Серіали квітня-2020: "Епідемія" про коронавірус, "Фройд", "І всюди палають пожежі" та ще 4 новинки

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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4 квітня 2020

Ці серіали варто подивитися у квітні 2020 року.

Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця. 

Цей місяць виявився екстремальним для всього людства.

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Майбутнє, описане в книжках і показане в кіно, втілилося на наших очах, і на щастя – не так екстремально, як нам показували.

Тобто варіанту корейського "Королівства" не відбулося, але ми маємо по пунктах продуману і дуже схожу на нашу реальність канадську "Епідемію", перший серіал про коронавірус.

Добре, що виробники не зациклюються тільки на сьогоденні. Деякі зануруюються в минуле, фантазуючи про життя австрійського засновника психоаналізу ("Фройд"), деякі – в майбутнє, обдумуючи створення в Америці своєрідної машини часу ("Розроби").

Словом, життя триває, і його кінематографічне відображення може нас розрадити на час карантинного сидіння-лежання вдома.

"Розроби" (Devs)

Показ: Hulu, США

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"Розроби" (Devs) і за формою, і за наповненням оригінальний та смачний

Звісно, що сценарист, режисер і шоураннер серіалу, Алекс Гарланд – найважливіша з причин звернути на нього увагу, зважаючи на попередні фільми "Екс Махіна" та "Анігіляція".

І "Розробами" Гарланд вкотре здивував, починаючи від ідеї, за якою один стартап винайшов суперкомп’ютер, здатний показувати, як по телевізору, минуле: як кохається Мерелін Монро, як вбили Кеннеді і як був на хресті Ісус Христос.

За цим полюють росіяни, уряд США його боїться, а причиною створення пристрою стала смерть доньки розробника і його бажання повернути її до життя...

В "Розробах" все, від музики, руху камери і до психологізму, є продовженням фірмового, впізнаваного стилю Гарланда, де фантастика – лише форма задля вияву складних людських стосунків, чи це стосунки чоловік-жінка, батько-донька чи підлеглий-начальник.

Але і форма, і її наповнення тут так само оригінальні, як і смачні: крім усього, Гарланд піддає сумніву минуле, кажучи, що воно не детерміноване, і квантова фізика йому в цьому допомагає.             

   

"Фройд" (Freud)

Показ: Netflix, Австрія-Німеччина

"Фройд" (Freud) про першого дослідника людської сексуальності

Наскрізь незвичний і всуціль непрогнозований серіал.

Тут Зігі Фройд, віденський еврей-вискочень, намагається продертися крізь зневагу і ксенофобію та вкоренити новітній метод гіпнозу та психоаналізу.

В цьому він протистоїть традиційній медицині, паралельно потрапляючи в заколот угорських медіумів, що мріють помститися Австрії за втоплену в крові Угорщину і подальше загарбання (в серіалі показана екстраординарна версія цієї помсти, коли дивна поведінка ерцгерцога Рудольфа, приписана угорським магам).

Незвичність і навіть гіпнотичність серіалу, проявленого в темпоритмі, непоодиноких кадрах у розфокусі, в окультизмі та ледь не сатанізмі, доповнюється цікавими ознаками епохи, з предтечею фашизму і розгулом збочень.

Несподіваним, і ледь не першим в новітній час є показ персонажа, гомосексуала, як антигероя, якому навіть на дуелі стріляють в пах.

Символізм цього теж важливий, оскільки в серіалі йдеться про Фройда, першого дослідника людської сексуальності.

"І всюди палають пожежі" (Little Fires Everywhere)

Показ: HBO, США

"І всюди палають пожежі" (Little Fires Everywhere) – драма, яка перетворюється на трилер

Споріднені з "Великою малою брехнею", "... пожежі" так само зачіпають купу неоднозначних, дражливих тем з життя звичайних людей і їх сімей – соціальний статус, расу, творчість, роботу, наявність грошей та їх відсутність.

Цікаво, що серіал теж розвивається не за кліше – тут драма перетворюється на трилер, а сюжет робить повороти під прямим кутом.

В дивній, але дуже реалістичній манері стикаються дві матері, чиї погляди на материнство, сім’ю і загалом життя є діаметрально протилежні. Але вони не є чорним і білим (хоч саме такий у них колір шкіри). Вони неоднозначні, як і більшість людей.

Одна, домогосподарка (Різ Візерспун), каже, що "секс значно веселіше планувати", тому в неї з чоловіком секс в середу або в суботу.

Але інша, фотограф (Кері Вашингтон), намагається "допомогти" подрузі, яка колись, нужденна, залишила свою доньку біля пожежної частини, а тепер, через рік, хоче забрати її у тих, хто її колись вдочерив.

Бентежний, стимулюючий рясне потовиділення, серіал тисне на всі наші больові точки, і це – правильно.  

"Мисливець" (Il cacciatore)

2 сезон. Показ: Rai 2, Італія

"Мисливець" (Il cacciatore) написаний за автобіографічним романом одного із суддів

Якщо в 1-му сезоні мова йшла про Палермо 1993 року, коли, після війни мафій, загибелі поліцейських, суддів та звичайних людей, розпочалася тотальна боротьба з організованою злочинністю, то в 2-му розповідається про 1996 рік – кілька босів мафії ще на свободі, але їм поліція дихає в потилицю.

Серіал незвичний: написаний за автобіографічним романом одного із суддів, він позбавлений характерних жанру крутих героїв, і, на відміну від фільму "Сікаріо-2", арешти мають відбуватися законними методами.

На дворі – 90-ті, телефони – "розкладушки", машини – старенькі "фольксвагени" і "фіати", комп’ютерні ігри – примітивні стрілялки, поліцейські – зі смішними вусиками, як у Меркурі, а мафіозі – пузаті дядьки, дуже схожі на забрьоханих пациків з гінделика та "щиро" віруючі філософи.

Але не треба щодо них помилятися – серійні вбивці, з посмішкою можуть замочити колегу, вони тримають в заручниках хлопчика і запросто можуть вийти з себе...

Не пускаючи пил в очі, без фіглярства, "Мисливець" є своєрідним продовженням знаменитого "Спрута".

"Світ "Дикий захід" (Westworld)

3 сезон. Показ: НВО, США

"Світ "Дикий захід" (Westworld) перетворився на сай-фай про майбутнє

Не написати про новий сезон "... Дикого Заходу" ніяк не можна, бо один з найдорожчих в історії, він сміливо і масштабно втілив аналогію про людей на Землі: тут парк атракціонів, розміром зі штат, де антропоморфні роботи діють за програмою, а людина може робити все, що завгодно.

3-й сезон подовжує повстання роботів, що закінчилося наприкінці 2-го сезон цілковитим знищенням парку. Але кілька роботів тепер серед людей, і вони хочуть їм помститися за насильство і геноцид.

Цікава деталь: головна героїня, Долорес (Евен Рейчел Вуд), за сюжетом була спочатку 12-річною Ларою Еспен з України, яка померла в ДТП, а її батьки віддали тіло медицині, втім, вона тепер точно не мертва дівчина з Києва, вона – машина помсти.

Претензійний і буквально феміністський (три головні героїні-роботи є жінками), новий сезон, тим не менше, шалено красивий.

На відміну від попередніх сезонів-вестернів, він перетворився на сай-фай про майбутнє в дусі "Того, хто біжить по лезу".

Крім антуражу, найцікавіше – роль Аарона Пола ("Пуститися берега") й ідея Людини в Чорному.

"Озарк" (Ozark)

3 сезон. Показ: Netflix, США

Переглянете "Озарк" (Ozark) і пошкодуєте, що продовження доведеться чекати ще рік

3-й сезон одного з найбільш успішних серіалів Netflix, так само, як і перші два, "проживається" перед екраном швидко, захопливо, але й в дуже напруженій манері, показуючи всі можливості трилера, заснованого на кримінальній драмі.

Історія сім’ї геніального бухгалтера Марті Бьорда (Джейсон Бейтман) і їх "робота" з відмивання грошей в США для мексиканського наркокартелю – це сага, значно більша за сагу про Форсайтів: в 3-му сезоні починається війна між мафією, і вона переноситься до Америки; в справу вступає ФБР, що розслідує ймовірність відмивання грошей в казино, зорганізованого Марті в Міссурі; дві місцеві банди мафії вставляють свої палки в колеса наших героїв, а ще до сюжету долучається Бен (Том Пелфрей), брат дружини Марті, в якого є біполярний розлад...

Не злічити казусів непростого життя героїв, і важко уявити, як вони всі діють разом, але діють бездогенно, мов швейцарськи годинник: аж до шокового фіналу 8 серії, ти забуваєш відмічати деталі, забуваючи про себе і про час, а після – шкодуючи, що продовження доведеться чекати ще рік.

"Епідемія" (Épidémie)

Показ: TVA, Канада

"Епідемія" (Épidémie) – перший художній серіал про коронавірус

Це перший художній серіал про коронавірус, але його перша серія вийшла ще не початку січня, а завершальна, 10-та – в акурат перед початком карантину.

Творці щось знали?

Очевидно, що франкофонна "Епідемія" зараз більш, ніж актуальна, бо показує як вірус розповсюджувався, які його особливості і що треба робити людям.

За сюжетом він почався з тхора, якого дівчина і дитина тулили до обличчя і цілували його, а тхір жив на фермі, де вечорами кружляло багато кажанів.

Далі хлопчик почав кашляти в дитячому садочку, а дівчина – в притулку для безхатьків.

На вулиці дівчина попросила у іншої дівчини телефон (хазяйка телефону померла через місяць), а в лікарні кашляла, відмовляючись вдягти маску (в результаті заразила й інших).

Всі заражені помирали від двосторонньої пневмонії.

Ще потрібні збіги?

Наприклад, тут міністр МОЗ – сволота, масок не можна купити, а діти є загалом переносниками.

На фоні медичного детективу проходить дуже розумний любовний трикутник, а між головними подіями серіал насичений живими історіями – у всіх все схоже, але дрібниці цікаві.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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