Верховна Рада призначила нового мініста культури та інформаційної політики

Новим міністром культури та інформаційної політики України став Олександр Ткаченко.

Відповідне рішенння було прийнято на засіданні парламенту 4 червня.

За призначення Ткаченка на посаду проголосували 263 народних депутати.

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Раніше Олександр Ткаченко виконував обов'язки голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Новопризначений міністр Олександр Ткаченко

Ткаченко також написав заяву про складання депутатських повноважень, в зв'язку з призначенням на посаду члена Кабінета міністрів України.

"Присягнув! Що ж, тепер нас чекає новий етап. Рада підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Дякую за довіру колегам народним депутатам та президенту. Дякую українцям!

Нагальні завдання, які перед нами стоять: Крок 1: відновити фінансування;

Крок 2: завершити реструктуризацію, поновити адміністративну спроможність мінкульту, провести аудит", – написав Олександр Ткаченко свой сторінці у Facebook. Реклама: Новопризначений міністр зазначив, що "реальна цифра, яку потрібно спрямувати на підтримку культури та туризму – 3-4 млрд грн". За його словами, така сума необхідна для того, щоб галузь могла "вижити та повернутися до розмови про розвиток".

Раніше обовязки в.о. міністра культури та інформаційної політики виконувала Світлана Фоменко.

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