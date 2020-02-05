Ви все чули? Українська музика січня: Скрябін, Олег Скрипка, Христина Соловій, Kozak System та інші

Перший місяць року традиційно вважається періодом затишшя для українських музикантів.
Одні ще не відійшли від зимових свят, інші вже готуються до національного відбору на "Євробачення".
Проте є й такі, що просто випускають нові пісні в своє задоволення.
"Українська Правда. Життя" продовжує щомісяця знайомити вас із найкращими піснями від наших виконавців.
Ось що музичного приніс нам січень 2020-го.
KAZKA – RYZDVYANA
До Різдва поп-тріо презентувало новий сингл за мотивами української колядки та пісні з мюзиклу Костянтина Меладзе "Вечори на хуторі біля Диканьки".
Окрім вокалу Олександри Зарицької у "Різдвяній" можна почути реп від Нікіти Будаша.
Олег Скрипка та Христина Соловій – "Зима"
Лідер "ВВ" і вихованка Святослава Вакарчука випустили спільну зимову пісню.
У ній Скрипка та Соловій співають в унісон під японські мотиви.
U:LAV – "Перший сніг"
Ще одну зимову пісню в січні презентувала Анна Монастирська.
"Перший сніг" – красива симфонічна балада про любов без меж.
[O] – "Там, куди я йду"
Учасники нацвідбору на "Євробачення-2020" почали оприлюднювати свої конкурсні пісні.
Гурт [O] боротиметься за право представляти Україну в Нідерландах із треком про власне призначення, яке є в кожної людини на Землі.
Звичне для музикантів танцювальне звучання поєднується в ній з африканськими ритмами.
CLOUDLESS – Drown Me Down
Гурт CLOUDLESS також йде на нацвідбір "Євробачення-2020".
Причому в оновленому складі та з новою, англомовною піснею.
У Drown Me Down музиканти змінили синті-вінтаж у стилі 90-х на причесаний європоп.
Go-A – "Соловей"
Київський етнотранс-гурт зіграє на сцені нацвідбору "Євробачення-2020" народну українську пісню.
Композиція про те, як не опускати руки після нещасливого кохання.
Pur:Pur – Smile
Харківський гурт випустив новий альбом Smile, над яким працював останні чотири роки.
До релізу доклали руку одразу декілька саундпродюсерів: Артем Алтунін (5`nizza, SunSay, INGRET), Роман Черенов (Morphom), Данило Марін (екс-The Erised) та Ілля Місюра (учасник електронного проекту Astronata разом із вокалісткою Pur:Pur, Натою Сміріною).
В однойменній пісні з альбому музиканти остаточно відійшли від мінімалістичної акустики в бік рухливого інді-попу.
Epolets – "Пограймо"
Новий сингл одеського денс-рок-гурту.
За словами самих музикантів, він присвячений "пристрасному коханню без гальм".
Саундпродюсером "Пограймо" виступив фронтмен Epolets Павло Варениця.
Zetetics – "Сіль"
Після минулорічного альбому "11:11" гурт Ліки Бугайової вдався до акустичного звучання та ліричного настрою.
Нова пісня Zetetics розповідає про межу між снами та реальністю.
Kozak System – "Повінь"
Українські фольк-рокери випустили нову пісню про кохання з "майже позитивним фіналом".
Текст написали Гліб Бабич і Микола Бровченко.
"Повінь" увійде до нового альбому Kozak System, що отримає назву "Закохані злодії" та вийде наприкінці лютого.
Vlad Gnatenko – Sunny In Jan
Влад Гнатенко – новий артист лейблу WATRA, заснованого музикантом Костянтином Почтарем (5 Vymir, Postman) та режисером Андрієм Бояром.
Влад працює ковалем, а у вільний від роботи час створює ніжний та затишний інді-фольк.
Drum&Tuba Band – Power Up
У новій пісні Drum&Tuba Band, як завжди, поєднує хіп-хоп і джаз.
Композиція про нездоланну волю людини до перемоги.
Blast Shapes – Cosmic Dance
Київський гурт Blast Shapes сформувався навесні минулого року, а цього січня випустив дебютний міні-альбом Cosmic Dance.
Однойменна пісня з нього – вісімдесятницький інді-рок на хвилі популярності ретровейву.
alyona alyona – "Дикі танці"
Альона Савраненко майже цитує Руслану у новому синглі та кліпі.
Відео, що пародіює комп`ютерну гру GTA в українських реаліях, зняла Аня Велосіпедова.
Tik Tu – Introvert
Тернопільське психоделік-поп-тріо екранізувало пісню з минулорічного альбому Ulitakis.
У кліпі вокалістка Наталка Багрій грає чарівну мавку, а барабанник Лесик Драчук і новий бас-гітарист Роман Кузь – закоханих подорожніх, які потрапили в її тенета.
Riffmaster – "Сенс"
Режисер Віктор Придувалов зняв кліп на пісню Андрія Riffmaster Антоненка – музиканта і сержанта ЗСУ, якому винесено підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
У кадрі Антоненка підтримали Олег Собчук ("СКАЙ"), Сашко Положинський ("Тартак"), Анастасія Шевченко ("Стасік"), Олександр "Фоззі" Сидоренко ("ТНМК"), Женя Галич (O.Torvald) та інші.
"Скрябін" – "Сука війна"
Новий сингл гурту заснований на чорновому варіанті пісні Андрія Кузьменка, яку він не встиг записати для нового альбому.
Вокал виконав Юрій Юрченко (Юркеш), з яким музиканти зараз співпрацюють.
У записі також взяв участь Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина flowertiare/Depositphotos
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