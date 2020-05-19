За яких умов відкриють кінотеатри та концертзали – розповіли у Мінкульті

Кінотеатри та концертні зали зможуть почати функціонувати лише із 30% заповненням місць.

Таку можливість розглядають у Кабінеті міністрів України.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко у коментарі hromadske.

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"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, в першу чергу, мають бути дотримані ті вимоги, які затверджені МОЗ, і диктують своїми протоколами медики.

Тобто на першому етапі це можливе заповнення на 30%", — пояснила Фоменко.

Проте очільниця міністерства зазначила, що таке рішення може бути збитковим для об’єктів господарювання.

Фото agencyby/Depositphotos

Оскільки така заповненість збільшить витрати на утримання і продовження діяльності, але не принесе бажаного прибутку.

"Така кількість людей, скажімо, не покриває ті витрати, на які розраховує об’єкт господарювання", — додала чиновниця.

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Нагадаємо, що раніше представники культурної галузі були обурені тим, що влада не розробляє програми подолання кризи для культурної індустрії, поруч з іншими сферами.

А на початку карантину організатори культурних подій оцінювали збинтки для івент індустрії у 500 млн гривень.

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