Колишнього регіонала і наймолодшого ректора України хочуть призначити очільником МОН – джерела

Комітет Верховної ради з питань освіти науки та інновацій на своєму засіданні 3 червня має розглянути прізвища кандидатів на посаду міністра освіти та науки України.

За даними джерел "Української правди. Життя", один із можливих кандидатів – Сергій Шкарлет.

Наші джерела повідомляють, що його рекомендували ректори університетів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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Сергій Шкарлет відомий тим, що балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.

Також зізнавався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича:

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів.

Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину".

У 2015 році балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП).

Сергій Шкарлет

У 2010 році Сергій Шкарлет був наймолодшим ректором України, очолював Чернігівський державний технологічний університет.

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Нагадаємо, що 1 червня член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомляв, що новим міністром освіти та науки може стати доктор фізико-математичних наук Олександра Антонюк.

Наразі обов'язки міністра освіти та науки виконує Любомира Мандзій.

Раніше на співбесіді в Офісі президента щодо посади міністра освіти і науки була народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педнаук Василь Кремень.

Проте Василь Кремень заперечив плани очолити МОН, а Юлія Гришина ніяк не прокоментувала цю інформацію.

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