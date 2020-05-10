Ви все чули? Оперний DZIDZIO, домашній Потап, закордонна KAZKA та інші українські пісні квітня

Ця музика увірвалась у ефіри у квітні 2020 року.
Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.
Карантин триває, тож наші артисти продовжують співати про нього та знімати кліпи в масках.
Не дивно, що злободенності та серйозності в композиціях цього місяця було більше, ніж фану та розважалки.
The Hardkiss – "Гора"
Після акустичних експериментів Юлія Саніна та музиканти повернулися до рокового драйву.
Їхній новий сингл "Гора" присвячений екологічним проблемам. Кліп на пісню зняв Мітті Місюра.
KADEBOSTANY feat. KAZKA – Baby I`m Ok
Швейцарський електронний гурт презентував міні-альбом DRAMA, пісні з якого виконують різні вокалісти.
У Baby I`m Ok співає Олександра Заріцька із KAZKA. Ліричний трек сповнений модним інді-поп-звучанням.
За мотивами релізу музиканти зняли короткометражку в Стамбулі.
DZIDZIO – "Молитва за Україну"
Михайло Хома вчасно поставив треш-поп на паузу і в оперній манері переспівав відому композицію Миколи Лисенка.
У записі "Молитви за Україну" взяла участь славнозвісна диригентка Оксана Линів та Молодіжний симфонічний оркестр України.
Кліп на пісню зняли в Софії Київській.
Morphom – "Най буде дощ"
Саундпродюсер Jerry Heil, Джамали, LAUD та інших поп-артистів переспівав "Скрябіна" у сольному проекті.
Кавер він присвятив пожежникам, які гасили ліси в Чорнобилі.
Сергій Бабкін, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha та інші – #РазомВдома
Українські артисти виконали гімн благодійного музичного марафону #РазомВдома, що відбувся 10 квітня.
Пісню написали Артем Півоваров та Павло Шилько.
Зібрані під час трансляції кошти перерахували фонду Let`s help!, що закуповує засоби для захисту від коронавірусу і передає їх літнім людям, дітям-сиротам і малозабезпеченим.
NK – La Cuarantena
Аби підтримати прихильників на карантині, Настя Каменських записала музичний скетч вдома.
Його співачка виконала п’ятьма мовами: англійською, іспанською, турецькою, російською і, звісно, українською.
ПТП – "Дома"
Чоловік Каменських Олексій Потапенко теж не нудьгує на карантині й дивує технічною читкою.
Тільки от для Потапа самоізоляція – все одно що тюрма чи війна.
Two From Zoo – "Ізоляція"
Ця пісня про самоізоляцію має всі шанси стати інтернет-хітом.
Two From Zoo – загадковий поп-дует, учасники якого ховаються за масками вовка та лисиці.
Sasha Boole – Music To Watch The World Dying
Нову пісню чернівецький автор-виконавець вважає чи не найкращою в своєму репертуарі.
У лірик-відео на неї дівчата позують в масках.
One Planet Orchestra – "Привітсвіт"
Ще один кліп у масках презентував гурт екоактивіста Павла Вишебаби.
Пісня "Привітсвіт" увійшла до найновішого альбому музикантів – "Саме той час!" (2018).
Freel – "Вірус"
Репер Андрій Фріл зняв кліп у домашніх умовах – із гречкою, туалетним папером та іншими карантинними атрибутами.
Пісня "Вірус" продовжує трек "2012", в якому Freel у складі хіп-хоп-дуету "На відміну від" іронізував над наближенням "кінця світу".
Laura Marti – "Всі знають"
Нову пісню співачка присвятила пам’яті жертв геноциду вірмен.
Джаз у ній поєднується із вірменським фольком.
The Unsleeping – Ptaha Fred
Переможці минулорічного відбору на фестиваль Sziget від України презентували перший трек рідною мовою.
І доповнили його понурим урбаністичним відео з часів, коли метро в Києві ще працювало.
"Паліндром" – "Святковий"
На цю пісню львівського репера Степана Бурбана надихнула мозаїка із зображенням гір біля його будинку, яку нещодавно знищив забудовник.
У приспіві можна почути слова з естрадного хіта "Золото Карпат" Івана Поповича.
Ofliyan feat. Yulia Yurina – Псих
Пісня "Псих" увійшла до дебютного міні-альбому Катерини Офліян, що мав назву "Победительница" і вийшов ще наприкінці минулого року.
У відвертому та провокативному кліпі на неї до співачки долучилася Юлія Юріна з YUKO.
Ivan Dorn & Seven Davis Jr. – Poisoned
Дорн випустив новий ЕР із Seven Davis Jr. – американським діджеєм, відомим співпрацею із Flying Lotus та лейблом Ninja Tune (у його каталозі – Bonobo, Fink, Floating Points та інші артисти).
Фірмовий неосоул Дорна отримав живе звучання.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Вас також може зацікавити:
Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців
20 найзнаковіших українських пісень за 20 років. СПИСОК
Тарас Чубай: Зараз українці – кошенята, яких мокають обличчям у купку лайна
Лідер гурту "Вагоновожатые" Антон Слєпаков: "Довбають" людей, які мають проросійську позицію, ми її точно не маємо"
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.