Ви все чули? Оперний DZIDZIO, домашній Потап, закордонна KAZKA та інші українські пісні квітня

Ця музика увірвалась у ефіри у квітні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Карантин триває, тож наші артисти продовжують співати про нього та знімати кліпи в масках.

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Не дивно, що злободенності та серйозності в композиціях цього місяця було більше, ніж фану та розважалки.

The Hardkiss – "Гора"

Після акустичних експериментів Юлія Саніна та музиканти повернулися до рокового драйву.

Їхній новий сингл "Гора" присвячений екологічним проблемам. Кліп на пісню зняв Мітті Місюра.

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KADEBOSTANY feat. KAZKA – Baby I`m Ok

Швейцарський електронний гурт презентував міні-альбом DRAMA, пісні з якого виконують різні вокалісти.

У Baby I`m Ok співає Олександра Заріцька із KAZKA. Ліричний трек сповнений модним інді-поп-звучанням.

За мотивами релізу музиканти зняли короткометражку в Стамбулі.

DZIDZIO – "Молитва за Україну"

Михайло Хома вчасно поставив треш-поп на паузу і в оперній манері переспівав відому композицію Миколи Лисенка.

У записі "Молитви за Україну" взяла участь славнозвісна диригентка Оксана Линів та Молодіжний симфонічний оркестр України.

Кліп на пісню зняли в Софії Київській.

Morphom – "Най буде дощ"

Саундпродюсер Jerry Heil, Джамали, LAUD та інших поп-артистів переспівав "Скрябіна" у сольному проекті.

Кавер він присвятив пожежникам, які гасили ліси в Чорнобилі.

Сергій Бабкін, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha та інші – #РазомВдома

Українські артисти виконали гімн благодійного музичного марафону #РазомВдома, що відбувся 10 квітня.

Пісню написали Артем Півоваров та Павло Шилько.

Зібрані під час трансляції кошти перерахували фонду Let`s help!, що закуповує засоби для захисту від коронавірусу і передає їх літнім людям, дітям-сиротам і малозабезпеченим.

NK – La Cuarantena

Аби підтримати прихильників на карантині, Настя Каменських записала музичний скетч вдома.

Його співачка виконала п’ятьма мовами: англійською, іспанською, турецькою, російською і, звісно, українською.

ПТП – "Дома"

Чоловік Каменських Олексій Потапенко теж не нудьгує на карантині й дивує технічною читкою.

Тільки от для Потапа самоізоляція – все одно що тюрма чи війна.

Two From Zoo – "Ізоляція"

Ця пісня про самоізоляцію має всі шанси стати інтернет-хітом.

Two From Zoo – загадковий поп-дует, учасники якого ховаються за масками вовка та лисиці.

Sasha Boole – Music To Watch The World Dying

Нову пісню чернівецький автор-виконавець вважає чи не найкращою в своєму репертуарі.

У лірик-відео на неї дівчата позують в масках.

One Planet Orchestra – "Привітсвіт"

Ще один кліп у масках презентував гурт екоактивіста Павла Вишебаби.

Пісня "Привітсвіт" увійшла до найновішого альбому музикантів – "Саме той час!" (2018).

Freel – "Вірус"

Репер Андрій Фріл зняв кліп у домашніх умовах – із гречкою, туалетним папером та іншими карантинними атрибутами.

Пісня "Вірус" продовжує трек "2012", в якому Freel у складі хіп-хоп-дуету "На відміну від" іронізував над наближенням "кінця світу".

Laura Marti – "Всі знають"

Нову пісню співачка присвятила пам’яті жертв геноциду вірмен.

Джаз у ній поєднується із вірменським фольком.

The Unsleeping – Ptaha Fred

Переможці минулорічного відбору на фестиваль Sziget від України презентували перший трек рідною мовою.

І доповнили його понурим урбаністичним відео з часів, коли метро в Києві ще працювало.

"Паліндром" – "Святковий"

На цю пісню львівського репера Степана Бурбана надихнула мозаїка із зображенням гір біля його будинку, яку нещодавно знищив забудовник.

У приспіві можна почути слова з естрадного хіта "Золото Карпат" Івана Поповича.

Ofliyan feat. Yulia Yurina – Псих

Пісня "Псих" увійшла до дебютного міні-альбому Катерини Офліян, що мав назву "Победительница" і вийшов ще наприкінці минулого року.

У відвертому та провокативному кліпі на неї до співачки долучилася Юлія Юріна з YUKO.

Ivan Dorn & Seven Davis Jr. – Poisoned

Дорн випустив новий ЕР із Seven Davis Jr. – американським діджеєм, відомим співпрацею із Flying Lotus та лейблом Ninja Tune (у його каталозі – Bonobo, Fink, Floating Points та інші артисти).

Фірмовий неосоул Дорна отримав живе звучання.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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