія Riffmaster Антоненка – музиканта і сержанта ЗСУ, якому винесено підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У кадрі Антоненка підтримали Олег Собчук ("СКАЙ"), Сашко Положинський ("Тартак"), Анастасія Шевченко ("Стасік"), Олександр "Фоззі" Сидоренко ("ТНМК"), Женя Галич (O.Torvald) та інші.

"Скрябін" – "Сука війна"

Новий сингл гурту заснований на чорновому варіанті пісні Андрія Кузьменка, яку він не встиг записати для нового альбому.

Вокал виконав Юрій Юрченко (Юркеш), з яким музиканти зараз співпрацюють.

У записі також взяв участь Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина flowertiare/Depositphotos

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