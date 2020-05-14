У 2020 році вручення Премії Ґонґадзе відбудеться у телеформаті

Церемонія нагородження лауреата Премії імені Георгія Ґонґадзе 2020 року вперше відбудеться у телеформаті.

Подивитись церемонію можна буде 21 травня о 19:15 в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

А також на YouTube-каналі UA: КУЛЬТУРА, на сторінках Премії, Українського ПЕН та Української правди у Facebook.

Цього року ведучими церемонії стануть Юрій Макаров та Ольга Сніцарчук.

Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".

Першим лауреатом премії став головний редактор інтернет-видання "Історична правда" та однойменного тележурналу на каналі "Еспресо", а також засновник Музею-архіву преси Вахтанґ Кіпіані.

Фіналістами премії цього року стали (про кожного можна прочитати окремий матеріл, для цього натисніть на ім'я номінанта):

Роман Вінтонів, Павло Казарін та Богдан Логвиненко

До довгого списку номінантів на здобуття премії ввійшли 22 українські журналісти.

Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.

За умовами премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

До Капітули премії цього року ввійшли:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе ,

, президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков ,

, журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула ,

, меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко ,

, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко ,

, засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані ,

, релігієзнавець, письменник Ігор Козловський ,

, правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович ,

, співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе. Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.

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