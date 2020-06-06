Серіали червня-2020: "Світила", "Гра в жертву", "Полювання на відьом" та ще чотири новинки

Ці серіали варто подивитися у червні 2020 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Цього місяця серед серіалів справжня шана різноманіттю.

Є цікавий тайванський, британський, новозеландський, норвезький, американський, французько-американський серіали, а канадський – просто винятковий.

Дивитися доброго є що, насолоджуйтеся!

"Після життя" (After Life)

2 сезон. Показ: Netflix, Велика Британія

Спец з творення чорних комедій, англійський комік Рікі Джервейс ("Офіс") повторив свій подвиг, і другий раз поспіль зробив найбільш чарівний саркастичний серіал в світі.

Його героя, журналіста Тоні, який в 1-му сезону мав намір вкоротити собі віку після смерті дружини, переконали це не робити поодинокі друзі, колеги в газеті, випадкові знайомі на кладовищі і власний пес, і тепер у 2-му сезоні він віддячує всім іншим, демонструючи небачену раніше чуйність і щиросердність (підбадьорити колегу, котра необачно поклала око на одруженого, чи напоумити власника газети дати колективу газети другий шанс і не продавати приміщення редакції).

"Після життя" (After Life) – чарівний саркастичний серіал

При цьому алкоголізм Тоні нікуди не зник, як і манера всіх підстьобувати. Фактично залишилося все те, що втішало рік тому – англійський гумор, повний іронії та збиткування, і філософія життя, зрозуміла і відчутна для глядача через архетипність ситуацій.

Плюс ця незвична для Джервейса доброта, від якої реально стає так тепло на душі. Няшні 6-ть 30-хвилинних серій для дорослих.

"Світила" (The Luminaries)

Показ: TVNZ - BBC Two, Нова Зеландія – Велика Британія

Якби нагороджували за створення найбільш заплутаного серіалу, "Світила" отримали б першу премію, і з безкінечним відривом від будь-кого.

Не дивно, що сценарій 6 серій написала сама авторка екранізованого роману, новозеландка Елеонор Каттон ("Емма").

Її нова робота – любовна драма з детективним сюжетом, що вкраплена в часи XIX сторіччя і золотої лихоманка, як на Дикому Заході.

"Світила" (The Luminaries) – любовна драма з детективним сюжетом

На кораблі по-під берегами Нової Зеландії знайомляться Анна (Ів Ньюсон, "Робін Гуд") і Емері (Хімеш Пател, "Вчора"), народжені в один день.

Їм долею написано бути разом, хоч доля їх і розводить, аби знайшлися всі учасники життя – жінка-шахрайка, чоловік-золотошукач, воїн маорі, колишній каторжник, бідний японець і, нарешті, сміливий адвокат.

Герої та часи тасуються, мов колода, і всі події оповиті незвичною, оригінальною атмосферою містики любові.

Тут доречно Ева Грін грає шахрайку, але й небезпечно використане амплуа, так схоже на її попередній серіал, "Страшні казки".

Втім, долю не об’їдеш, бо вона діє й на акторів, а не тільки на їх персонажів.

"Батьківщина" (Homeland)

8 сезон. Показ: ShowTime, США

Звичайно, це фантастичний серіал.

Не можливо повірити, що агентку ЦРУ відпустило зі свого полону ГРУ, що її поновили на службі і довірили займатися справами в Афганістані; що голова нацбезпеки США ледь не потоваришував з лідером талібів і домовився з ним про мир; що до Афганістану прилетів президент США...

Втім, за 8 сезонів канал ShowTime створив цільний, добре заведений і безперебійно працюючий годинник, який хоч і показує свій власний час, але точний і правдивий у своєму світі.

"Батьківщина" (Homeland) не відпускає вже 8 сезон поспіль

Виконавиця ролі агентки Керрі (Клер Дейнс) – це серце і динаміка цього годинника, вона не грає, а живе, і це вище за професійність, це пристрасть. Вона зріднилася зі своє героїнею, чи та в стані психозу, чи в стені "крутий профі". Як і Менді Патінкін в ролі голови нацбезпеки Соула.

Але в цьому сезоні є нова деталь – в ролі незалежної судді з’являється Зінеб Трікі, виконавиця ролі коханої жінки-сирійки французького агента з серіалу "Бюро легенд". І це вже вищий пілотаж, коли сценаристи грають з глядачем в кіноманську гру...

Відірватися – не можливо!

"Гра в жертву" (The Victims' Game)

Показ: Netflix, Тайвань

Разом з "Великою малою брехнею" і "Гострими предметами", цей тайванський серіал можна вважати одним з найбільш соціально-важливих на телепросторі останніх років, але й найбільш дражливих, бо його тема – самогубства людей, відкинутих суспільством.

Що треба зробити, щоб таке потрапило до ока глядача?

Три речі: а) зробити головного героя оригінальним, б) сюжет – закрученим не слабше за "Міст" чи "Вбивство", і б) щоб кожну серію підозрювані мінялися.

У "Грі в жертву" (The Victims' Game) в кожній серії підозрювані міняються

Трохи нагадуючи ідею "Декстера", в "Грі..." головним виявляється не інспектор поліції, а поліцейський судмедексперт. Крім того, він ще й має синдром Аспергера.

Саме він, таємно від своїх шефів, іде слідами вбивці, який дивним чином пов’язаний з його зниклою донькою.

Питання самогубств піднімається в другій половині серіалу, і під фінал набуває серйозності національної проблеми.

Аби ще більш зацікавити глядача, Netflix придумав додавати до кожної з 8-ми годинних серій додаткові 5-хвилинні інтерв’ю і бекстейджів зі знімального майданчика. І це справді працює.

"Полювання на відьом" (Heksejakt)

Показ: TV2 Norge, Норвегія

Побачити живу реакцію людини на очевидну несправедливість, абсурдне звинувачення і врешті на звільнення – не така вже й проста задача в серіалах, де історії придумуються для ефекту, не співставного з реаліями.

В "Полюванні..." саме така показана ситуація: офіс-менеджер, а по суті бухгалтер великої юридичної компанії, бачить рахунок, що йшов в обхід офіційної системи і виявляв корупційну схему між клієнтом і компанією.

"Полювання на відьом" (Heksejakt) – кращий концепт про людину в демократичному суспільстві

Менеджера починають цькувати і врешті, за абсурдними звинуваченнями – в расизмі! – звільняють. На все це жінка реагує як на шок, часом з відкритим ротом. До ситуації додається політика (бо йдеться про участь в схемі й міністра юстиції), преса (бо журналісти розкопують схему) і особисте життя всіх героїв.

Норвежці вражаюче це все поєднали, і показали, що люди, переважно, ламаються в ситуаціях, де є страх потрапити за грати, втратити роботу чи навіть обличчя.

Сценаристи "Утойі, 22 липня" і режисери "Окупованих" та "Падаючої води" зробили кращий концепт про людину в демократичному суспільстві.

"Ось як я тебе люблю" (C'est comme ça que je t'aime)

Показ: ICI TOU.TV, Канада

Із шаленим запізненням, на три місяці, ми говоримо про цей серіал, який не справедливо проґавити – такого ви або давно не бачили, або не бачили ніколи.

З початком в дусі псевдодокументального кіно – ніби журналісти і очевидці розказують про допропорядну сім’ю та їх друзів, які перетворилися на вбивць.

З продовженням як трилер і кримінальний квест з тематичним аналогом "Бонні і Клайда".

І, зненацька, із сальто назад, і перетворенням на чорну комедією на кшталт серіалу "Фарго" чи фільмів Тарантіно.

"Ось як я тебе люблю" (C'est comme ça que je t'aime) – такого ви або давно не бачили,

або не бачили ніколи

"Хочеш дізнатися мій секрет, як я цілюся?" – питається дружина у свого чоловіка під час дуже влучних попадань в пивні банки, – "Я думаю про тебе, ніби ти – моя ціль".

Чоловік її зрадив з жінкою свого друга, тому реакція дружини зрозуміла. Але те, як вони обидва разом з друзями стають вбивцями і для інших, навіть для мафії, злочинною організацією – зрозуміти можна по ходу сюжету зі сміхом і сльозами.

Із задоволенням споглядання: серіал винятково стильний – зроблений в яскравих кольорах та ретро-інтер’єрах, адже події відбуваються в Квебеку 1974 року.

"Бар "Едді" (Eddy)

Показ: Netflix, Франція – Велика Британія – США

Цей серіал великою мірою розрахований на фанатів джазу, бо саме він тут є головний, а сюжет вписаний в нього, як Земля в космос.

Причому джаз, як ідея, вже був до створення серіалу, як космос до створення Землі.

Просто на замовлення шоураннера Джека Торна ("Електричні сни Філіпа Діка") режисер Демієн Шазелл переніс зі свого фільму "Ла-ла-ленд" героя Раяна Госліна, запросив замість нього, на роль власника джазового клубу, Андре Голланда ("Касл-Рок"), а на роль співачки – Йоанну Кулиг, яка перетягла з собою джазові пісні з її попереднього фільму "Холодна війна".

"Бар "Едді" (Eddy) – це джаз

І справа не тільки в тому, що мова про Париж, місто джазу, і не в тому, що в центрі група і всі її учасники, а в тому, що джазовий клуб є місцем роботи і місцем життя всіх героїв, що він стає місцем смерті одного з музикантів, і на поминках за ним грають теж джаз, і зовсім не сумний, а дуже навіть вибуховий.

Сімейні чвари і мутки з фальшивими грошима, стосунки з арабськими батьками і поліція з бандюками, а над усім цим – джаз.

Трохи псує атмосферу недолуга кримінальна складова, але не сильно.

Кому не вистачило пропоную також:

оригінальне пограбування по-шведські "Механізми",

бразильську комедійно-драматичну "Напругу" (одній панночці після смерті чоловіка залишається у спадок порно-студія з акторами),

американські "Космічні війська" (пародія зі Стівом Кареллом напівсмішна-напівсерйозна і тому, через цей "напів", не дуже успішна),

ірландський комедійний чорногуморний детектив "Все ще живий" (про фотографа, який фотографує мертвих).

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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