Українська кіноакадемія визначила переможців кінопремії "Золота Дзиґа".
Церемонія цього року вперше в історії відбулась онлайн.
Найкращим фільмом 2019 року стала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.
|Церемонія цього року вперше в історії відбулась онлайн
Кінопремію "Золота Дзиґа" вручали у 23 номінаціях. Серед них – дві нові. Зокрема, започатковано премію "Відкриття року".
Всього у 2019 році в кінотеатрах України показали 37 українських фільмів.
Про це йдеться на офіційному сайті премії.
Переможці четвертої національної кінопремії переможців четвертої національної кінопремії
Найкращий фільм:
"Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.
Також Лукіч разом із Валерією Кальченко здобули перемогу у номінації "Найкращий сценарій" за стрічку "Мої думки тихі".
Найкраща режисерська робота:
Наріман Алієв – "Додому".
Найкраща робота художника-постановника:
Владлен Одуденко – "Захар Беркут", режисери – Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн.
Найкраща операторська робота:
Вадим Ільков – "Вулкан", режисер – Роман Бондарчук.
Найкраща музика:
Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters – "Гуцулка Ксеня", режисерка – Олена Дем'яненко.
Найкраща пісня:
"Мавка-Русалка", фрік-кабаре Dakh Daughters – "Гуцулка Ксеня".
Найкраща жіноча роль:
Ірма Вітовська-Ванца – "Мої думки тихі".
Найкраща жіноча роль другого плану:
Наталя Сумська – "Чорний ворон", режисер – Тарас Ткаченко.
Найкраща чоловіча роль:
Ахтем Сеітаблаєв – "Додому".
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Віктор Жданов – "Вулкан".
Найкращий документальний фільм:
"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", режисерка – Надія Парфан
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
"Кохання", режисер – Микита Лиськов.
Найкращий короткометражний ігровий фільм:
"У нашій синагозі", режисер – Іван Орленко.
Найкращий монтаж:
Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов – "Фокстер і Макс", режисер – Анатолій Матешко.
Найкращий грим:
Алла Леонова – "Захар Беркут".
Найкращий звук:
Борис Петер – "Вулкан".
Найкращий дизайн костюмів:
Антоніна Белінська – "Захар Беркут".
Найкращі візуальні ефекти:
Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко – "Фокстер і Макс".
Премія глядацьких симпатій (переможець визначається глядацьким голосуванням):
"Крути 1918", режисер – Олексій Шапарєв.
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