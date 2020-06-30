Ви все чули? Україномовний MONATIK, ліричний Бабкін, дискотека 2000-х та інші українські пісні червня

Ця музика увірвалась у ефіри у червні 2020 року.
Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.
Наші артисти вже готуються до літніх канікул, тому в червні не часто тішили нас новими піснями.
Одні вдарилися в ностальгію, інші робили кавер-версії світових хітів, а про декого ми вперше почули за багато років поспіль.
Сергій Бабкін – "Спалах" (feat. Олена Кравець)
Бабкін вкорінюється в українському шоу-бізнесі ще глибше.
Нову пісню він розділив на двох із Оленою Кравець, акторкою студії "Квартал 95".
Alina Pash x t-Zhuk – Amaga 2020
Чернівецький саундпродюсер Тарас Жук осучаснив хіт українських дискотек 2000-х.
Хайпова Аліна Паш додала до нього індійські мотиви.
Vakula feat. MONATIK – Walkie Talkie
Електронник із Конотопа презентував альбом "Вне времени", що став триб’ютом олдскульному фанку та хіп-хопу.
З такого приводу зірковий Дмитро Монатік вперше за багато років заспівав українською.
TAYANNA – "Жіноча сила"
Співачка давно обіцяє новий альбом, а поки розщедрилася на ЕР з 5 треків.
"Жіноча сила" – вільне продовження хіта "Фантастична жінка" з реферансами на поп-музику 80-х.
JULINOZA – Your Name
Одеська неоджаз-співачка випустила композицію про самоідентифікацію у сучасному світі.
Сама Юлія Запорожець наголошує, що не відносить себе до "бінарної гендерної системи".
У Your Name звучать англійська, українська, іспанська, французька та іврит.
Gorchitza – Shkoura
Олексій Лаптєв відродив із попелу власний електронний проект.
Нова пісня Gorchitza вийшла на підтримку українського бренду одягу.
Трек без вокалу, але сам Олексій обіцяє, що невдовзі ми почуємо у проекті "нові голоси".
Mandarinaduck – Long Life
Якщо ви любите дрім-поп і саме шукаєте його вітчизняні аналоги, новий альбом запорізького гурту – те, що вам треба.
Monotonne – Cherry-Coloured Funk
У продовження теми дрім-попу. Дніпровський електронний гурт закаверив найвідомішу пісню шотландської формації Cocteau Twins.
Анімацію створила художниця Таня Журій.
Василь Васильців – The Man Who Sold The World
Ще один кавер у червні презентував призабутий Василь Васильців.
Музикант-мем епохи 2000-х блукає закинутими будинками під відому пісню Девіда Боуї.
В описі до відео він просить підтримати свою творчість фінансово. Ну, а чим чорт не жартує?
Sasha Boole – The Ocean
Філософське висловлювання чернівецького автора-виконавця на вічну тему: "Життя – це океан".
Пісня увійшла до нового альбому Буля – Too Old To Sell My Soul – який музикант записував самотужки у власній студії на Дністровському каньйоні.
"Тонка" – "Таємна зброя"
Київський інді-поп-гурт випустив другий міні-альбом – "Таємна зброя".
У ньому до вокалістки Альони Карась та саундпродюсера Ярослава Татарченка приєднався барабанник Денис Швець (екс-"Антитіла", Христина Соловій, "И Друг Мой Грузовик").
Біти "Тонка" стали рельєфнішими і тепер нагадують творчість Radiohead.
Кліп на головний сингл релізу зняла режисерка Оля Журба.
Tik Tu – S.v.r.
Тернопільське психоделічне тріо повернулося із треком про "Сутність Всіх Речей".
Сестра вокалістки Наталки Багрій, Оля, зняла відео під час прогулянки з нею в лісі.
Devochka Maya – Lesya (feat. Gorsheneva)
Київська реперка зацитувала у новому треці відомий вірш Лесі Українки.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
Титульна світлина paulmhill/Depositphotos
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