Український фільм потрапив у лонгліст "європейського Оскара"

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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18 серпня 2020

Фільм "Атлантида" українського режисера Валентина Васяновича потрапив у лонглист премії Європейської кіноакадемії, яку називають "європейським Оскаром".

Про це повідомили на Facebook-сторінці фільму.

Фільм розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. 

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"2025-й, після закінчення війни пройшов рік. Територія Донбасу визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими", - йдеться в описі стрічки.

Переможці стануть відомі 7 листопада на Фестивалі європейського кіно в Севільї.

У 2016 році кінопроєкт став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку.

У 2019 році фільм "Атлантида" переміг на кінофестивалі у Венеції.

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