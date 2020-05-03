"Золота Дзиґа 2020": визначили найкращі українські фільми

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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3 травня 2020

Українська кіноакадемія визначила переможців кінопремії "Золота Дзиґа".

Церемонія цього року вперше в історії відбулась онлайн.

Найкращим фільмом 2019 року стала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

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Про це йдеться на офіційному сайті премії. 

 Церемонія цього року вперше в історії відбулась онлайн

Кінопремію "Золота Дзиґа" вручали у 23 номінаціях. Серед них – дві нові. Зокрема, започатковано премію "Відкриття року".

Цьогоріч такий титул отримав режисер стрічки"Мої думки тихі" Антоніо Лукіч.

Нагороду за внесок у кінематограф отримала актриса Ада Роговцева.

Всього у 2019 році в кінотеатрах України показали 37 українських фільмів.

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Переможці четвертої національної кінопремії переможців четвертої національної кінопремії

Найкращий фільм:

"Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Також Лукіч разом із Валерією Кальченко здобули перемогу у номінації "Найкращий сценарій" за стрічку "Мої думки тихі".

Найкраща режисерська робота: 

Наріман Алієв "Додому".

Найкраща робота художника-постановника: 

Владлен Одуденко – "Захар Беркут", режисери Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн.

Найкраща операторська робота: 

Вадим Ільков – "Вулкан", режисер – Роман Бондарчук.

Найкраща музика: 

Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters – "Гуцулка Ксеня", режисерка – Олена Дем'яненко.

Найкраща пісня:

 "Мавка-Русалка", фрік-кабаре Dakh Daughters  –  "Гуцулка Ксеня".

Найкраща жіноча роль: 

Ірма Вітовська-Ванца –  "Мої думки тихі".

Найкраща жіноча роль другого плану: 

Наталя Сумська –  "Чорний ворон", режисер – Тарас Ткаченко.

Найкраща чоловіча роль: 

Ахтем Сеітаблаєв – "Додому".

Найкраща чоловіча роль другого плану: 

Віктор Жданов – "Вулкан".

Найкращий документальний фільм: 

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", режисерка Надія Парфан

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

 "Кохання", режисер – Микита Лиськов.

Найкращий короткометражний ігровий фільм: 

"У нашій синагозі", режисер –  Іван Орленко.

Найкращий монтаж: 

Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов – "Фокстер і Макс", режисер – Анатолій Матешко.

Найкращий грим: 

Алла Леонова –  "Захар Беркут".

Найкращий звук:

 Борис Петер –  "Вулкан".

Найкращий дизайн костюмів: 

Антоніна Белінська –  "Захар Беркут".

Найкращі візуальні ефекти:

 Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко "Фокстер і Макс".

Премія глядацьких симпатій (переможець визначається глядацьким голосуванням):

 "Крути 1918", режисер  Олексій Шапарєв.

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