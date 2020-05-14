У 2020 році вручення Премії Ґонґадзе відбудеться у телеформаті

Церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року вперше відбудеться у телеформаті.
Подивитись церемонію можна буде 21 травня о 19:15 в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.
А також на YouTube-каналі UA: КУЛЬТУРА, на сторінках Премії, Українського ПЕН та Української правди у Facebook.
Цього року ведучими церемонії стануть Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.
Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.
Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".
Першим лауреатом премії став головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані.
Фіналістами премії цього року стали (про кожного можна прочитати окремий матеріл, для цього натисніть на ім'я номінанта):
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засновник "Телебачення Торонто" Роман Вінтонів,
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публіцист, телеведучий Павло Казарін,
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засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко.
|Роман Вінтонів, Павло Казарін та Богдан Логвиненко
До довгого списку номінантів на здобуття премії ввійшли 22 українські журналісти.
Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.
За умовами премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.
До Капітули премії цього року ввійшли:
- дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе,
- президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков,
- журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула,
- меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко,
- письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко,
- засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані,
- релігієзнавець, письменник Ігор Козловський,
- правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович,
- співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.
Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.
Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві.
У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту.
У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе.
Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.
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