Ви все чули? Українська музика березня: онлайн-концерти та нові пісні 

Ця музика увірвалась у ефіри у березні 2020 року.
Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.
Попри карантин музиканти не кинули своєї справи.
Багато з них грають концерти для прихильників в онлайні, а також продовжують випускати новий матеріал.
Більшість альбомів і пісень можна послухати у відкритому доступі.
Та через пандемію наші артисти мають фінансові труднощі, тому закликаємо купувати їхню творчість у стрімінгах.
Онлайн-концерти
Лідерка The Hardkiss Юлія Саніна зіграла з домашньої студії найкращі пісні гурту на фортепіано. Вона передала естафету Джамалі та Тіні Кароль.
У свою чергу, Джамала випустила серію домашніх каверів на Біллі Айліш, Бейонсе, Post Malone та інших.
Один із них вона заспівала із новою подругою – реперкою Альоною Савраненко.
Акустичний сет на своєму YouTube-каналі зіграв гурт "Фіолет". Те саме зробив чернівецький музикант Sasha Boole.
У прямий ефір в Instagram регулярно виходить гурт YUKO.
Через карантин учасники одеського денс-рок-гурту Epolets опинилися в різних частинах України.
Тому фронтмену Павлу Варениці довелося наодинці віддуватися за всіх із гітарою.
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Спасибо всем за вчерашний эфир, до встречи на том же месте в следующую пятницу🖤
Живий онлайн-концерт зіграв гурт O.Torvald. Під час нього музиканти виконували свої хіти та спілкувалися із фанатами в чаті.
До проведення онлайн-концертів долучилося музичне видання СЛУХ. У проекті "Карантин Live" вже виступали KRUTЬ, [O], Komissiya, Віктор Павлік і Саша Чемеров. Ефіри тривали до 3 квітня.
Онлайн-лайви влаштовує і фестиваль UNDERHILL. На його YouTube-каналі живі концерти грають Арсен Мірзоян, гурт [O], Фагот із "ТНМК", Олег Скрипка та інші.
Нові пісні
ДахаБраха – Lado
Етно-хаос-гурт випустив альбом "Аламбарі", що став послідовником їхнього студійника "Шлях" (2016).
Окрім звичного українського фольку в ньому можна розслухати алюзії на Шекспіра, Миколу Вінграновського та навіть американський блюз.
Прихильникам "ДахаБраха" пісня Lado має бути знайома з живих виступів. Та й у студії музиканти записали її максимально наближено до концертного звучання.
alyona alyona – GO!
Невтомна реперка записала саундтрек до української спортивної драми "Пульс".
Цього разу вона зачитала під розривний драм-н-бейс.
Alina Pash – Vysokomirni
Після Джамали та alyona alyona до хейтерів вирішила звернутися і Аліна Паш.
Новою піснею співачка запустила флешмоб #протихейт.
Продовження треку повинні дописати інші артисти, яким теж є що сказати своїм критикам.
LATEXFAUNA – KOSATKA
До столичних інді-рокерів долучився гітарист Ілля Случанко, який раніше грав із гуртами "Фіолет", "Леді Джанк" та іншими.
Разом музиканти записали традиційне тропічне диско про любов, що минає.
MamaRika – Maemo
Анастасія Кочетова відклала етно-R`n`B убік і вдарилася в лірику.
Нову пісню співачка присвятила своєму чоловікові, Сергію Середі.
OMANA – Не знайдуть
У п`ятницю, 13 березня, київський інді-гурт OMANA символічно випустив "Альбом жахів".
Музично він нагадує творчість формації "Димна Суміш", а заграваннями із потойбічним перегукується з франківськими фольк-металістами KARNA.
Astronata – Nahiba
Співачка Ната Сміріна (Pur:Pur) та саундпродюсер Ілля Місюра презентували міні-альбом Universe.
Nahiba – один з його чотирьох треків і єдиний україномовний, в якому Astronata звучить жорсткіше і з претензією на Die Antwoord.
Люсі – Енігма
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kxmX0vcv3-8NwxgP41BmepRZdQC2_elxU
Інді-поп-виконавиця Христина Варламова презентувала довгоочікуваний дебютний альбом.
"Енігма" пронизана біблійними мотивами. Критики та меломани порівнюють ці пісні з канадкою Grimes і навіть ранньою Іриною Білик.
А в треці "Енігма" Люсі зізнається в любові однойменному електронному поекту німця Мішеля Крету.
U:LAV – неГІБОНИ
Співачка Анна Монастирська випустила дебютний ЕР "Лупа".
Він вийшов на Revet Sound – новоствореному лейблі саундпродюсера Сергія Любинського, відомого співпрацею із The Hardkiss, Vivienne Mort та іншими.
U:LAV продовжує поєднувати інді-поп із оперним вокалом. Пісня "неГІБОНИ" – сатира на сучасне суспільство, залежне від гаджетів.
Keysee feat. Livesosa – Stanislaviv
Репер Keysee, з яким ми знайомилися в минулому місяці, записав фіт із американцем Livesosa (співпрацював із Wiz Khalifa, The Game та іншими).
Нову пісню музикант присвятив рідному Івано-Франківську.
mama13 – Отпусти
"Еще одну" – перший повноформатний альбом сольного проекту Сурена Томасяна, саундпродюсера Івана Дорна та його лейблу Masterskaya.
"Отпусти" – найбільш фентезійна і авангардна пісня з нього.
Паліндром – Холодний
Нову пісню львівський музикант Степан Глава написав на вірш поета-шістдесятника Миколи Холодного.
Раніше від Паліндрома можна було почути ностальгійний синті-поп, тепер – злободенну баладу під гітару.
Sasha Boole – Too Old To Sell My Soul
Чернівецький автор-виконавець повернувся до мінімалістичного гітарного кантрі.
У кліпі на нову пісню Буль спародіював програми привітань на регіональних телеканалах.
Artem Bemba – The Traveler
https://artembemba.bandcamp.com/album/the-traveler
Артем Бемба випустив концептуальний альбом про мандрівника. Всі інструменти львівський музикант записав сам.
The Traveler – вишуканий прогресив-рок із гаражним звучанням, який треба слухати від початку і до кінця.
Kler – Тікай
https://www.youtube.com/watch?v=exkQWX1cRAU
Запальний денсхол від першої артистки нового лейблу Popcycle Records.
Це відгалуження компанії MOWA Group, що випускатиме поп-рок, танцювальну музику та мейнстрім-реп.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
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