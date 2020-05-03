Українська кіноакадемія визначила переможців кінопремії "Золота Дзиґа".

Церемонія цього року вперше в історії відбулась онлайн.

Найкращим фільмом 2019 року стала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

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Про це йдеться на офіційному сайті премії.

Кінопремію "Золота Дзиґа" вручали у 23 номінаціях. Серед них – дві нові. Зокрема, започатковано премію "Відкриття року".

Цьогоріч такий титул отримав режисер стрічки"Мої думки тихі" Антоніо Лукіч.

Нагороду за внесок у кінематограф отримала актриса Ада Роговцева.

Всього у 2019 році в кінотеатрах України показали 37 українських фільмів.

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"Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча.

Також Лукіч разом із Валерією Кальченко здобули перемогу у номінації "Найкращий сценарій" за стрічку "Мої думки тихі".

Найкраща режисерська робота:

Наріман Алієв – "Додому".

Найкраща робота художника-постановника:

Владлен Одуденко – "Захар Беркут", режисери – Ахтем Сеітаблаєв та Джон Вінн.

Найкраща операторська робота:

Вадим Ільков – "Вулкан", режисер – Роман Бондарчук.

Найкраща музика:

Тимур Полянський, Фрік-кабаре Dakh Daughters – "Гуцулка Ксеня", режисерка – Олена Дем'яненко.

Найкраща пісня:

"Мавка-Русалка", фрік-кабаре Dakh Daughters – "Гуцулка Ксеня".

Найкраща жіноча роль:

Ірма Вітовська-Ванца – "Мої думки тихі".

Найкраща жіноча роль другого плану:

Наталя Сумська – "Чорний ворон", режисер – Тарас Ткаченко.

Найкраща чоловіча роль:

Ахтем Сеітаблаєв – "Додому".

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Віктор Жданов – "Вулкан".

Найкращий документальний фільм:

"Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго", режисерка – Надія Парфан

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

"Кохання", режисер – Микита Лиськов.

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

"У нашій синагозі", режисер – Іван Орленко.

Найкращий монтаж:

Тетяна Ходаківська, Володимир Запрягалов – "Фокстер і Макс", режисер – Анатолій Матешко.

Найкращий грим:

Алла Леонова – "Захар Беркут".

Найкращий звук:

Борис Петер – "Вулкан".

Найкращий дизайн костюмів:

Антоніна Белінська – "Захар Беркут".

Найкращі візуальні ефекти:

Артем Сушильников, Дмитро Овчаренко – "Фокстер і Макс".

Премія глядацьких симпатій (переможець визначається глядацьким голосуванням):

"Крути 1918", режисер – Олексій Шапарєв.

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