"Бабин Яр" відновить Громадську раду та дасть оцінку роботі Хржановського до кінця року

Наглядова рада Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" гарантує дотримання етичних та професійних норм наукового підходу у створенні меморіального комплексу.
Водночас, члени ради будуть оцінювати роботу Іллі Хржановського та його команди наприкінці 2020 року, зазначається у офіційній заяві.
|"Бабин Яр"
"Ні концепція музею, ні історичний наратив не змінилися і не змінюються внаслідок будь-яких професійних призначень.
Способи художнього втілення ідей музею розробляються професіоналами і результати їхньої роботи будуть представлені на обговорення Наглядової Ради і широкої громадськості до кінця цього року.
Тільки після цього ми можемо надати справедливу оцінку роботі Іллі Хржановського та його команди", – зазначається в заяві.
Крім того, у "Бабиному Ярі" говорять про відновлення роботи Громадської ради фонду та залученість українських культурних діячів до обговорення питань комплексу.
"Ми зацікавлені в активній участі української громадськості у цьому проєкті і хочемо, щоб Громадська Рада не тільки відновила свою роботу, але й розширила її.
Вочевидь, що авторитетних діячів мистецтв, культури і науки України, які звернулися до нас із критикою, безперечно хвилює доля цього проєкту.
Ми були б раді бачити їх серед членів Громадської Ради Фонду, які беруть участь в конструктивній критиці нашої роботи", – сказано в повідомленні.
Відповідну заяву підписали такі члени Наглядової Ради:
Натан Щаранський – Голова Наглядової ради Фонду, політичний в'язень радянського союзу (1977-1986), правозахисник,
колишній міністр та віце-прем'єр в Ізраїльському уряді (інтерв'ю з Натаном Щаранським читайте на "Українській правді").
Світлана Алексієвіч – Білоруська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури, лауреатка низки літературних премій країн Європи та США.
Рабин Яків Дов Блайх – Головний Рабин Києва та України, віце-президент Європейського єврейського конгресу та віце-президент Європейської ради єврейських організацій та громад. У 2018 році обраний Головуючим у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій.
Святослав Вакарчук – Лідер рок групи ОЕ, громадський активіст, народний депутат України.
Александр Квасьнєвський – Президент Польщі (1995-2005), голова ради "Ялтинської європейської стратегії".
Володимир Кличко – Чемпіон світу з боксу у важкій вазі, засновник методу "F.A.C.E. The Challenge".
Рональд Лаудер – Президент Всесвітнього єврейського конгресу, посол США в Австрії (1986- 1987), філантроп, підприємець, відомий колекціонер творів мистецтва.
Віктор Пінчук – Український підприємець та філантроп, засновник та генеральний директор "EastOne Group" та "Фонду Віктора Пінчука".
Михайло Фрідман – Співзасновник і член наглядової ради Єврейського конгресу Росії та благодійного фонду "Genesis Philanthropy Group", підприємець та філантроп, голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", співзасновник LetterOne Group.
Павло Фукс – Український підприємець і філантроп, спонсор ряду благодійних фондів, почесний громадянин Харкова.
Герман Хан – Співзасновник і член наглядової ради Єврейського конгресу Росії і благодійного фонду "Genesis Philanthropy Group", підприємець і філантроп, глава інвестиційної компанії "L1 Energy", співзасновник LetterOne Group.
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