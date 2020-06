Ви все чули? Україномовний MONATIK, ліричний Бабкін, дискотека 2000-х та інші українські пісні червня

Ця музика увірвалась у ефіри у червні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить щомісяця.

Наші артисти вже готуються до літніх канікул, тому в червні не часто тішили нас новими піснями.

Одні вдарилися в ностальгію, інші робили кавер-версії світових хітів, а про декого ми вперше почули за багато років поспіль.

Сергій Бабкін – "Спалах" (feat. Олена Кравець)

Бабкін вкорінюється в українському шоу-бізнесі ще глибше.

Нову пісню він розділив на двох із Оленою Кравець, акторкою студії "Квартал 95".

Alina Pash x t-Zhuk – Amaga 2020

Чернівецький саундпродюсер Тарас Жук осучаснив хіт українських дискотек 2000-х.

Хайпова Аліна Паш додала до нього індійські мотиви.

Vakula feat. MONATIK – Walkie Talkie

Електронник із Конотопа презентував альбом "Вне времени", що став триб’ютом олдскульному фанку та хіп-хопу.

З такого приводу зірковий Дмитро Монатік вперше за багато років заспівав українською.

TAYANNA – "Жіноча сила"

Співачка давно обіцяє новий альбом, а поки розщедрилася на ЕР з 5 треків.

"Жіноча сила" – вільне продовження хіта "Фантастична жінка" з реферансами на поп-музику 80-х.

JULINOZA – Your Name

Одеська неоджаз-співачка випустила композицію про самоідентифікацію у сучасному світі.

Сама Юлія Запорожець наголошує, що не відносить себе до "бінарної гендерної системи".

У Your Name звучать англійська, українська, іспанська, французька та іврит.

Gorchitza – Shkoura

Олексій Лаптєв відродив із попелу власний електронний проект.

Нова пісня Gorchitza вийшла на підтримку українського бренду одягу.

Трек без вокалу, але сам Олексій обіцяє, що невдовзі ми почуємо у проекті "нові голоси".

Mandarinaduck – Long Life

Якщо ви любите дрім-поп і саме шукаєте його вітчизняні аналоги, новий альбом запорізького гурту – те, що вам треба.

Monotonne – Cherry-Coloured Funk

У продовження теми дрім-попу. Дніпровський електронний гурт закаверив найвідомішу пісню шотландської формації Cocteau Twins.

Анімацію створила художниця Таня Журій.

Василь Васильців – The Man Who Sold The World

Ще один кавер у червні презентував призабутий Василь Васильців.

Музикант-мем епохи 2000-х блукає закинутими будинками під відому пісню Девіда Боуї.

В описі до відео він просить підтримати свою творчість фінансово. Ну, а чим чорт не жартує?

Sasha Boole – The Ocean

Філософське висловлювання чернівецького автора-виконавця на вічну тему: "Життя – це океан".

Пісня увійшла до нового альбому Буля – Too Old To Sell My Soul – який музикант записував самотужки у власній студії на Дністровському каньйоні.

"Тонка" – "Таємна зброя"

Київський інді-поп-гурт випустив другий міні-альбом – "Таємна зброя".

У ньому до вокалістки Альони Карась та саундпродюсера Ярослава Татарченка приєднався барабанник Денис Швець (екс-"Антитіла", Христина Соловій, "И Друг Мой Грузовик").

Біти "Тонка" стали рельєфнішими і тепер нагадують творчість Radiohead.

Кліп на головний сингл релізу зняла режисерка Оля Журба.

Tik Tu – S.v.r.

Тернопільське психоделічне тріо повернулося із треком про "Сутність Всіх Речей".

Сестра вокалістки Наталки Багрій, Оля, зняла відео під час прогулянки з нею в лісі.

Devochka Maya – Lesya (feat. Gorsheneva)

Київська реперка зацитувала у новому треці відомий вірш Лесі Українки.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина paulmhill/Depositphotos

