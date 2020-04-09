Ви все чули? Українська музика березня: онлайн-концерти та нові пісні 

Ця музика увірвалась у ефіри у березні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Попри карантин музиканти не кинули своєї справи.

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Багато з них грають концерти для прихильників в онлайні, а також продовжують випускати новий матеріал.

Більшість альбомів і пісень можна послухати у відкритому доступі.

Та через пандемію наші артисти мають фінансові труднощі, тому закликаємо купувати їхню творчість у стрімінгах.

Онлайн-концерти

Лідерка The Hardkiss Юлія Саніна зіграла з домашньої студії найкращі пісні гурту на фортепіано. Вона передала естафету Джамалі та Тіні Кароль.

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У свою чергу, Джамала випустила серію домашніх каверів на Біллі Айліш, Бейонсе, Post Malone та інших.

Один із них вона заспівала із новою подругою – реперкою Альоною Савраненко.

Акустичний сет на своєму YouTube-каналі зіграв гурт "Фіолет". Те саме зробив чернівецький музикант Sasha Boole.

У прямий ефір в Instagram регулярно виходить гурт YUKO.

Через карантин учасники одеського денс-рок-гурту Epolets опинилися в різних частинах України.

Тому фронтмену Павлу Варениці довелося наодинці віддуватися за всіх із гітарою.

Живий онлайн-концерт зіграв гурт O.Torvald. Під час нього музиканти виконували свої хіти та спілкувалися із фанатами в чаті.

До проведення онлайн-концертів долучилося музичне видання СЛУХ. У проекті "Карантин Live" вже виступали KRUTЬ, [O], Komissiya, Віктор Павлік і Саша Чемеров. Ефіри тривали до 3 квітня.

Онлайн-лайви влаштовує і фестиваль UNDERHILL. На його YouTube-каналі живі концерти грають Арсен Мірзоян, гурт [O], Фагот із "ТНМК", Олег Скрипка та інші.

Нові пісні

ДахаБраха – Lado

Етно-хаос-гурт випустив альбом "Аламбарі", що став послідовником їхнього студійника "Шлях" (2016).

Окрім звичного українського фольку в ньому можна розслухати алюзії на Шекспіра, Миколу Вінграновського та навіть американський блюз.

Прихильникам "ДахаБраха" пісня Lado має бути знайома з живих виступів. Та й у студії музиканти записали її максимально наближено до концертного звучання.

alyona alyona – GO!

Невтомна реперка записала саундтрек до української спортивної драми "Пульс".

Цього разу вона зачитала під розривний драм-н-бейс.

Alina Pash – Vysokomirni

Після Джамали та alyona alyona до хейтерів вирішила звернутися і Аліна Паш.

Новою піснею співачка запустила флешмоб #протихейт.

Продовження треку повинні дописати інші артисти, яким теж є що сказати своїм критикам.

LATEXFAUNA – KOSATKA

До столичних інді-рокерів долучився гітарист Ілля Случанко, який раніше грав із гуртами "Фіолет", "Леді Джанк" та іншими.

Разом музиканти записали традиційне тропічне диско про любов, що минає.

MamaRika – Maemo

Анастасія Кочетова відклала етно-R`n`B убік і вдарилася в лірику.

Нову пісню співачка присвятила своєму чоловікові, Сергію Середі.

OMANA – Не знайдуть

У п`ятницю, 13 березня, київський інді-гурт OMANA символічно випустив "Альбом жахів".

Музично він нагадує творчість формації "Димна Суміш", а заграваннями із потойбічним перегукується з франківськими фольк-металістами KARNA.

Astronata – Nahiba

Співачка Ната Сміріна (Pur:Pur) та саундпродюсер Ілля Місюра презентували міні-альбом Universe.

Nahiba – один з його чотирьох треків і єдиний україномовний, в якому Astronata звучить жорсткіше і з претензією на Die Antwoord.

Люсі – Енігма

Інді-поп-виконавиця Христина Варламова презентувала довгоочікуваний дебютний альбом.

"Енігма" пронизана біблійними мотивами. Критики та меломани порівнюють ці пісні з канадкою Grimes і навіть ранньою Іриною Білик.

А в треці "Енігма" Люсі зізнається в любові однойменному електронному поекту німця Мішеля Крету.

U:LAV – неГІБОНИ

Співачка Анна Монастирська випустила дебютний ЕР "Лупа".

Він вийшов на Revet Sound – новоствореному лейблі саундпродюсера Сергія Любінського, відомого співпрацею із The Hardkiss, Vivienne Mort та іншими.

U:LAV продовжує поєднувати інді-поп із оперним вокалом. Пісня "неГІБОНИ" – сатира на сучасне суспільство, залежне від гаджетів.

Keysee feat. Livesosa – Stanislaviv

Репер Keysee, з яким ми знайомилися в минулому місяці, записав фіт із американцем Livesosa (співпрацював із Wiz Khalifa, The Game та іншими).

Нову пісню музикант присвятив рідному Івано-Франківську.

mama13 – Отпусти

"Еще одну" – перший повноформатний альбом сольного проекту Сурена Томасяна, саундпродюсера Івана Дорна та його лейблу Masterskaya.

"Отпусти" – найбільш фентезійна і авангардна пісня з нього.

Паліндром – Холодний

Нову пісню львівський музикант Степан Глава написав на вірш поета-шістдесятника Миколи Холодного.

Раніше від Паліндрома можна було почути ностальгійний синті-поп, тепер – злободенну баладу під гітару.

Sasha Boole – Too Old To Sell My Soul

Чернівецький автор-виконавець повернувся до мінімалістичного гітарного кантрі.

У кліпі на нову пісню Буль спародіював програми привітань на регіональних телеканалах.

Artem Bemba – The Traveler

https://artembemba.bandcamp.com/album/the-traveler

Артем Бемба випустив концептуальний альбом про мандрівника. Всі інструменти львівський музикант записав сам.

The Traveler – вишуканий прогресив-рок із гаражним звучанням, який треба слухати від початку і до кінця.

<a href="http://artembemba.bandcamp.com/album/the-traveler" target="_blank">The Traveler by Artem Bemba</a>

Kler – Тікай

https://www.youtube.com/watch?v=exkQWX1cRAU

Запальний денсхол від першої артистки нового лейблу Popcycle Records.

Це відгалуження компанії MOWA Group, що випускатиме поп-рок, танцювальну музику та мейнстрім-реп.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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