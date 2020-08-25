Кінофестиваль"Берлінале" відмовився від нагород за найкращу чоловічу та жіночу роль

На міжнародному Берлінському кінофестивалі-2021(Berlinale) не вручатимуть нагороди за найкращу чоловічу чи жіночу роль.

Натомість, їх замінять однією номінацією, яка визначатиметься нейтрально з гендерного погляду.

Про таке рішення повідомили на офіційній сторінці заходу.

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Приз у номінації – "Срібний ведмідь за найкращу головну роль".

"Ми вважаємо, що відсутність поділу нагород в акторській сфері за гендерною ознакою є сигналом до підвищення обізнаності про гендерні аспекти в кіноіндустрії", – розповідають директори фестивалю – Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріана.

На кінофестивалі Berlinale не вручатимуть нагороди за найкращу чоловічу чи жіночу роль. Фото tanka_v/Depositphotos

Аналогічно, гендерний поділ нагород скасовується і для визначення переможця у номінації "Найкраща роль другого плану".

Кінофестиваль у 2021 році планують провести в офлайн режимі.

"Ми бачимо важливу й унікальну особливість фестивалів в їх живій взаємодії з публікою.

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За часів пандемії стало ще зрозуміліше, що нам все ще потрібні аналогові простори для досвіду в культурній сфері

Ми раді, що фестивалі офлайн-форматах поступово знову проходять по всьому світу, і бажаємо нашим колегам великих успіхів", – зазначили організатори.

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