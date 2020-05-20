"Оскар" можуть перенести, хоч він аж у лютому 2021 року

Американська академія кіномистецтв планує перенести церемонію вручення премії "Оскар 2021", яка повинна пройти 28 лютого 2021 року, через коронавірус.

Про це повідомило видання Variety.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, кажуть, що нових термінів подачі заявок на конкурс та конкретних дат у кіноакадемії ще немає.

Телепередача поки що запланована 28 лютого 2021 року на каналі ABC.

"Швидше за все, її перенесуть", – повідомив один з представників організації.

Організатори кінопремії вже змінили ключові правила відбору конкурсантів – вони дозволили брати участь фільмам, які вийдуть тільки онлайн, якщо їхні творці все ж планували вийти в прокат.

Нагадаємо, найкращим фільмом 2019 року за версією кінопремії стала стрічка "Паразити".

У 2020 році премію американської кіноакадемії знову звинуватили у тому, що вона занадто "біла".

Расовий скандал розгорівся щойно всі номінанти на "Оскар" зробили спільне фото.

Напередодні премії деякі критики вважали, що відновити расову справедливість "Оскар" зможе, якщо одну з головних нагород – "Найкращий фільм року" та "Найкращий режисер року" – у 2020 році вручать стрічці південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити". І це сталося.

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