Кінофестиваль"Берлінале" відмовився від нагород за найкращу чоловічу та жіночу роль

На міжнародному Берлінському кінофестивалі-2021(Berlinale) не вручатимуть нагороди за найкращу чоловічу чи жіночу роль.
Натомість, їх замінять однією номінацією, яка визначатиметься нейтрально з гендерного погляду.
Про таке рішення повідомили на офіційній сторінці заходу.
Приз у номінації – "Срібний ведмідь за найкращу головну роль".
"Ми вважаємо, що відсутність поділу нагород в акторській сфері за гендерною ознакою є сигналом до підвищення обізнаності про гендерні аспекти в кіноіндустрії", – розповідають директори фестивалю – Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріана.
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На кінофестивалі Berlinale не вручатимуть нагороди за найкращу чоловічу чи жіночу роль. Фото tanka_v/Depositphotos
Аналогічно, гендерний поділ нагород скасовується і для визначення переможця у номінації "Найкраща роль другого плану".
Кінофестиваль у 2021 році планують провести в офлайн режимі.
"Ми бачимо важливу й унікальну особливість фестивалів в їх живій взаємодії з публікою.
За часів пандемії стало ще зрозуміліше, що нам все ще потрібні аналогові простори для досвіду в культурній сфері
Ми раді, що фестивалі офлайн-форматах поступово знову проходять по всьому світу, і бажаємо нашим колегам великих успіхів", – зазначили організатори.
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